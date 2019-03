Zlatko Dizdarević : Europsko sljepilo ili bezočni interes

Bili smo najveće moguće i neupitne pristalice Evropske unije, smatrajući to i sasvim normalnim. Dakle, sve ono što je ljudsko, humano, civilizacijsko, pametno, okrenuto budućnosti bilo je tu. Mislili smo zato i da je ono što su Bruxelles i institucije Unije, čak i njihova birokracija u uobičajenom smislu riječi jeste, sastavni i logični dio svega pomenutog.

Piše : Zlatko Dizdarević (Novi list)

Dakle, sve ono, školovano i profesionalno. Malo uštogljeno ali važno. Bilo je onda i sasvim normalno da politika koju vode u vrhu Evrope, jeste okvir u kojem se definira put ka dobru za sve. I putujući po svijetu, uvijek je stara Evropa sa daljine bila zadivljujuća.

Onda je ovdje, u nas, unazad tri decenije bilo što je bilo. U tim godinama, i posebno onim iza rata, mnogi su iz ovog dijela kontinenta došunjavali i ušuškavali u ili uz Evropu, valjda zato što je i Evropi to tako trebalo. Samo smo mi, »vazda dobri Bosanci« otklizavali korak po korak unazad. Dugo sam to zaostajanje knjižio uglavnom na nas. Sve smo činili da se od nje odmaknemo.

Onda su počele da se kao crv koji kopka, javljaju i sumnje. Da li smo baš mi, neevropljani, glavni pa i jedini krivci što nam odjednom ne ide najbolje, a njima – da Ameriku sada ne pominjemo – puno toga kao po loju. Je li onoj nalickanoj »birokraciji« iz Bruxellesa kojoj smo vjerovali, sa svim njihovim komesarima, kaplarima i pukovnicima, baš važno kako je doista nama, mimo njihovog dobra, ukoliko očuvamo što treba da se oni ne sekiraju. Podjednako kao i sa našim »liderima« što su prerušeni evropski pijuni i poslušnici. Svi zajedno istrenirali su ovdašnju mržnju i sukobe, i sve se sad fino naplaćuje i knjiži na njihov konto koji se zove stabilokracija. Ostalo im je nevažno. Pa tako ne smiju dozvoliti ni da ih poremeti u ljepoti života pustinjska oluja koja se preko brda i mora uglavnom sa Istoka valja ka Evropi. Kroz posljednju predevropsku stanicu na tom putu, Bosnu i Hercegovinu.

Taj je haos, nažalost, do nas koji smo i inače potpuno haotični i neuređeni već došao. Pri tome, pojma nemamo ni šta sa njime, a još manje – na što će ovo izaći. Domaću »oligarhiju« klizajuća drama niti interesira, to je već rutina, a i kada bi ih interesirala ne bi pomoglo. Prema zaključcima Bruxellesa, ovdje su pobijedili »njihovi« pa su sada i oni mirni – kako glupo misle – još najmanje četiri godine… I eto opet novih rezolucija, reformskih agendi i »uspjeha« s efektima kao i do sada. Eto pravog mjesta za rješavanje evropskog problema broj jedan – migranata iz cijelog svijeta koje su Evropa i Amerika zapravo stvorili, pozvali i uputili »dobrim Bosancima« na brigu i čuvanje. Uz koji milion nečega za nešto.

Sva ova gorčina proistekla je iz neophodnosti da se prizna koliko smo bili budale vjerujući u to u što smo vjerovali. Plašili smo se rata, svekolikog razaranja i kraja. I sudbina ovakvih sa kakvima sada nama dolaze izbjeglice i migranti. Otud i razumijevanje za njih, ma šta mrzitelji svega drugačijeg na svijetu govorili i mislili. Ali, nije nam onda ni na kraj pameti padalo da onaj fini, pametni, humani, civilizirani svijet Evrope može od svega toga, kao nekad sa nama, a danas još više sa ovim novim izbjeglicama i migrantima, praviti posao kakav se evo pravi. Štiteći pri tome samo sebe i svoj civilizirani mir. Sve samo preko leđa Bosne u kojoj je, kako napisa sjajni sarajevski profesor Esad Duraković, »stanje takvo da izbjeglice dolaze kao faktor sigurne dalje destabilizacije zemlje koja i onako niučemu nije stabilna«. I još: »…a baš ti Evropljani zajedno sa Amerikancima razorili zemlje milionima izbjeglica. E, sad ih treba ravnomjerno rasporediti po BiH!«

Bosna nije ni proizvela ni pokrenula ni stimulirala sve te »putnike« prema Evropi. Oni koji jesu, zaštitili su se sada vlastitim »principima«, konvencijama, zakonima, palicama, gasom i bodljikavim žicama gurnuvši očajnike u Bosnu i Hercegovinu, i to mora biti što dalje od granica sa EU. Suština je jasna. Migranti ne mogu u Evropsku uniju. Nelegalni su, opasni, nepotrebni, zli i prljavi, teroristi opasne vjere su među njima, a nemaju ni papire, uostalom ne vole ih tamo ni nove političke evropske snage. Zato dolaze ilegalno, tajno, kao stoka sakriveni ispod duplih podova šlepera, onda bauljajući vučijim stazama, plaćajući lopovima i organiziranoj mafiji »vodiče« ali i ko zna kome još. Za njima kaskaju djeca, njihova ili ona za »tržište«. Bore se i spremni su na sve i svašta što nije legalno jer ono legalno im je oduzeto.

