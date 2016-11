Željko Komšić : Zaustavićemo podjelu BiH, ljevica će na izbore 2018. definitivno ići zajedno

TV1: Kako gledate na hapšenje Damira Hadžića, nekada ste bili saradnici u vrijeme dok ste bili u SDP-u?

KOMŠIĆ: Ja bih to uokvirio u pravsudnu priču, pogotovo kada ljudi iz politike komentarišu pravosuđe, to uvijek dobije neke druge dimenzije. Dakle, vidjećemo šta pravosuđe tu kaže. Treba ih pustiti da rade i uzdati se u to da će raditi onako kako treba, dakle, po zakonu.

TV1: Niz je hapšenja u zadnje vrijeme. Juče ministar, dekan, inspektor, prije toga Radeljaš, Delimustafić. Uglavnom bivši i aktuelni političari, sudije. Je li to pokazatelj da pravna država ipak postoji?

KOMŠIĆ: Ja bih volio da se mogu složiti sa tom ocjenom, jer to bi bio dobar znak. Pravnik sam po obrazovanju. Od trenutka kada idete sa hapšenjem, odnosno od trenutka optužnice do pravnosnažne presude veliki je korak. Bitno je da Tužilaštvo ono što radi može dokazati na Sudu. Tek kada na Sudu to dokaže, to se može zakačiti kao pozitivan znak, odnosno kao uspjeh cijele priče. No, ovo što se dešava govori o jednoj vrsti hrabrosti pravosuđa da radi svoj posao.

TV1: Toliko o pravosuđu, sada politika: Kako gledate na rezultate i aktivnosti koje provodi aktuelna vlast na svim nivoima, u smislu reformi, poboljšanja ekonomskih i životnih prilika građana?

KOMŠIĆ: Kod nas je vlast uvijek konglomerat čudnih ideja, potpuno suprotnih političkih stanovišta i ideja. Ovo za mene nije ni iznenađujuće ni novo. Svaka vlast se nastoji opravdati, pokazati i dokazati, ako ništa dugo, onda medijskom kampanjom ubijediti narod da ona pravi neke značajne iskorake. Svaka vlast otkako se završio rat u BiH, pa do danas, uvijek je imala nekih problema u funkcionisanju.

Ono što se sada dešava u aktuelnoj koaliciji za mene je bilo logično i za očekivati. Postoji tu puno ozbiljnih pukotina, neslaganja, različitih koncepata gledanja toga kakva BiH treba biti. Kada je riječ o ekonomskoj situaciji, ekonomskim reformama, odnosno onome što se zove reformska agenda, vlast se hvali da je tu napravila značajan iskorak. Činjenica je da pojedini predstavnici međunarodne zajednice hvale vlast, ali mislim da to ipak nije baš tako.

Zašto to stranci tako rade? Zato što su puno uložili u ovaj cijeli projekat. Oni taj projekat moraju opravdati svojim glavnim gradovima, odnosno svojim sjedištima. Kada dobijem takvu vrstu pitanja, nalazim se u nezgodnoj situaciji. Ja znam šta je, znam da nije dobro.

TV1: Šta najviše zamjerate aktuelnoj vlasti?

KOMŠIĆ: Oni su nastavili sa onom politikom koja je ovdje izgleda postala tradicionalna, a to je kada dođete na vlast smatrate se gazdom svega – resursa, ljudskih duša i života. To u suštini govori da mi nismo u potpunosti demokratska država, država u kojoj potpuno funkcioniše pravo i pravni sistem. To je ono što ja zaista zamijeram, a to imate priliku vidjeti skoro svaki dan, bez obzira o kojoj garnituri je riječ i kako se smjenjuju, pa i ova sadašnja, da se ljudi i strukture koje dobiju povjerenje naroda, dobiju vlast, funkcije i pozicije, počnu ponašati kao gazde svega.

Onda potpuno izgubite smisao svog političkog djelovanja na način da vaša zadaća nije da gospodarite elektroprivredama, telekomima, rudnicima, resursima. Vaša zadaća kao političara i kao funkcionera jeste da stvari pravite boljim. Međutim, kod nas se sva politika svede na to ko čime raspolaže, ko koga zapošljava, ko dijeli tendere. Tim se gubi suština političkog djelovanja. Zato BiH stalno zapinje.

