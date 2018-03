Željko Komšić : Vrijeme je da u Predsjedništvu bude barem 2:1 kada već nije 3:0 za BiH (Video)

– Vrijeme je da u Predsjedništvu bude barem 2:1 kada već nije 3:0 za Bosnu i Hercegovinu, vrijeme je da Čoviću izbijemo makar jednu poziciju moći”, poručio je Komšić govoreći o kandidaturi za člana Predsjedništva BiH.

Pritisak da se ova zemlja podijeli došao je do te tačke, da se čovjek pita kako to zaustaviti. Kada sam potvrdio da ću se kandidovati vidio sam za deset minuta da ne mogu da opstanem od telefonskih poziva prije svega od strane novinara. Nisam vidio da se od političara neko pozitivno izjasnio o tome, ali ne kajem se jer kad se krene u bitku onda se mora ići do kraja. 2018.godine ne smijemo imati isti odnos političkih snaga. Bog te dragi pitao šta će tada biti, i to ne samo sa izbornim zakonom, promjenom ustava, zahtjevima za federalizacijom. Zato nema odustajanja i nema predaje, naveo je Komšić.

Rekao je da u samom HDZ-u postoji ogromno nezadovljstvo protiv Čovića samo što niko ne smije javno da progovori, mada su svi svijesni toga da ako Čović klekne da će do toga doći.

Dodaje da nije nikakva tajna da je konačni plan HDZ-a federalizacija ove zemlje, a poslije toga ko zna šta može biti, jer se nikada ne zna kada će se u Zagrebu i Beogradu pojaviti novi Cvetnović i Maček.

Kazao je da je spreman povući svoju kandidaturu ukoliko bi se prihvatilo reduciranje Doma naroda na instituciju za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, kako je to bilo predviđeno aprilskom paketom, jer danas predstavnički dom postoji uzalud i sve što se u njemu usvoji pada na domu naroda, ili pod uslovom da se bira jedan predsjednik u parlamentu BiH.

On je govoreći o kandidaturama ljevica za članove Predsjedništva, odnosno o tome zašto ljevica nema jednog kanidata kazao:

” Nedoslovno, naravno, figurativno i da pojednostavim stvari. Ja sam uzeo mitraljez i okrenuo ga, a neko za cijev pa na drugu stranu. Ja kažem, ne to, meta je ovamo, a oni opet za cijev pa na drugu stranu. Kada sa ljudima radim ako sam nešto rekao, ja ću se držati toga”, rekao je Komšić.

(Kliker.info-Vijesti)