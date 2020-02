Žestoka reakcija Šefika Džaferovića : Krajnje je vrijeme za reakciju institucija

Nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od strane političkih predstavnika iz entiteta RS je krivično djelo i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručio je danas Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda.

”Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao i strane sudije u njemu, dio su Dejtonskog mirovnog sporazuma, isto kao što su to, naprimjer, entiteti”, naveo je on.



”Svi oni koji najavljuju blokade rada institucija države Bosne i Hercegovine, morali bi biti svjesni da je to udar na Dejtonski mirovni sporazum. Time dovode u pitanje mir i stabilnost i neminovno vode prestanku važenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom slučaju, država Bosne i Hercegovina, koja je postojala i prije Dejtona, nastavit će svoje postojanje. U pitanje će biti dovedeno samo ono što je nastalo u Dejtonu, a to su prije svega entiteti.



Krajnje je vrijeme za reakciju pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, kao i za odlučno djelovanje predstavnika međunarodne zajednice, a naročito zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma”, poručio je Džaferović.

(Kliker.info-N1)