TV1: Kakav je tu zadatak opozicije?

KOMŠIĆ: Zadatak opozicije jeste da stalno galami, ako ništa drugo, da skreće pažnju na to šta je loše, šta je tačno, a šta nije. Ja nisam za to da se kritikuje sve na pravu i sve što vlast predloži da apsolutno ne valja. To nije tačno. U stranakama koje su danas na vlasti ima ljudi koji hoće da rade svoj posao, ali je stvar sistema u kojem funkcionišu.

Osim toga, ima tu dobrih stvari. Ne možete biti apriori protiv nečega što je dobro za cijelu zemlju, bez obzira što to predlaže aktuelna vlast i bez obzira što bi vama “odgovaralo” da je to nešto loše što možete kritikovati. Nastojim da budem neću reći umjeren, jer nisam poznat kao umjeren u svom političkom djelovanju, ali da budem realan i da kažem kada nešto valja da valja i da je ok, ali kad nešto ne valja, onda se to treba napadati.

TV1: Šta su unutarnje opasnosti za BIH? Često govorite o podjeli zemlje. Na čemu to temeljite?

KOMŠIĆ: Okruženje u kome živimo još od prije rata, sistem vrijednosti koji nam se nameće još od tog vremena, a koji je svoju eskalaciju doživio u agresiji, ratu i genocidu koji se desio u BiH, jeste da smo mi predodređeni da budemo odvojeni. Ja to ne mogu da prihvatim. Ne mogu da prihvatim tezu da je nama suđeno da budemo odvojeni, da smo mi toliko različiti da nas treba ograditi i omeđiti, te da mi treba da živimo jedni pored drugih.

Više sam pristalica teze da treba da živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih, te da je nama prirodno da smo mi, Bosanci i Hercegovci, između sebe najbliži sami sebi, bez obzira na to ko smo i šta smo. Ali ne, ne ide tako, nažalost, već dugo vremena. Stalo nas uvjeravaju da će biti mnogo bolje ako se mi podijelimo po principu: “Ja svoju avliju, ti svoju avliju, onda svoju avliju. Nekada ćemo se grliti i ljubiti, a nekada ćemo se tući”. Ne mogu da prihvatim tu logiku BiH i ne mogu da prihvatim da je meni bilo ko u Hrvatskoj, Srbiji, Turskoj, Rusiji ili Americi bliži od ljudi koji žive u BiH.

TV1: Ko nameće tu logiku u BiH?

KOMŠIĆ: To je logika stranaka sa etničkim predznakom koje zapravo tu priču, koja je početkom ‘90-ih imala neku ideologiju i političku nit, a danas je to potpuno izgubljeno, koriste da bi upravljali, imali moć i materijalna sredstva u svojim rukama.

Obični ljudi u BiH su daleko bliže između sebe, daleko bolje se razumiju i sarađuju nego što bi se to dalo zaključiti po istupima šefova stranaka sa etničkim predznakom. Kada njih slušate, stalno se brinete i čini vam se da smo stalno na ivici rata. Svako malo neki referendumi, prijetnje, sukobi, neko je majoriziran, neko je ugrožen… No, kada se spustite dole i odete u Mostar, Banjaluku, Lukavicu, vidjećete da to među običnim ljudima nije tako i da ljudi jednostavno žive, komuniciraju, druže se.

Priča etnonacionalne politike o tome da smo mi različiti u tolikoj mjeri da se moramo dijeliti je zapravo postala samo sredstvo da se osvaja i drži moć, te plaši narod.

TV1: Kažete da ta priča ne živi među narodom, no te stranke dobijaju na izborima?

KOMŠIĆ: Dobijaju. Znate kako? Saberite cifre, daleko veći broj ljudi ne izlazi na izbore i daleko veći broj ljudi je protiv tepolitike kada uzmete u obzir ukupnu sumu birača u BiH. Nikada svi neće izaći na izbore, ali ono što je vjerovatno da će izaći na izbore, u zbiru je to daleko više nego što dobijaju etnonacionalne stranke.

