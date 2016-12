Žestoka rasprava na sjednici VSTV : Ranko Debevec novi predsjednik Suda BiH

Ranko Debevec, sudija Suda BiH, izabran je danas na sjednici VSTV-a u Mostaru za novog predsjednika Suda BiH. Glasanju je prethodila žestoka rasprava.Za ovaj prijedlog glasalo je šest članova Vijeća, pet je bilo protiv, a jedan uzdržan, pri čemu ni jedan član VSTV-a iz reda bošnjačkog naroda nije glasao za Debevca.

Podvijeće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH predložilo je sudiju Ranka Debevca za predsjednika Suda BiH. Sudija Suda BiH Ranko Debevec predložen je Vijeću VSTV-a kao prvorangirani kandidat, a za njega su glasala tri člana Podvijeća VSTV-a, jedan je bio protiv, a jedan uzdržan.

Prijedlog da se za predsjednika Suda BiH izabere Ranko Debevec obrazložio je Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, koji je rekao je Debevec po rezultatima prvi na listi, rukovodeći se prije svega rang listom na kojoj je Debevec prvorangirani u namjeri da ispoštujemo pravilo da biramo najboljeg kandidata. On je bio tužilac Tužilaštva od 2008. s velikim radnim iskustvom s najboljim ocjenama i izuzetnom prezentacijom na intervjuu – kazao je Tegeltija.

Tegeltija je govorio i o nacinalnom kriteriju kod izbora kadidata.

– Kada je riječ o državnom nivou, ne postoji zakonom i ustavom propisana obaveza o nacionalnoj zastupljenosti. Ne može u sve institucije zadovoljiti principe pariteta. Za mene je ovo obični izbor. Izbor kao i svaki drugi. Ne prihvatam pridavanje izboru predsjednika Suda BiH neki poseban značaj. S kandidatima smo razgovarali više od 45 minuta. Moja lična impresija jeste da je gospodin Debevec imao zaista briljantnu prezentaciju uz činjenicu da ima tri ocjene u svom radu “naročito uspješan”. Čovjek radi na organiziranom kriminalu i korupciji, dakle naročito teške predmete. Duboko sam ubijeđen da izborom Debevca – ne da nećemo pogriješiti – već ćemo napraviti dobar potez jer nam treba profesionalac, koji je entuzijasta i koji ima viziju – kazao je Tegeltija.

U raspravu se uključio i član VSTV-a Goran Nezirović, koji je problematizirao radni staž kandidata Debevca.

– Debevec ima ukupno 13 godina iskustva u pravosuđu, od čega šest sudijskog. Naprimjer, Mira Smajlović, koja je drugorangirana, ima 22 godine sudijskog iskustva, Izo Tankić ima 27 godina iskustva, a da ne govorimo o iskustvu Branka Perića. Kolega Debevec nije obnašao nijednu rukovodnu funkciju u pravosuđu, za razliku od ostalih kandidata.

Na osnovu čega se moglo zaključiti da on ima veće rukovodne vještine od ostalih kandidata – upitao je Nezirović. Visoki predstavnik je u svom pismu, kako je naveo Nezirović, napisao da je potrebno uzimati u obzir načelo o nacionalnoj zastupljenosti rukovodilaca pravosudnih institucija.

– Da li želimo uvesti novu politiku imenovanja? Kako je moguće da se mjesec ili dva unaprijed zna ko će biti kandidat za ovu funkciju? Imamo glavnog tužioca iz reda ostalih, jer je Goran Salihović i dalje glavni tužilac iako je suspendiran. Mi ovako otvaramo prostor da za glavnog tužioca bude izabran neko iz bošnjačkog naroda. Ovim izborom Gordana Tadić može btii sigurna da neće biti izabrana za glavnog tužioca. To će je demotivirati u radu. Kakav će autoritet ona imati kod tužilaca? Naše primjedbe na rad Meddžide Kreso ne moraju značiti da je iz ovog procesa eliminisan bilo koji kandidat iz bošnjačkog naroda. Ja sam bio najveći kritičar i Kreso i Salihovića, pa imam puno pravo ovako govoriti – rekao je on. Dodao je da, “ako je Kreso imala uticaj na sudije Suda BiH, onda oni ni ne zaslužuju da uopće budu sudije”.

