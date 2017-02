Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a tvrdi : “Vlasti Srbije su i same učestvovale u revizji presude”

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane, redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je povodom najavljene revizije presude Međunaordnog suda pravde u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pripremio analizu stanja i mogućnosti uspjeha revizije.

U Danu uživo govorio je Zijad Bećirović iz Ljubljane, direktor pomenutog instituta koji je kazao da BiH ima osnova da pokrene reviziju tužbe protiv Srbije, te da agent Sakib Softić ima legalitet i legitimitet pred Međunarodnim sudom pravde. Analiza nosi naslov – “Revizija resude – put ka pravdi ili nasilju”.

“BiH ima puno pravo za reviziju tužbe, a po pravilima Međunarodnog suda pravde ima rok od 10 godina. Taj rok ističe krajem februara. I BiH i Srbija imaju svoje agente, kod BiH se osporava legitimitet Softića. Njegovo ime se nalazi u registru, nije opozvan i ima sve ovlasti. Njega je predsjedništvo jednoglasno imenovalo. Kada je izabran, Živko Radišić je glasao i nije osporio njegovo imenovanje za agenta”, kazao je Bećirović za N1.

Kazao je da se previše dižu tenzije u BiH, ali i u regiji u vezi revizije. Smatra da se treba svesti sve na personalni nivo. “Ako ljudi imaju problem, idu na sud. To ne možete zabraniti. To u sporu niti jedna strana ne može onemogućiti drugoj. Sve se mora riješiti na civilizovan način”, pojasnio je Bećirović.

“Ako bi se pravda uzimala u svoje ruke, to vodi nasilju i zločinima. Sud se mora poštovati, a sve prisutne političke i politikantske izjave i one koje utiču na djelovanje Međunarodnog suda pravde treba ih se riješiti, i pokušaju projecirati rješenja”, izjavio je za N1.

Kazao je da će Međunarodni sud rpavde, ako BiH podnese reviziju tužbe odlučiti da li je ona osnovana, izjasnit će se i Srbija – a ako nego bude osporavao Softićev legalitet i legitimitet, i o tome će sud ocijeniti, pa je konstatovao da sve treba prepustiti Međunarodnom sudu pravde.

Zašto se čeka posljednji rok, da li BiH ima nove dokaze?

“15 dana je ostalo, mislim da to nije važno. Važni su novi dokazi, i činjenice i one nastaju iz dana u dan. Sve pravomoćne presude su novi dokazi, arhive koje nisu bile dostupne ranije su novi dokazi, a mislim da i u posljednjih nekoliko dana može doći do novih dokaza koji će utvrditi da je revizija opravdaja”, ocijenio je.

Bećirović je kazao da su tri strane kod potpisivanja Dejtona imale pravo da ospore tadašnje dokumente, da je član Predsjedništva iz reda srpskog naroda mogao to da uradi, kao i NSRS – ali nisu. Svi agenti BiH su bili jednoglasno imenovani.

Zašto su srpski predstavnici u BiH prihvatili presudu ICJ da su vojska i MUP RS-a direktno odgovorni za zločin genocida?

“Ako ne žele reviziju i ako se ne slažu sa tvrdnjama to je paradoks. Navedene su činjenice o najtežim zločinima, a dio jedne države se zalaže za drugu državu. Kako onda neko da podržava drugu državu umjesto svoje? Vlasti Srbije su i same učestvovale u revizji presude”, pojasnio je gostujući u Danu uživo na N1.

Uloga Čovića i Đukanovića u revizionom postupku?

“Crna Gora ima važnu ulogu jer se u arhiva JNA i Visokog savjeta odbrane nalazi tamo. Crna Gora posjeduje dokumente, i nema odgovornosti povodom rata u BiH. Srbija je preuzela međunarodno-pravni kontinuitet države, a Crna Gora kao prijatelj BiH bi mogla odigrati veliku ulogu”, kazao je Bećirović istaknuvši da Čović više radi taktički, te da u krajnjoj fazi hrvatski faktor neće osporavati reviziju.

Komentarisao je i izjave Jonathana Moorea, ambasadora OSCE-a u BiH, ocijenivši da on ima specifičnu ulogu, i da se ne bavi poslom kojim se trebao baviti.

“Pokušava biti medijator tamo gdje medijacija nije potrebna, nego štetna. U misiji OSCE-a i Beču nije imao mandat da daje takve izjave. Nadam se da će takvi ambasadori biti opozvani. Njegove izjave su neprimjerene i ne samo njegove, nego i od brojnih drugih”.

Što se tiče svog instituta za koji radi, Bećirović je kazao da se neće miješati u unutrašnje stvari u BIH, te da neće učestvovati na mogućim skupovima povodom mogućnosti revizije tužbe BiH protiv Srbije.

