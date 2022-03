Živko Budimir : Ja sam Čoviću veća prijetnja od Komšića !

Kako bi zbog Dodika u BiH mogao da se desi ukrajinski scenarij? Je li HDZ Čovićeva organizacija? Kako se želi dobiti Izborni zakon koji će omogućiti da u Predsjedništvu bude izabran čovjek koji je prijetnja drugim narodima u BiH? Na ova, ali i ostala aktuelna pitanja, za Mrežu govorio bivši predsjednik Federacije Živko Budimir i pojasnio zbog čega je on veća prijetnja Čoviću od Željka Komšića.

Kaže da, po mjerilima Dragana Čovića, on nikada nije bio legitimni predstavnik hrvatskog naroda.

“Tragedija je za hrvatski narod, i za bilo koji drugi narod koji bi se našao u takvoj poziciji, da netko poput njega u ruci drži kantar u važe ko je koliki Hrvat, odnosno pripadnik određene nacije. Ono što je neprihvatljivo, ne samo kada je u pitanju hrvatski narod u BiH, nego generalno u BiH je to da danas čovjek nema pravo iznijeti svoje mišljenje koje se ne podudara sa mišljenjem vlastodržaca. To nije demokracija. Ovo što mi sada imamo to je totalitarni sistem koji se može, prije svega, usporediti sa nekakvom diktaturom, a ne sa demokracijom. Ovo je lažna demokracija na koju narod reagira na jedini način na koji mu je izgleda preostalo reagirati, a to je bježeći sa ovih prostora.”

Naglašava da Dragan Čović prije svega zastupa sebe i jednu interesnu skupinu koju predvodi u ovome svemu.

“Jednako kao što je to prisutno i sa Miloradom Dodikom, jednako kao što je to sa Bakirom Izetbegovićem. Govoreći o problemima koji su prisutni danas u društvu, mi zaista pričamo samo o posljedicama. Ne bavimo se genezom, uzrocima koji su nas doveli u ovu situaciju. Frustracija koja je prisutna kod Hrvata je zaista jednim dijelom i opravdana. Osim Nedžada Brankovića kao premijera Vlade FBiH, koji je to premijer Vlade FBiH posjećivao krajeve u Zapadnoj Hercegovini ili općine? Koji su ministri u Vladi FBiH iz bošnjačkog naroda dolazili među Hrvate u te općine i razgovarali sa njima o problemima i rješavali ih? Isti je takav odnos bio i Hrvata u Vladi FBiH koji nisu odlazili u općine gdje su Bošnjaci većina. Mi nikada nismo imali Vladu FBiH u kojoj su sjedili ljudi koji su djelovali uistinu u interesu naroda koji živi u FBiH. Ona služi za raspodjelu plijena, a taj plijen je ustvari proračun FBiH.”

U BiH nema opozicije

Na pitanje radi li Dragan Čović u interesu hrvatskog naroda, odgovara: “Ne, definitivno. Jednako kao što ne radi ni Milorad Dodik u interesu srpskog naroda, kao što ne radi ni Bakir Izetbegović u interesu bošnjačkog naroda. On radi u inetersu jedne male skupine ljudi, Hrvata u BiH koji čine njegovu organizaciju. Oni su jedna organizacija koja je tu radi sebe i koja zadovoljava samo svoje interese.”

Budimir ističe da, kada je u pitanju hrvatska politička scena, opozicije nema.

“Da li ijedna stranka u HNS-u ima drugačije ciljeve od HDZ-a? To govori da imamo jednoumlje gore nego u komunizmu. I jednako je to prisutno i u bošnjačkoj, iako je stvoren privid da postoji opozicija. Ma ne postoji opozicija. To su samo druge organizacije koje se bore protiv SDA da sjednu na njihove pozicije i da oni kontroliraju taj dio kolača koji kontrolira SDA. Mi nemamo istinske opozicije. Ni u jednom narodu, a jednako tako ni u BiH. Samo imamo interesne skupine koje se bore oko vlasti jer je vlast slast. Definitivno ni Dodik nema opoziciju. Nađite mi jednu političku stranku u RS-u koja će reći nametnuti zakon je ispravan, genocid je počinjen zaista, Međunarodni kazneni sud je presudio o počinjenom genocidu i mi tu presudu priznajemo.”

Kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona smatra da političari žele Izborni zakon koji će njima omogućiti da u Predsjedništvo BiH može biti izabran čovjek koji je prijetnja drugim narodima u BiH.

