Žena hrabrija od zločina: “Mi smo preživjele, stojimo hrabro i ponosno” (Video)

U nedjelju se obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, stoga će tim povodom biti upriličeno niz događaja s ciljem osnaživanja preživjelih nasilja o kojem se rijetko govori u javnom prostoru. Tim povodom u emisiji Izvan okvira bila je gošća Midheta Kaloper, predstavnica Udruženja žrtava rata “Foča 92-95”. Ona je svoj susret sa načelnikom Foče započela objašnjenjem da s njim može sjediti za istim stolom jer u ratu nije imao dovoljno godina da siluje ili da ubija.

Midheta Kaloper javno je podijelila svoju priču pomogavši tako brojnim ženama i muškarcima koji su u ratu prošli kroz iskustva slična njezinom.

Iako se procjenjuje da je oko 20.000 žena i muškaraca silovano ili seksualno zlostavljano tokom rata od 1992. do 1995. godine, tih slučajeva je, vjerovatno, još više jer brojne preživjele žrtve nikada nisu i neće prijaviti zločin – ponajviše zbog straha od osude društva i nepovjerenja da će ostvariti pravdu i naknade.

“Bilo je potrebno mnogo hrabrosti da se progovori o ovoj temi jer ona zaslužuje svakodnevni razgovor. Ne daj Bože da se ponovi. To i jeste glas nas preživjelih žrtava – da se ne bi ponovilo. Govorim ovo jer kući imam dvije prelijepe kććerke kojima ne bih poželjela da prođu kroz ono kroz šoto smo mi prošli od 1992. do 1995. godine”, rekla je Midheta Kaloper, predstavnica Udruženja žrtava rata, naglasivši kako želi svojim javnim govorom potaknuti i druge.

“Mi smo preživjele. Stojimo hrabro, gordo i ponosno. Osobe koje su odlučile podijeliti svoju priču s drugima žele ohrabriti sve one koji nisu progovorili. Naša riječ ima težinu da se zlo ne bi ponovilo. Mnoge preživjele žrtve boje se osude društva, da one ne bi ispale krive zbog onog što su proživjele”, rekla je Kaloper u razgovoru za N1 u emisiji Izvan okvira.

Mnogi muškarci proživjeli silovanje

Istraživanje organizacije TRIAL International, koja pruža pravnu podršku žrtvama međunarodnih zločina i bori se protiv nekažnjivosti, pokazuje da su u bh. društvu i dalje sveprisutni mitovi o žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja.

“To je naš najveći problem jer se žrtve ponekad osuđuju. Radila sam na najtežim predmetima sa Tužilaštvom BiH i vrlo često sam sjedila sa svjedokinjama koje su prolazile kroz gnusna pitanja”, rekla je Kaloper.

Dodala je da je često razgovarala sa muškarcima koji su tokom rata proživjeli seksualno zlostavljanje.

“Mnogo je muškaraca koji su proživjeli silovanje i seksualno zlostavljanje tokom rata. Imamo dva slučaja koja su se nedavno, u bliskoj prošlosti, obratili našem udruženju. Boli ih nepravda. Boli ih što država BiH i njezine institucije ništa nisu uradile”, rekla je u razgovoru za N1.

Razgovor s načelnikom Foče

Predsjednica Udruženja žrtava rata iz Foče podijelila je u emisiji i iskustvo razgovora s načelnikom Općine Foča, s kojim je kako kaže mogla razgovarati i sjediti iz dva razloga:

“Sastanak se održao pred 19. 6., a moja prva rečenica bila je da ga smatram svojim načelnikom jer sam dijete tog grada. Rekla sam mu – s vama mogu razgovarati iz dva razloga jer niste imali dovoljno godina da silujete i niste imali dovoljno godina da ubijate. Iskoristila sam priliku da ga pozovem, da učini prvi korak i dođe na obilježavanje, da se pokloni ženama. To nisu borci, ovdje su u pitanju žene, pogotovo djevojčice koje su imale 11, 12, 13, 14 i 15 godina koje su na najbrutalniji način silovane”, rekla je Kaloper.

Napomenula je kako mu je rekla da on treba napraviti prvi korak jer je izabran, a poziv je dobio od građana Općine Foča.

“Tada me dirnulo to što je on povezao taj zločin sa Dobrovoljačkom. Rekla sam mu da ja nisam dijete Sarajeva, već da tu živim silom prilika”, dodala je.

