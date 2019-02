Željko Komšić za „Pobjedu“ : Logika ‘vječne opozicije’ ljevicu bi mogla doći glave

Iako je opozicioni status u našem biračkom tijelu očito veoma popularan, bojim se da bi logika ‘vječne opozicije’ u političkom smislu mogla doći glave i ljevici i političkim strukturama koje se zalažu za multietničku BiH“, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervjuu za podgoričku „Pobjedu“, objavljen u nedjelju, prenosi agencija Patria.

„Jer, građani će u jednom trenutku s pravom reći – dobro, pa zašto mi uopšte za vas glasamo. Najzad, naivan je onaj ko misli da će BH blok na sljedećim izborima uspjeti osvojiti 51 procenat podrške i time steći pravo da sam napravi vlast“, rekao je Komšić.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine je podsjetio da će se na dnevnom redu u BiH uskoro ponovo naći krupne stvari poput izmjene izbornog zakona, što bi SDA mogla isporučiti prema Čovićevim zahtjevima, bez da stranke ljevice imaju mogućnost to zaustaviti ako ne budu dio vlasti.

„Da li smo, dakle, svojim uzmicanjem iz učešća u vlasti SDA-u dali za pravo da sa HDZ-om napravi dogovor, odnosno da pristanu na neke Čovićeve zahtjeve? Kada budemo kritikovali SDA zbog toga što je prihvatio Čovićeve uvjete, hoće li građani imati pravo da nam kažu – a, što se niste borili. Zašto ste pobjegli? Toga je mene strah. Kao vlast, ipak možete spriječiti neke stvari, neke druge popraviti.

Ovako… Moja iskustva sa SDA su katastrofalna. O toj vrsti političkog razmišljanja mislim dosta loše. Međutim, ovdje nije riječ o tome; ovdje je riječ o procjeni šta su posljedice vaših odluka. Imate priliku zaustaviti neke negativne procese, a vi to odbijate. Pod kojim izgovorom? Gade mi se! OK, gade se i meni, ali građani za njih glasaju, to je realnost. Ako čovjek u nešto vjeruje, onda ne smije odustajati, naprotiv: uvijek je bolje ući u političku borbu, jer samo tada imate šansu da pobijedite. A to šta ja mislim o njihovim politikama, etničkim i ostalim, valjda sam toliko puta javno rekao. Da ne mislim tako, bio bih sa njima”, rekao je Komšić.

Govoreći o tome šta je zajedničko strankama BH bloka, Komšić kaže da neformalni dogovor o suradnji još nije precizno definiran. Ipak, objašnjava, zajednička je ideja očuvanja multietničkog karaktera BiH.

„Demokratska fronta je možda najradikalnija u zagovaranju građanskog principa, iako znamo da se, čim to pomenete, polovini građana naše zemlje podiže kosa na glavi. Istovremeno, žalosno je da neki istaknuti članovi Socijaldemokratske stranke, partije iz koje sam politički potekao, postaju ksenofobični, isključivi.”

Na pitanje da pojasni svoje teze, Komšić je odgovorio: „U smislu da građane počinju da dijele na urbane i na ruralne. To što sam rođen u Sarajevu, a neko drugi u nekom selu, za mene ne znači ništa. Ne možete graditi ljevicu, a zagovarati urbani radikalizam. Na to ne pristajem.“