Druga stvar je kako animirati ljude i kako im pokazati da nešto zaista može biti drugačije. To je problem nas opozicije, generalno. Očigledno nismo dovoljno uvjerljivi da te ljude animiramo i da im dokažemo da BiH može biti apsolutno drugačija. Cifre to govore, jednostavno, prosta matematika govori da kada uračunate ono što dobijaju stranke koje su danas u opoziciji, a koje su građanske, i na to dodate barem 10 posto ljudi od ovih koji ne izlaze na izbore, vidjećete da je to doboljno da jednonacionalne stranke pometete sa političke scene.

TV1: Hoće li stranke ljevice iskoristiti brojke o kojima govorite na sljedećim izborima?

KOMŠIĆ: Učinićemo sve da ih iskoristimo. To će se ogledati u tome što ćemo 2018. definitivno na drugi način izaći na izbore, izaći ćemo zajednički. U kojem obliku, otom-potom, to je sad malo komplikovanije, ali dogovorićemo se oko toga. Pokušaćemo ljudima u BiH da damo nadu, takođe i da prvensteno spregnemo svoju sujetu, sve ono što smo imali između sebe, naše odnose, nesporazume i svađe, jer narod ove zemlje ne mora da ispašta. Želimo izaći pred narod i reći da smo tu, da nudimo nešto novo i drugačije, te da tražimo njihovo povjerenje. Da li ćemo u tome uspjeti, ostaje da se vidi. Ja sam optimista, jer brojke mi govore da to možemo.

TV1: Je li ta ideja danas ista kao i prije lokalnih izbora?

KOMŠIĆ: Prije lokalnih izbora, imali smo dobru volju da se to desi. Kada govorite o političkim strankama, nije riječ o trojici ili desetorici ljudi, imate obavezu da vodite računa o tome kako diše stranačko tijelo, računate pluseve i minuse svakog svog poteza. Prije lokalnih izbora, prekasno smo krenuli u tu priču, ali smo postigli to da u kampanji manje-više budemo jedni prema drugima korektni. Naravno, bilo je negdje iskakanja i podvala na lokalnom nivou.

No, kada smo vidjeli rezultate izbora, moj utisak je da smo se svi uhvatili za glavu, jer je to naše nejedinstvo zapravo omogućilo ove izborne rezultate. Zašto bismo mi to sebi dopustili 2018. godine? Naša obaveza je, a koliko vidim da se i među ljudima to pozdravlja, da budemo zajedno, jer nismo toliko različiti, barem u osnovnim političkim idejama o tome kakva BiH treba da bude. Nema nikakvog razloga zašto to ne bismo zajedno uradili, a pogotovo zašto ih ne bismo zaustavili u ovome što rade u smislu dijeljenja BiH i načina kako se upravlja ovom zemljom.

TV1: Nedavno ste u intervjuu za naš partnerski portal Vijesti.ba odgovorili na pitanje koje glasi: Kada ste bili član Predsjendištva BiH optuživani ste da ste ugrozili položaj Hrvata u BiH. DAnas HDZ ima vlast u punom kapacitetu, a priča o ugroženosti i dalje traje?

KOMŠIĆ: Ja sam i tada čelne ljude te stranke pitao imaju li mi šta prigovoriti u smislu toga da sam nekada nešto uradio štetu Hrvatima. Dobio sam direktan odgovor – ne, a ni protiv tebe lično nemamo ništa, ali si predstavnik politike koja je protiv koncepta HDZ-a. Danas nema mene, nema SDP-a, ni DF-a u vlasti, HDZ dominira političkom scenom, a ista priča je eskalirala. Ispada da nema veze ni sa mnom ni sa politikom, već sa projektima koji trebaju da se realizuju, a koji su poznati – posebna izborna jedinica, treći entitet, a u suštini daj ti meni moj komad zemlje, da tu vladam i ljudima i resursima, a eto Bošnjacima njihovo i Srbima njihovo.

TV1: Može li se to dogoditi bez bošnjačkih glasova?