Mnogi su sa njima, napravili odličan posao. Lako prolaze porozne granice na istoku iz Srbije u Bosnu i još »porozniju«, ljudski, onu iz Crne Gore. Valjda takav teren, blizak poštenoj EU. U bh susjedstvu ih nisu registrirali po dolasku, sigurno tamo zaboravili, ali u BiH, valjda u dobroj namjeri, jesu. Onda poručili iz pravedne al’ stroge EU da se oni što su eventualno probili blokade, a bez dokumenata su, moraju deportirati nazad. Gdje ? Pa logično, u prvu zemlju izvan Unije u kojoj su registrirani. Treba li puno mudrosti pa shvatiti da je to BiH. U međuvremenu, oni koji su ovdje, hrle prema prema granici sa EU. »Funkcioneri« i »ombudsmeni za ljudska prava« su ne tako davno otkrili, zamislite, da migranti ne žele ostati u BiH! I hiljade ih se nagomilava baš na izlasku iz nje, na zapadnim granicama prema EU, odnosno Hrvatskoj. Iz EU potom stiže ono famozno »uputstvo« da to nije ok, da ih se treba razmjestiti pravednije, ravnomjernije po cijeloj BiH i dalje od granice. Iz Grčke vijesti prema kojima se odande ovamo sprema na desetine hiljada. Već ih je oko pet stotina dnevno!

U Republici Srpskoj koja je već jednom nogom u »samostalnosti« spram BiH ali se u Evropi i Americi prave da nije tako, Vlada je poodavno donijela odluku da migranti ne mogu da se zadržavaju u »Srpskoj«. Šta kaže Bruxelles na to ? Ništa, Dodika ne dirajte, nezgodan je a stabilnost nam najvažnija! Kažu u Banjaluci zvanično, ne samo da nemaju kapaciteta već i da neće prihvatiti nikakve donacije za formiranje migracionih centara… To je i narodna volja, pa u njihovim medijima eto informacija kako to nije lako jer, lukavci iz Sarajeva tamo trpaju migrante u autobuse i vozove za Banjaluku odakle će, navodno, lakše do Bihaća… A neće. Informacije su iz »Koordinacionog tijela za praćenje ilegalnih migranata…« Prenosi ih RTRS i jasne su – eto šta nam namjerno rade oni iz Federacije, kako ćemo sa njima ali, neće proći!

»Evropski« stvoreni, pozvani pa zabranjeni migranti, tako, postaju vidljiva drama zemlje koja nije u stanju ni sebe da organizira, nahrani, pravno i na svaki drugi način uredi, pospremi, minimalno ekonomski situira, zaštiti od kriminala i raznih »povratnika«, ali zato postaje ogromni, žicom okruženi logor za hiljade, sutra i stotine hiljada onih koji će silom početi da traže i hranu, i krov nad glavom i rupe u žicama, bušenim klještima ili novcem. Tzv. država koja ne želi iz stotinu razloga sebe da uredi i organizira, treba da organizira ono što je humana, civilizirana, dobrohotna i moralna Evropa hladno odbila da uradi. U teoriji i nauci, slučaj se bez problema može smjestiti među ozbiljne faktore apsolutne sutrašnje sigurnosne destabilizacije BiH. Neka susjedi, i oni dalje, misle gdje su tu onda oni.

Pada li na pamet nekome tamo da je projekt ovakvog iživljavanja i dodatnog razaranja već razorene Bosne, potpuno idiotski i spram interesa same Evrope. Ma koliko goli intreres često sa pameću nema veze. Ako ne pada, onda je sasvim dovoljan razlog da se kaže, poput Balaševića nekada – »Putuj Evropo…« Samo nastavak nije onaj »…i ne brini za nas…« već drugačiji i može da glasi: »brini za sebe, mi ćemo se snaći…«

Kako, shvatit će se kad bude kasno.

Ukoliko je, ipak, u pitanju idiotski projekat kakav se sve češće pominje, a to je da će Evropa praviti od Bosne, uz ovdašnje interese »lidera« kao i onih u Bruxellesu, praktično ogromni logor iz kojeg se ne može dalje, a migranti na to budu pristajali jer im Bruxelles pojačava hranu uz učešće raznih mafija – onda zbogom iluzije. Zalud proćerdani dani ljubavi i nade spram Evrope. Pamet je tu svakako, i ako stigne, već zakasnila.