“Nijedna politička stranka do sada u BiH nije iskreno radila na stvaranju normalnih odnosa među narodima i poboljšanju tih odnosa. Za mene prijedlog HDZ-a nije prihvatljiv, ali mi nije prihvatljiv ni jedan drugi prijedlog. Za mene ti prijedlozi nisu prihvatljivi jer oni nisu napravili iskorak upravo u ovom smjeru, a to je građenja normalnih odnosa i povjerenja među narodima u BiH. Niko me ne može uvjeriti da ne postoji Bošnjak u ovoj BiH koji nije spreman i koji ne bi djelovao na način da jednako se odnosi i prema Hrvatima i prema Bošnjacima i prema Srbima u FBiH. Ne može me niko uvjeriti da ne postoji Hrvat koji bi provodio politiku ili se ponašao na bilo kojoj funkciji da bi jednako zastupao i štitio interese svih u BiH. Međutim mi danas imamo takvu praksu koja je uvjerila narod da je to nemoguće.”

Prirodno je da hrvatski narod traži da ima člana Predsjedništva koji će zastupati njegove interese

Kao najidealnije rješenje za biranje člana Predsjedništva Budimir navodi da bi to bilo da svi građani BiH biraju sva tri člana Predsjedništva.

“Osnovna funkcija Doma naroda je zaštita vitalnih nacionalnih interesa. Ne vidim razlog zašto bi svaki zakon morao proći proceduru Doma naroda, ali u ovim okolnostima, u ovom ambijentu u kojem je izgrađeno toliko nepovjerenje reduciranje ovlasti Doma naroda do nekakve relaksacije odnosa bio bi pogrešan korak. On bi samo produbio frustraciju hrvatskog naroda u BiH, odnosno neko bi mogao iskoristiti takav jedna potez da ukaže na to da je to daljnje urušavanje pozicije hrvatskog naroda u BiH. Vjerujte, ja ne mogu razumijeti ni ovu poziciju bošnjačke politike koja je ovako tvrdoglava po tom pitanju. Mi imamo iz RS-a izabranog člana Predsjendištva koji uistinu predstavlja srpski narod u BiH, koji nikada nije ništa uradio za Bošnjake i Hrvate koji žive u RS-u. Jednako tako imamo i člana Predsjedništva iz bošnjačkog naroda koji se isto tako ponaša, koji isključivo štiti interese bošnjačkoga naroda. Prirodno je da hrvatski narod onda traži da i on ima člana Predsjedništva koji će zastupati njegove interese. Željko Komšić to nije. On je nepoželjan u općinama gdje su Hrvati većina. Druga stvar je što HDZ koristi to da bi zaštitio svoju poziciju unutar hrvatskoga naroda. Nitko nije pomogao toliko Draganu Čoviću da ostvari dominaciju unutar hrvatskoga naroda koliko je Željko Komšić sa zadnjom kandidaturom.”

Navodi da je priča o trećem entitetu politički marketing.

“Sva priča o tome da se ovdje sve ovo što se radi radi da bi se zaštitila država BiH i njene pozicije je notorna laž. I zato morate određene procese koji se dešavaju promatrati kroz tu prizmu. I onda će vam biti jasnije kako to uspijeva Draganu Čoviću i ljudima oko njega koristiti frustraciju hrvatskog naroda, koja je opravdana i realna, da bi štitio i čuvao svoju poziciju, pa ćete se zapitati koliko mu je Željko Komšić svojom kandidaturom pomogao. Zar nije postojao neki drugi Hrvat koji je mogao biti kandidat, a koji bi bio posve drugačije prihvaćen od hrvatskog naroda? Ja sam bio veća prijetnja HDZ-u nego što je to bio Željko Komšić. Ja imam potpuno drugačiji background od Željka Komšića. I od Dragana Čovića. Unatoč tome što on ima papir da će bio 1400 dana pripadnik HVO-a ja ga se nešto ne sjećam iz tog perioda. Eventualno što sam ga vidio nekoliko puta bilo je u krugu Sokola gdje je i tada zgrtao novac. Nisam ga sretao na bojištima, a bio sam na bojištima.”

Uvjeren sam da će Dragan Čović izaći na izbore

O izborima ove godine kaže da je teško dati odgovor na pitanje da li će oni biti održani jer ne može znati što se dešava u glavi Dragana Čovića.

