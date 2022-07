Željko Komšić upozorava : Ako su tačni medijski natpisi OHR i Schmidt vode BiH u daljnju etničku podjelu

Ne znam šta će uraditi gospodin Christian Schmidt, ali ono što sam do sada imao prilike da čujem, a ja nisam vidio nikakav papir, i u konsultacijama koje je imao moj kabinet sa OHR-om nisu nikakvi prijedlozi dostavljeni da mogu sa sigurnošću reći u kojem pravcu ide ta incijativa, rekao je novinarima u Prijedoru član Predsjedništva BiH i lider Demokratske fronte Željko Komšić.

Komentarišući informacije da visoki predstavnik i OHR razmatraju nametanje Izbornog zakona, Komšić kaže da je iz medija saznao da se radi o daljnjoj podijeli Bosne i Hercegovine po etničkom osnovu i diskriminaciji građana.

“Ako ćemo suditi na osnovu onoga što je bilo u medijima i onoga što se pojavljuje u medijima, to je podilaženje ovim politikama o kojima smo govorili. To je dalja podjela Bosne i Hercegovine po etničkom osnovu, to je dalja diskriminacija građana u Federaciji pogotovo u pojedinim dijelovima, kantonima kako su oni to zamislili da računaju,” istakao je Komšić.

Lider Demokratske fronte nazvao je Dom naroda nazvao nesretnim i podsjetio da se oko tog doma “vodi ljuta bitka od strane nasljednika politika koje su dovele do zločina koji su se desili i u Prijedoru”.

“Dakle, konstitutivnom narodukoji ima manje od tri posto stanovništva u određnom kantonu zapravo oduzimate njegova politička prava da bude i on zastupljen u tom nesretnom Domu naroda, ne znam više kako da ga nazovem. Poštujući naravno Ustav u ovoj situaciji moram reći nesretnom Domu naroda, oko kojeg se očigledno vodi ljuta bitka od strane nasljednika ovih politika zbog kojih smo i danas ovdje,” zaključio je Komšić.

(Kliker.info-NAP)