Željko Zombra: Karate čovjeka uči da bude gospodin, ne nasilnik

Selektor muške juniorske karate reprezentacije Bosne i Hercegovine Željko Zombra imenovan je na tu funkciju krajem 2016. godine, a odmah nakon toga vodio je tu selekciju do srebrene medalje na Balkanskom prvenstvu u Sarajevu.

Rođeni Lukavčanin (32) cijeli je život posvetio sportu i karateu, osvojio sve što se u tom sportu osvojiti može, vlasnik najvišeg pojasa u karateu, u razgovoru za Fenu sumirao je period otkako je preuzeo nacionalnu selekciju mladih, te pričao o vođenju kluba KBS ‘ORKKA’ koji je osnovao, karateu kao vještini i šta je njena bit.

“U finalu smo nakon mog preuzimanja tada poraženi od selekcije Srbije. U februaru 2017. godine predvodio sam juniorsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Sofiji (Bugarska), gdje je naš najbolji junior i ujedno moj učenik, član KBS ‘ORKKA’, Hamza Čajić osvojio drugo mjesto i titulu viceprvaka Evrope u kategoriji +76 kg. Krajem maja imao sam čast da predvodim mušku kadetsko-juniorsku selekciju Tuzlanskog kantona na Evropskom prvenstvu regija u Prištini u čijem sastavu su također bili i takmičari KBS ‘ORKKA’, gdje smo osvojili treće mjesto”, govori Zombra.

Dodaje da je kao ‘šlag na tortu’, prošle godine reprezentacija na Balkanskom prvenstvu u Herceg Novom osvojila prvo mjesto savladavši u finalu reprezentaciju Srbije i tako se revanširala za poraz u Sarajevu 2016.

Na pitanje na koji način vrši selekciju potencijalnih reprezentativaca, odgovara da su tu primarni bodovni kriteriji Karate saveza BiH, gdje se vrednuju rezultati s određenih izbornih turnira i državnog prvenstva.

“Kao čovjek od struke nastojim da dam svoj doprinos u izradi što kvalitetnijih i mjerljivijih kriterija, kako bi nas predstavljali uistinu najbolji takmičari u državi, te na osnovu kontinuiranog praćenja takmičarskog procesa karatista”, priča Zombra.

Pojašnjava da karate kao sport nosi veliki niz vrijednosti i da su medalje tek karika na kraju tog niza.

“Kroz cijeli ovaj trenažni i takmičarski proces, mladoj osobi se pružaju razne prilike u odgojnom smislu, da nauči kako se nositi sa porazom, jer je to neminovno na svakom početku, i život sam će da neminovno nametne puno takvih padova, htjeli mi to ne htjeli, te se na umjetan način (sport) dijete sistematski uči kako se nositi sa istim. Kako vrijeme teče počne se i pobjeđivati kao posljedica kontinuiranog rada, treninga, ulaganja truda u sebe, dijete nauči da se do pobjede stiže napornim radom, a ne prečicama”, potcrtava Zombra.

Istaknuo je da kao trener prve ekipe KBS ‘ORKKA’ radi sa svima koji pokažu volju, odnosno izbore status reprezentativca BiH, a takvih je u ‘ORKKI’ zaista puno, pa svaki njihov trening su ujedno i pripreme reprezentacije.

“Treba navesti našeg mladog Hamzu Čajića, koji se rezultatima u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji istaknuo ne samo u BiH, nego u svjetskim dimenzijama. Nastupio je na tri evropska prvenstva i na sva tri se plasirao u finale, u konačnici dva puta bio je prvak i jednom viceprvak Evrope, dva puta je osvojio Svjetski kup i bronzani je na Svjetskom prvenstvu. Višestruki je prvak države i Balkana, te na rang-listi Svjetske karate federacije, najbolji je kadet +70 kg svih vremena i važi za jednog od najperspektivnijih svjetskih karatista”, objašnjava Zombra.

Klub koji vodi trenutno broji oko 100 članova a taj sport je jedan od najtrofejnijih u BiH.

“Podatak da je Klub borilačkih sportova ‘ORKKA’ Lukavac jedan od rijetkih karate klubova od osnivanja Karate saveza BiH 1972. godine, (trenutno ima više od 240 klubova u BiH), koji ima osvojene medalje na skoro svim nivoima (Svjetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Svjetski kup, WKF premier liga, Evropsko regionalno prvenstvo, Mediteransko prvenstvo, Balkansko prvenstvo, Državno prvenstvo), govori sve. Ovi rezultati ujedno imaju i historijsku dimeziju kada je u pitanju općina Lukavac”, kazao je.

Kada je u pitanju naredni period, priča da već početkom februara, u Sočiju (Rusija), reprezentaciju čeka evropsko prvenstvo, nakon čega slijedi niz svjetskih kupova i deseci ostalih državnih i međunarodnih turnira.

Osvrnuo se i na ishranu sportaša istakavši da je jako bitna.

“Kao profesionalni trener, hranim se isključivo prema potrebama svog posla odnosno odrađenih treninga, tako da jedem četiri-pet puta dnevno. Ishrana je bazirana na visokoproteinskim obrocima, koji su kombinovani sa hranom bogatom vlaknima, te mastima u vrijeme kada ne treniram i ugljikohidratima u periodu oko treninga, dakle dva sata prije i neposredno poslije treninga. S obzirom na to da sam ujedno i fitnes trener, nije lako iskombinovati sve. Imam po četiri treninga dnevno, ali kad se fino rasporedi ishrana u odnosu na treninge, uspijevam”, priča.

Na pitanje da li je svoje stečene vještine u nekoj situaciji koristio na ulici, kaže da karate čovjeka prije svega karakterno formira kao bolju osobu.

“Pomoglo je na način da je to sport koji ima zaista jake kodekse, može se reći sport koji te formira kao kompletnu ličnost i u fizičkom, intelektualnom i dobrim dijelom duhovnom smislu, nauči te kako da eventualne neugodne situacije riješiš, kako to mi kažemo kulturno, bez borbe, tako da nikada nisam ni morao primjenjivati, niti imam želju, jer treba pravit od sebe gospodina a ne nasilnika. Ali ranije nekada nije se moglo rasti bez neugodnih situacija, s obzirom na to da sam bio najmanji i najmršaviji u generaciji, kao u onoj pjesmi ‘bio sam tučen i ja sam tukao'”, dodaje Zombra.

Naglašava da je karate od prošle godine postao olimpijski sport, te sve razvijenije zemlje, pa i mnoge od onih koje ne spadaju u tu grupu, su uveliko povećale ulaganje.

“Ukoliko to ne uradi i Bosna i Hercegovina, bojim se da će taj trend vrhunskih sportskih rezultata opasti, jer iza velikih sportskih priča mora da stoji sistem. Sve ostalo imamo, od talenata, volje, stručnog kadra.., samo država mora spoznati na vrijeme koje su to vrijednosti koje nosi vrhunski sport, te sistemski stati iza karatea. Trenutno velesile u karateu su Japan, Iran, Egipat, Turska, Francuska i vjerujte, većina njih ima više registrovanih karatista nego što Bosna i Hercegovina ima stanovnika”, zaključuje Zombra.

