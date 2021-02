Željko Komšić : Zvanični Zagreb čini sve da da izgubi prijatelje u Sarajevu!

Hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić reagirao je večeras na skandalozne izjave ministra vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordana Grlić Radmana o Bosni i Hercegovini, odnosno paternalističke nastupe i otvorena miješanja u unutrašnja pitanja naše zemlje.

“Zvanični Zagreb, kroz izjave raznih funkcionera kao što je i ova izjava ministra Grlića Radmana, čini sve da izgubi prijatelje u Sarajevu! Koliko je to pametan potez Zagreba, pokazat će vrijeme! Ali, kao što je to bilo jasno i u periodu od ‘92. do ‘95. jasno je i sada – svaki pokušaj susjeda da kroje Bosnu i Hercegovinu po svojoj mjeri, završavao je kao UZP-om, sa visokim zatvorskim kaznama”, izjavio je Komšić za Radiosarajevo.ba.

Podsjetimo, ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman zaprijetio je u intervjuu u povodu početka rada Večernjakove televizije u Bosni i Hercegovini da “Hrvatska neće dopustiti da itko nametne građansko uređenje BiH”.

Komentirao je navode o većem angažiranju administracije Joea Bidena u Bosni i Hercegovini i istakao da Hrvatska ima aktivan odgovor u navodnih slučaju “vanjskih pokušaja da se naruši pozicija Hrvata”.

F. Vele (Radio Sarajevo)