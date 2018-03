Žestok govor Dijane Zelenike : “Odat ću vam tajnu o Draganu Čoviću, njegov zločin je teži od pljačke Sokola…” (Video)

Ovih dana bh. medije obišla je vijest kako je zastupnica HDZ-a 1990 u Parlamentu BiH Diana Zelenika za vrijeme posjete dijaspori u Torontu pokazala svoje vokalne sposobnosti, otpjevavši numeru “Moja Hercegovina” Mate Bulića . No, to je potpuno u drugi plan stavilo dosta otvoreni i oštri govor kojeg je u Kanadi održala Zelenika.

U govoru je, između ostalog, iznijela podatak da je samo u 2017. godini iz BiH iselio 11371 Hrvat te da se usporedbom sa 2012. ili 2013. godinom, dolazi se do više nego alarmantnog podatka – radi se o porastu od više od 300 posto, baš u periodu kada funkciju hrvatskog člana Predsjedništva obavlja Dragan Čović.

– Želimo graditi državu visoke europske demokracije, gdje nacionalno nije apriori nacionalističko. Zemlju jednakopravnih Srba, Bošnjaka i Hrvata, zemlju u kojoj su ostali drugačiji samo po tome što nisu iz reda ova tri naroda, a po pravima i zakonu i pred zakonom da smo svi jednaki. Zemlju u kojoj će jednako lijepo biti Hrvat i u Posavini, i u srednjoj Bosni, i u Hercegovini, naravno taj osjećaj moraju imati i druga dva naroda. Želim graditi državu u kojoj će na tri uposlenika biti jedan umirovljenik, kazala je između ostalog Zelenika.

Ona je istakla i da je dragovoljac i veteran Domovinskog rata, te liječnica na prvoj crti u gradu Mostaru.

-Rat i moje sudjelovanje u njemu vezano je samo za jednu želju, a ona je ‘ostati svoj na svome, izboriti bolje sutra sebi, svom djetetu i našoj djeci!’ U kojoj mjeri smo rat dobili mogli bismo raspravljati, ali sam sigurna da ga nismo niti izgubili. Međutim, kao liječnica u ono poratno vrijeme shvatila sam da sve one viruse i klice koje su proizvele rat, nismo uništili, mutirali su i evoluirali. Od komunista su postali čelnici HDZ-a, SDA-a, SDS-a, a od Jugoslavena su postali veliki Hrvati, Srbi, Bošnjaci, po potrebi ustaše, četnici i džihadisti ili vam po onoj narodnoj “vuk dlaku mijenja, a ćud nikako”, ostali su, u stvari, tatini sinovi! Sinovi onih koje ste poznavali i koji su vas progonili i koji su svoje naraštaje naučili da sve treba biti veliko kao ideologija komunizma i strašno kao UDBA. Zato oni i danas u 21. stoljeću, 23 godine iza rata, sve odluke donose u svojim komitetima i blindiranim automobilima, poručila je Zelenika i nastavila u oštrom tonu prema Čoviću:

– Ja svakako nisam sudac ni vremenima ni ljudima, pa samo Boga molim da analitičari i povjesničari ne podlegnu dnevno-političkim potrebama vladajućih, pa ne zaborave napisati koje je sve partijske knjižice posjedovao Dragan Čović i kada je postao član HDZ-a BiH. Odat ću vam tajnu. 1996. godine se sjetio da je Hrvat!, kazala je Zelenika dodavši da su ‘ranih devedesetih on i njegov prijatelj i kum Miro Ćorić, za vrijeme rata austrijski konobar, kamenovali autobuse koji su ispred stranke HDZ-a išli na skupove u Ramu i sarajevsku Skenderiju, kada su postavljani temelji HDZ-a. U to vrijeme su knjižicu Saveza komunista zamijenili onom UJDI-ja /Udruženja za jugoslavensku demokratsku inicijativu čiji je osnivač i dopredsjednik te 92. godine glavom i bradom bio Dragan Čović, onaj isti koji vam se uz domoljubne pjesme predstavlja naj Hrvatom.

Državna zastupnica podvukla je da su spomenuti promijenili jedino retoriku, ali ne i uvjerenja, a sve u svrhu osobne moći i enormnog bogaćenja.

-Prikazuju sebe kao jedine istinske spasitelje hrvatskog naroda, i nastavljaju svoj zločin prema narodu. A prijevara koja je učinjena prema braniteljima, ta prijevara je teža i gora od pljačke Koksara, Željezara, Sokola, i inih firmi ..! A ja još uvijek nisam u stanju procijeniti da li je, kad je naš narod u pitanju, za „dragog vođu“ odgovoran kršćanski, katolički odgoj koji osim jednog Boga u svojoj percepciji podrazumijeva jedan narod, jednu stranku, jednog vođu, ili je to posljedica traumatične prošlosti, jednoumlja, jednopartijskog sistema i strah od Zenice, Foče, Lepoglave ili možda Golog otoka!?, izjavila je Zelenika.

