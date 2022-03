Željko Komšić: Znam šta je rat i ne bih to poželio novim generacijama

Znam šta je rat i ne bih to poželio novim generacijama, ne bih to poželio ovoj našoj djeci koja zapravo tek treba da počnu da žive, poručio je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

U Glavnoj komandi Snaga Evropske unije (EUFOR) u bazi ”Butmir” u Sarajevu, održana je ceremonija kojom je obilježeno uspješno dostizanje inicijalnog operativnog kapaciteta od strane 500 vojnika EUFOR-ovih rezervnih snaga koje čine čete iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke.

Ceremonijom je označen uspješan završetak dvosedmičnih intenzivnih priprema i obuke, nakon kojih su ove snage operativno spremne da EUFOR-ovim partnerima iz oblasti sigurnosti pruže podršku u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.

Ceremoniji je prisustvovao i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kao i brojni domaći i međunarodni zvaničnici.

“Mislim da dolazak ovih novih snaga EUFOR-a, dakle, pojačanja onim snagama koje su već postojale i bile smještene u Bosni i Hercegovini, jeste, bez obzira kako izgledalo to na prvu, ljudi kad vide ljude u uniformama i naoružane, uvijek pomisle na rat, ali po meni njihova funkcija je upravo suprotna, da ljudima daju osjećaj sigurnosti. Da Bosancima i Hercegovcima u bilo kojem dijelu BiH upravo ponude to, osjećaj sigurnosti i izvjesnosti da neće biti rata i neće biti sukoba”, rekao je Komšić.

Kako je kazao, činjenica je da nas historija uči, barem njegovu generaciju je naučila, da je ovo drugi rat na evropskom kontinentu, a mislili su da to toga nikada neće više doći.

“Ratovi koji su uzrokovani raspadom bivše Jugoslavije, pogotovo rat u Bosni i Hercegovini, koji je posebno bio krvava i brutalan, sve je to već rečeno i opisano u historiji i u presudama međunarodnih sudova koji su se bavili tim slučajem. Pa evo posljednjih dana ruska invazija, ruski napad na jednu suverenu i nezavisnu zemlju kao što je to Ukrajina”, istakao je Komšić.

Mišljenja je da to sve govori da mir ne možemo smatrati vječnom i zadatom kategorijom.

“Uvijek morate biti oprezni i na neki način pripremljeni za bilo kakvu situaciju koja može uzrokovati upravo ono čemu smo svjedočili na našim prostorima prije skoro 26, 30 godina, do ovoga danas u Ukrajini”, naglasio je Komšić.

Smatra da je naša obaveza da učinimo sve da se takve stvari više ne dešavaju.

“Moguće je da mi u Bosni i Hercegovini imamo možda istančaniji refleks za tako nešto, da ranije uočavamo znakove koji mogu ukazivati na nevolju koja dolazi, uključujući svakako i rat. Sasvim je to moguće. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali sve ovo što se dešava i u Bosni i Hercegovini i regiji, pa uključujući ovo što se dešava ovih dana s Ukrajinom, bilo je puno znakova koji su govorili da će se nešto tako desiti. Ali, dolazak ovih novih rezervnih snaga EUFOR-a u Bosnu i Hercegovinu ja doživljavam upravo kao prevenciju eventualno takvih stvari, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji”, kazao je Komšić.

Mišljenja je da je činjenica da se mnogo promijenilo od toga i u okolnosti ”u odnosu na ono vrijeme kada smo mi trpili agresiju i rat”, odnosno ”nema više onih vojnih kapaciteta koji bi mogli na takav način ugroziti i Bosnu i Hercegovinu ili neku drugu zemlju regije”.

“Ali, opet nažalost, puno je i previše je za ukus normalnog i običnog čovjeka, luđaka i budala koji bi se ponovno igrali oružjem, i ponovo prijetili jedni drugima i ponovo pokretali bilo kakve ratne aktivnosti. Ima ih, činjenica je, nažalost, i u javnom i političkom životu”, pojasnio je Komšić.

Istakao je da je možda dolazak novih snaga EUFOR-a u BiH, prilika da se svi malo dozovemo pameti i da se ne igramo vatrom.

“Kada vatra počne da gori, ne znate gdje će otići. Ponavljam, možda ja govorim vrlo subjektivno iz nekog svog ličnog iskustva. Ja znam šta je rat i ne bih to poželio ovim novim generacijama, ne bih to poželio ovoj našoj djeci koja zapravo tek treba da počnu da žive. To je situacija koju treba izbjeći pod svaku cijenu. Naravno, ne znači da ćete dopustiti da vam neko gazi dostojanstvo, ne znači da ćete dopustiti da vas neko lomi i gazi, ali rat je strašna stvar koja se događa ljudima u životu”, poručio je Komšić.

Istakao je da može da osjeti i težinu patnje ljudi u Ukrajini.

“Pogotovo kada gledamo neke slike, neodoljivo nas podsjeća na sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i možemo samo da se nadamo da će svi oni koji donose odluke biti toliko mudri, pametni i strpljivi, da se neće igrati plamenom rata, ne samo više u Bosni i Hercegovini, ne samo u regiji, nego bilo gdje. Evropa kao kontinent je zamišljena kao kontinent mira, poslije strahota Drugog svjetskog rata. Dajte da učinimo sve da takva bude i u buduće. Dajte da učinimo sve da ne gledamo više takve scene ni na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, niti da ih više gledamo bilo gdje, uključujući i Ukrajinu”, istakao je Komšić.

Ponovio je da dolazak ovih vojnika, dodatnih trupa EUFOR-a doživlja kao podršku stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li smo danas bliže članstvu u NATO-u i EU nego što smo bili prije tri mjeseca.

“Nismo, nažalost. Ali je opšta politička situacija takva na evropskom kontinentu, da se ukazuje potreba da se te stvari ubrzaju. Ali što se tiče naših obaveza, kao države, kao institucija, pa nama je država već blokirana više od pola godine. Najjednostavnije, najelementarnije odluke ne možemo da donosimo”, rekao je Komšić.

Ravnogorski pokret otkazao je masovno okupljanje u Višegradu koje je bilo zakazano za nedjelju.

Komšić je rekao da “nije u kontaktu sa četnicima pa ne zna što je razlog i zašto su odgodili okupljanje”.

“Znam da taj sam skup po sebi izaziva jezu kod ljudi, da ne govorim kakvu želju za agresivnošću tek rađa kod pojedinih kategorija. To je klasična provokacija, potpuno nepotrebna ovoj zemlji, a pogotovo nepotrebna u ovom trenutku”, dodao je Komšić.

