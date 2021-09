Životna priča Jasmine Hostert : U opkoljenom Sarajevu ostala bez ruke, sada se bori za ulazak u Bundestag

Jasmina Hostert u opkoljenom Sarajevu ostala je bez ruke. Kao teško ranjena djevojčica došla je u Njemačku. Otrgli su joj dio tijela, ali volju za životom, snagu da pobijedi sve prepreke, znanje da i u najnaprednijem društvu svijeta bude među najboljima – nisu mogli i ne mogu.

Danas je Jasmina na izbornoj listi SPD-a, Socijaldemokratske partije za njemački Bundestag.Njena životna priča je teška. Civilna je žrtva agresije na BiH, a sa gledateljima Hayat TV podijelila je svoju životnu priču i borbu koja kreće iz opkoljenog Sarajeva…

– 1992. godine, kada je počeo rat, ja sam u oktobru bila ranjena, granata je pala u dvorište i kada sam došla u bolnicu, desnu ruku su mi morali amputirati. Kasnije se rana inficirala, bilo je mnogo doktora, a jedan tim doktora je bio iz Njemačke i oni su rekli da ja trebam hitno u inostranstvo na operacije. Bilo je teško kako uopće izaći uz opkoljenog Sarajeva i 1993. smo otac i ja krenuli preko piste sa jednom malom grupom ljudi, tada još nije bio izgrađen tunel, nekako smo stigli do Kiseljaka i onda smo dalje putovali sa nekim konvojem u Hrvatsku, Sloveniju, a onda iz Slovenije sa nekim noćnim vozom smo stigli u Njemačku, u aprilu 1993. godine. Tamo smo stigli kao izbjeglice, nismo poznavali jezik, nismo poznavali društvo, nismo znali šta nas očekuje. Tada sam imala želju da se vratim u BiH i nadala sam se da će se rat brzo završiti, ali drugačije su stvari krenule, i dan danas živim u Njemačkoj i čak sam kandidatkinja za njemački Bundestag – priča Jasmina.

Uprkos svemu što je preživjela, danas je u Njemačkoj mlada i uspješna političarka iz Bosne i Hercegovine, koja je na korak do njemačkog Bundestaga.

Kaže da je ponosna na svoju borbu, i ističe da ako se neko ne bori za sebe i za svoje ciljeve, onda ne može ništa ni dostići.

– Ja sam tip osobe koja vjeruje da ako želim promjenu onda moram i sama biti dio te neke promjene, ne mogu očekivati od drugih promjene, da pormijene sistem, da promijene zakone, već moram sama postati aktivna, a to je nešto što mene prati kroz čitav život, tako sam naučila da se moram boriti za svoje stvari i da nekada nije lahko. Naravno, nisam u ratnoj situaciji, to su neke dimenzije koje su neopisive, mojim generacijama ovdje to nije jasno i šta znači rat, dok ljudi u BiH ili dijaspori imaju veze sa ratom u BiH, ali naravno treba se boriti za svoje interese.

Kada je riječ o očekivanjima za mjesto u Bundestagu, Jasmina naglašava da je trenutno situacija jako dobra za SPD.

– Prema trenutnim prognozama SPD se nalazi na prvom mjestu, ali treba znati da glavnu riječ daju birači na dan izbora koji će se održati 26. septembra. Mi sada ulažemo maksimalne napore kako bi socijaldemokratija bila najjača, za naredne četiri godine želimo da budemo lider u Njemačkoj, da Olaf Scholz postane kancelar Njemačke i naravno nadam se da ću biti uspješna i birana kao zastupnica 26. septembra – istakla je.

Prethodnih dana smo čuli neke obeshrabrujuće priče sa skupa u Njemačkoj, na kojem su učestvovali tamošnji značajni funkcioneri, te visoki predstavnik… Insistiralo se na daljim etičkim podjelama, čuli su se i pomalo islamofobni stavovi.

– Otcjepljenje i dijeljenje za mene kao opcija ne dolazi u obzir. Sve ću učiniti da se takve tendencije spriječe, mislim da je jedinstvo imperativ moderne civilizacije, ja kao socijaldemokratska političarka se borim da ljudi žive skladno, jedni sa drugima, a ne da se dijele. Njemačko društvo je dokaz da ljudi različitih etničkih pripadnosti mogu skladno da žive, nacionalizam koji je razlog podjela je otrov za jedno društvo i, na kraju, to vodi u rat i stradanja. Mislim da smo mi ti koji bi to najbolje trebalo da znamo, mislim da u BiH niko ne želi da se to ponovo desi što se desilo devedesetih godina. Uvijek stojim za demokratiju i da skupa nešto stvorimo, a ne da se dijelimo.

BH. VRIJEDNOSTI SU I VRIJEDNOSTI EVROPE!

Jasmina Hostert ističe da se želi zalagati za BiH.

– Iako sam morala da napustim BiH kao dijete, ja sam provela najteže ali i najljepše trenutke svoga djetinjstva u BiH, tako da ću sve uraditi da BiH krene putem prosperiteta i da Njemačka uloži napore kako bi BiH postala konačno dio Evropske unije, to je tema koju pratimo više godina, i mislim da BiH zaslužuje jer bh. vrijednosti su i vrijednosti Evrope. To mi je prvi cilj – EU, i naravno konkretno bolja saradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Komentarišući političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Hostert, kaže da nažalost ima osjećaj da nacionalizam i to pitanje ko pripada kojoj etničkoj grupi, da li je neko Bošnjak, Srbin ili Hrvat, da je to pitanje bitnije nego kako mogu da oogućim svim građanima države jedan bolji život.