Istaknula je da je njezinu političku karijeru proteklih 12 godina krasila hrabrost, odlučnost i iskrenost u svim javnim isputima, a ‘cilj je uvijek bio isti, bolje danas, bolje sutra, mom narodu, našoj državi, mom djetetu i našoj djeci.’

-Naš narod je zapamtio četiri egzodusa. Išao je u daleki svijet zbog uvjeta života u prvoj Jugoslaviji. Krajem četrdesetih godina, planirana migracija i egzodus bio je u Slavoniju i Vojvodinu, šezdesetih u Njemačku i zemlje zapadne Europe, e to nam je radila druga Jugoslavija! Da se razumijemo, diktatorsko-komunistički režim koji je trajao od 1945. do 91. godine,…svojom državom, nikada nismo smatrali! A današnji egzodus, ne umanjujući patnju prošlih, današnji je najteži! Preokupacija materijalnim pod parolom nacionalnog interesa je dovela do egzodusa Hrvata biblijskih razmjera. Prema podacima samo u 2017. godini iz BiH je iselilo 11371 Hrvat. Usporedbom sa 2012. ili 2013., dolazi se do više nego alarmantnog podatka, točnije, radi se o porastu od više od 300 posto, baš u periodu kada funkciju hrvatskog člana Predsjedništva obavlja Dragan Čović, onaj isti koji je mog i vašeg prijatelja Davorina optužio za razbijanje Jugoslavije. Taj isti Dragan Čović koji se odriče Hrvata iz Posavine zarad ljubavi s Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske i koji, kako sam reče neće ništa učiniti bez znanja Beograda, poručila je Zelenika.

Zastupnica HDZ-a 1990 ističe da zbog nejednako uređenih ustavnih prava konstitutivnih naroda u BiH najveću nepravdu trpi najmalobrojniji hrvatski narod, a najviše koriste oni koji ga predstavljaju i koji 20 godina obećavaju nikad precizirani treći entitet.

-20 godina obećavaju i kanal na hrvatskom jeziku, dvije komponente u federalnom ministarstvu branitelja… a nijedno obećanje nije ispunjeno nego im služi za održanje na vlasti očuvanje moći kojom u ropstvu drže vlastiti narod, oni koji pod parolom nacionalnog ostvaruju osobni interes, pojasnila je Zelenika.

-Ovih dana se puno priča o Izbornom zakonu i nemogućnosti izbora legitimnog predstavnika Hrvatskog naroda. Već ranije u dva mandata, točnije osam godina, funkciju člana predsjedništva ispred hrvatskog naroda je obnašao Željko Komšić koji se deklarira kao Bosanac, a izabran je većinskim bošnjačkim glasovima. S druge strane želim napomenuti da se sadašnji član predsjedništva Dragan Čović ranije izjašnjavao kao jugoslaven tako da niti on onda nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda i mislim da moramo tražiti novo rješenje. Kad već govorim o izbornom zakonu željela bih ukazati na veliku razliku između HDZ BiH i moje stranke, a to je činjenica što mi skrbimo o svakom Hrvatu na području cijele BiH, pa me boli činjenica da vladajući koji nas predstavljaju ta prava ne traže za Hrvate u RS-u, kazala je Zelenika, prenose Vijesti.ba.

Posebno se osvrnula na sveprisutni organizirani kriminal, korupciju i nepotizam…

-Moja i Vaša država umire. Država smo organiziranog kriminalna, korupcije i nepotizma, neregularnih privatizacija, uništenog gospodarstva, korumpiranih političara sa kupljenim diplomama, katastrofalne nezaposlenosti, izvlačenja novca iz javnih poduzeća, zapošljavanja po stranačkoj liniji, kupovanja biračkih odbora, glasača, ucjene radnim mjestima, stipendijama, mirovinama… napaćenog Hrvatskog puka koji nema pravo ni izbora legitimnih predstavnika, država socijalnog dna, u kojoj se navedena problematika kompenzira nacionalnim tenzijama. Rezultat je izostanak suživota. Stoga, vrijeme je za promjene, za istinu i za one koji će iskreno raditi na opstojnosti, ravnopravnosti i boljem životnom standardu Hrvata u cijeloj BiH, izjavila je Zelenika.

-Manje korupcije, manje kriminala, manje nepotizma, …više demokracije, više poštenja, više domoljublja, bolji život za sve, a ne samo za podobne! Zlo pobjeđuje kada dobri ljudi ne poduzimaju ništa!!! Ja sam svoj glas digla jer kako bih inače svojim naraštajima mogla pogledati u oči. Ateističkom buržujskom zlu na vlasti poručujemo da se narod budi, da se više ne plaši i da više neće biti rob. Od 2018. godine očekujem promjene! Vrijeme je!, zaključila je Zelenika.

(Kliker.info-SB)