Članica VSTV-a Alma Džaferović upitala je Tegeltiju kako su se utvrdile rukovodne vještine Debevca. – Svi ste dali desetku, jedino je kolega Slavo dao devet. Kako ste to ustanovili s obzirom na radni staž kandidata? – upitala je ona. Član VSTV-a Zijad Kadrić istakao je da na toj poziciji u principu ne bi trebao biti neko iz reda ostalih.

– Sva naša dosadašnja politika imenovanja bazirala se prema nacionalnog proporciji. U članu 7. pravilnika se kaže da se ta pozicija popunjava različitim konstitutivnim narodima ili iz reda ostalih. Kada bi se narušio taj nacionalni balans… Mi možemo govoriti šta hoćemo i praviti se, ali to ne bi bilo dobro. Stvorilo bi nezadovoljstvo. Ja eliminišem neke odnose s predsjednicom Suda. I mene je napadala. Znala je zaista biti nezgodna. Što se tiče ovih kandidata, svi su kompetentni i kvalitetni. Ali ne bi se trebalo desiti da nema Bošnjaka na važnim pozicijama. Ne bi bilo poželjno da su Bošnjaci protjerani iz pravosuđa – naveo je Kadrić.

Član VSTV-a Ilijas Midžić je nabrojao aktuelne pozicije u FBiH, ustanovivši da je manjak Bošnjaka na rukovodnim funkcijama u pravosudnim institucijama, a isto je, kaže i na državnom nivou.

– Sada kad je na red došao Sud BiH, treba da se postavi pitanje zbog čega većinski narod, sa 51 posto u ovoj državi, ne može imati jednu funkciju na državnom nivou. Drage moje kolege druge nacionalnosti, operisani smo od tih stvari, ali ja vas gledam u oči, da ste vi u pitanju, da eliminiram Srbina ili Hrvata, kako bi se vi pojedinačno osjećali. Ja se osjećam uvrijeđeno i poniženo, ovo vam govorim i kao čovjek i kao pravnik – kazao je Midžić.

Član VSTV-a Slavo Lakić rekao je da je bio suzdržan kod glasanja za Debevca.

– Jako je bitno ko će doći na čelo Suda. Neko ko sada bude na čelu Suda nosit će ozbiljan proces, s ozbiljnim integritetom pred 58 sudija, koliko ih tamo ima. Čovjek za koga smatram da je prava osoba, a tako misli 70 posto kolega iz profesije, jeste Branko Perić. Teško ćemo javnosti odgovoriti kako je moguće da neko može biti predsjednik Suda ko je bio tek tri i po godine sudija u tom sudu. Zato sam izrazio rezervu prema prijedlogu da tu funkciju obavlja Ranko Debevec- poručio je Lakić.

Članica VSTV-a Alma Džaferović rekla je da “milion i 800.000 Bošnjaka zaslužuje da ima predstavnika u vrhu barem jedne pravosudne institucije”.

Debevec Ranko rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. godine. U Osnovnom sudu II u Sarajevu i Advokatskoj kancelariji advokata Žarka Bulića obavio je pripravnički staž, da bi nakon položenog pravosudnog ispita 1990. godine radio kao stručni saradnik tog suda.

U periodu od 1995. do 2000. godine obavljao je poslove prevodioca i savjetnika pri misiji UNPROFOR-a i NATO-a, a od 2000. do 2005. godine radio je kao pravni savjetnik u Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC), u Hypo banci u Sarajevu i Pravobranilaštvu Općine Centar. Od 2005. do 2008. godine obavljao je dužnost tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Za tužioca Tužilaštva BiH imenovan je 10. aprila 2008. godine, a u periodu od 2010. do 2012. godine bio je član Projektnog tima IPA projekta Vijeća Evrope za borbu protiv cyber kriminala. Za sudiju Suda BiH imenovan je 12. 12. 2012.godine.

Debevec će na ovoj poziciji zamijeniti Meddžidu Kreso kojoj drugi mandat istječe 26. januara iduće godine. VSTV bira novog predsjednika između sedam kandidata. To su sudije BiH Branko Perić, Izo Tankić, Ranko Debevac, Mira Smajlović i Tihomir Lukes. Dodatno su se na konkurs prijavili tužilac Tužilaštva BiH Ismet Šuškić i glavna tužiteljica Tužiilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić.

