Zeničani dočekali Amela Tuku: Svoj narod nosim u srcu, svoju zastavu, svoju BiH

Više hiljada Zeničana dočekalo je večeras Amela Tuku na atletskom stadionu u Zenici nakon osvajanja srebrene medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi, javlja Anadolu Agency (AA).

Amel Tuka ušao je na atletski stadion uz vatromet i ovacije više hiljada građana Zenice.

“Hvala vam što ste došli, priredili mi ovaj doček, u znak radosti i poštovanja. Vi ste moji. Izuzetno mi je drago što je moj trener sa mnom, ovaj čovjek je najzaslužniji za moj uspjeh. Imao bih mnogo toga da kažem, prije četiri godine dijelili smo prvu medalju koju sam osvojio, sad smo se popeli na stepenicu više.

Koja bi svrha bila svega da nemam s kime ovo podijeliti, vi to zaslužujete. Ja svoj narod nosim u srcu i svoju zastavu, svoju Bosnu i Hercegovinu. Samo ću vam reći, ostanite dosljedni, ponosni, držite se i ne zaboravite porijeklo, vjeru, tradiciju, budite ponosni Bosanci i Hercegovci”, rekao je Tuka.

Naglasio je kako je vjerovao u sebe u Dohi na Svjetskom prvenstvu, posebno nakon problema u posljednjih dvije sezone.

“Prije nego sam otišao, rekao sam da sam izuzetno spreman, osjećao sam se jako dobro. Poslije kvalifikacija sam se razbolio, dobio sam temperaturu, dehidrirao sam, bio sam u bolnici poslije prve trke, a zahvaljujući treneru i ljekarima iz Italije, vratili su me pred nastup u polufinale, gdje sam dao sve od sebe. Iz trke u trku sam išao polako, da dođem do finala, to je bio povratak poslije svih problema sa zdravljem koje sam imao. Trenira se naporno, nekada i po 13, 14 treninga sedmično. Porodica je za mene uvijek bila na prvom mjestu, jedan stub svega, nešto što ne smijete dovesti u pitanje”, rekao je Tuka te se zahvalio svom treneru i timu koji brine o njegovoj ishrani i zdravlju, kao i sponzorima.

Prije Tuke građanima Zenice obratili su se Tukine kolege iz svijeta atletike i svi naglasili kako je Amel Tuka po svemu poseban sportista, te da je ovo historijski uspjeh bh. sporta.