“Međunarodni ambijent, agresija na Ukrajinu i rat u Evropi najveći od Drugog svjetskog rata, najveća izbjeglička kriza, reakcije zapadnih zemalja, EU kao zajednice država u Evropi su takve da ipak imaju refleksije i na BiH i na političare u BiH. Ne vjerujem da će si Dragan Čović dopustiti da, već sada ga tretiraju kao nositelja negativnih procesa u BiH, to i ostane. Uvjeren sam da će izaći na izbore.”

Budimir smatra da je Dragan Čović ruski čovjek u onoj mjeri u kojoj se realiziraju interesi Rusije na području na kojem on vlada.

“Ti interesi se realiziraju, kako ne. Svjetskom politikom vladaju interesi i na taj način se biraju partneri. Onaj ko vam omogućava da realizirate svoje interese vaš je partner. U RS-u imate nekoliko investicija iz Rusije. Tako ih imate i na području na kome Dragan Čović kontrolira lokalnu vlast. A zauzvrat oni dobijaju određenu podršku koja se ogleda u stavovima veleposlanika ruskog u BiH, u njegovom djelovanju u PIC-u, u stavu Rusije u Vijeću sigurnosti UN-a i u UN-u. Prema tome, oni koji su postavljali ta pitanja Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku imaju dovoljno informacija , možda čak i više od mene, koje im jasno govore sa kim oni imaju jake kontakte i ko predstavlja njima zaštitu da bi se mogli ponašati ovako kako se ponašaju.”

Kaže da ta zaštita Čoviću i Dodiku već nanosi štetu.

“Uvjeren sam da još uvijek u određenim njihovim analizama postoji razmišljanje da utjecaj Rusije na politička zbivanja u Evropi i svijetu neće oslabiti i da će Rusija i dalje imati značajnu ulogu i poziciju. Tek kada se oni uvjere da to više nije tako, onda možemo očekivati promjenu njihovog ponašanja. Dok oni vjeruju da je Rusija moćna, snažna, jaka i da će ih zaštititi oni neće mijenjati svoje ponašanje. Mislim da Dodik još nije odustao od secesije i da neće odustati sve dok ima ovako razmišljanje. Kako da ga Evropa zaustavi? Mi živimo u demokratskom društvu u kome Milorad Dodik u sredini u kojoj se kandidira na izborima pobjeđuje. Bilo kakav pokušaj zaustavljanja od strane Evrope može samo izazvati reakciju druge strane, a onda ćemo imati situaciju vrlo sličnu Ukrajini. To nije rješenje.”

Postali smo predmetom igara svih drugih i ništa ne odlučujemo više sami o sebi

Naglašava da je jedini način da se Čović zaustavi da izgubi na izborima.

“Ne mislim da je to realno. To bi moglo biti realno samo u jednoj opciji, a to je da Čović potpuno izgubi potporu Zagreba. Sad on još uvijek ima potporu HDZ-a koja je prirodna potpora, ali i Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske koji je druga politička opcija.”

Budimir smatra da to što su Srbi toliko dobili Dejtonskim mirovnim sporazumom treba povezivati sa Kosovom.

“Da bi se na određeni način Srbe zadovoljilo na području bivše Jugolavije data im je Republika Srpska sa već tada predumišljajem da će im se uzeti Kosovo. Gledajući danas ovu situaciju u BiH jedini tko je mogao zatražiti intervenciju NATO-a u BiH bio je visoki predstavnik. Pred ova dešavanja međunarodna zajednica dolazi do stava da promijeni visokog predstavnika i smjenjuje Valentina Inzka i na tu poziciju delegira Schmidta. Međutim, de jure je Milorad Dodik u pravu, visoki predstavnik je morao dobiti potvrdu na Vijeću sigurnosti UN-a. Sada ju nije dobio. Znači li to da mi nemamo de jure visokoga predstavnika? Da li to onda automatizmom znači da mi nemamo osobu koja može zatražiti intervenciju NATO-a u BiH, a da ona bude legalna u smislu UN-a i Vijeća sigurnosti? Normalno da je to sve smišljeno. Takve se stvari ne dešavaju slučajno. Da je Evropa htjela BiH, uradila bi to odavno. Ja ne želim urediti državu BiH da bi ušla u EU nego da imamo uređenu državu u kojoj će nam svima biti bolje, a onda ćemo mi odlučiti hoćemo li ući u tu EU. Mi smo postali predmetom igara svih drugih i ništa mi ne odlučujemo više sami o sebi.”