KOMŠIĆ: Ne može. Mene brine spremnost političkog Sarajeva da uđe u tu priču. To nikada nismo imali u Sarajevu, bez obzira ko je bio politički najjači. Danas, nažalost, imamo. Nadam se da neće upasti u tu klopku, jer ako aminuju takvu vrstu podjele, otvara se mnogo pitanje, među ostalim, čemu izginuše toliki ljudi, čemu razrušena zemlja, čemu kada smo se ratovali protiv toga. Uvijek sam se brinuo da se u Sarajevu ne rodi spremnost da se uđe u te vrste razgovora. Nadam se da projekti koji hoće zemlju da podjele, do 2018. godine neće naći sagovornike u Sarajevu.

TV1: Rekli ste da vas nema danas u Predsjedištvu BiH. Lider HDZ Dragan Čović grčevito se bori za izmjene Izbornog zakona, hoće li vas biti sutra u Predsjedništvu?

KOMŠIĆ: Rano je za to.

TV1: Kakav je stav DF-a na dešavanja u Stocu na dan izbora, ali i nakon odluke CIK BiH?

KOMŠIĆ: Situacija je u Stocu takva godinama, a sada je eskalirala i dobili smo još jedan grad slučaj. Kada je CIK donio takvu odluku, morao je biti jednak prema svima. Šta znači eliminisanje Kaplana s kandidatske pozicije? Znači li to da imamo samo jednog kandidata ako dođe do izbora? CIK je samo napravio veći slučaj u BiH. Nemam ništa protiv kažnjavanja onih koji su kršili pravila izbornog procesa. Ali ne možete kazniti samo jednu stranu, kada znamo kakve su to prervare sa biračkim spiskovima i šta se tu sve radi. Imam osjećaj da su popustili pod pritiskom HDZ-a. Morali su ići u provjeru svih činjenica. Bojim se da je to sada postalo novo žarište u BiH, u bošnjačko – hrvatskim odnosima, te da je CIK dolio ulje na vatru.

TV1: Šta s Mostarom? Nermin Nikšić je u našem Dnevniku najavio da će ljevica uskoro ponuditi nova, integrativna rješenja za grad na Neretvi.

KOMŠIĆ: Tako je, ali ne bih o tome dok ne bude gotovo. Bit će vrlo brzo.

TV1: Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kazala je da je njenoj zemlji najveća prijetnja nestabilnost BiH. BiH, kaže, nije politički emancipirana, te navodi i referendum u RS, ali i uticaj Rusije na RS. Navela je da se u FBiH islam mijenja i postaje sve radikalniji…

KOMŠIĆ: Djelimično je u pravu, kada je riječ o stranim uiticajima. Naravno da Hrvatska zbog svog oblika osjeća opasnost. Tu mislim na pojačan ruski uticaj, pa čak i na migrantsku krizu. Postoji opasnost da se jedan uticaj koji dolazi s istoka proširi u nekim dijelovima BiH. Ne slažem se s ocjenom da Islam u BiH postaje agresivan, jer on to nije po prirodi. To što ima ljudi koji su krenuli putem agresivnosti, ima ih svuda. To je posao za obavještajne agencije, pa i za IZ BiH, da to, što je strano muslimanima u BiH, odreže i odstrani od naroda. Islam u BiH je tradicionalan već vijekovima. Kada gledate politiku vrha IZ u BiH, nećete naći odobravanje takvih ekstremističkih stavova. Muslimani u BiH su svoji, to je vrsta autohtonog Islama, koji je stran u dominantno islamskom svijetu. U velikim geopolitičkim pričama nama najveća opasnost prijeti od poremećaja koji mogu doći nakon Trampove pobjede u SAD, odnosno koliko će prostora ostaviti Rusiji za prodor na Balkan. Oko toga se treba zapitati, koliko je to prijetnja euroatlanskom putu BiH. Stvari nisu jednostavne i naivne i sve što se dešavalo u Crnoj Gori pred izbore nije bezazlena priča. Ne treba čak potcjenjivati ni opasnost po Vučićev režim u Beogradu, jer Vučić je odabrao kretanje ka EU. Pa čak i Dodik nekim potezima preskače Vučića i ide u direktnu komunikaciju s Moskvom.

