Žestoki kritičar aktuelne vlasti : U Sarajevu napadnut Nedžad Latić

U poslijepodnevnim satima u sarajevskoj općini Novi Grad napadnut je urednik portala “The Bosnia Times” Nedžad Latić, javio je Dnevni avaz. Sam Latić je kratko za “Dnevni avaz” kazao kako je napadnut na Otoci, gdje i stanuje.

– Bio sam u džamiji i kada sam krenuo kući, primijetio sam da me prati jedna osoba koju sam poznavao odranije iz viđenja, i koja je klanjala u istom safu sa mnom. Radi se o pripadniku vehabijske zajednice. Napao me dok sam prilazio zgradi u kojoj stanujem. Udarao me po glavi, imam povrede oka – kazao je kratko Latić.

Kako javlja novinar “Avaza” s lica mjesta, Latić se trenutno nalazi na KUM-u, gdje mu se ukazuje pomoć.

– Radi se o Zukorlićevom štabu s kojima sam i ranije imao problema. Prvi se desio u hotelu “Bristol” i tada je to

osiguranje riješilo – rekao je Latić, dodajući da je uvjeren kako je razlog napada njegovo pisanje.

Iz Operativnog centra MUP-a KS Avazu su potvrdili da je jedna osoba napadnuta, ali nisu precizirali o kome se radi.

(Kliker.info-SB)