Željko Komšić u Pressingu : Ovo nudim Hrvatima, ovo je veliko

Željko Komšić, kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH i predsjednik Demokratske fronte, u Pressingu na N1 kazao je da zna ko je napisao saopćenje SDA u kojem su naveli da “pismo Željka Komšića upućeno bh. javnosti predstavlja najobičniju gomilu gluposti”.

Iz SDA su naveli da “prije histeričnih istupa u javnosti po kojima je inače poznat, dobro smiri i popije jaku dozu apaurina”.

“Išao sam kod doktora da mi da injekciju u kuk, ali nisam popio apaurin. Nije ni SDA ono što je nekad bila, to je onako malo prizemno saopćenje. Nisam očekivao to od SDA, ja njih ozbiljnije shvatam. To mi je iskreno bilo malo onako uličarski. Čini mi se da čak znam ko je autor, ovo je jedan od federalnih ministara. Ovo je njegov stil, njegov rječnik. Ne očekuješ to od SDA, najveća stranka u BiH je ipak to”, kazao je Komšić u Pressingu na N1.

Na pitanje “Šta radi vladajuća stranka”, Komšić je kazao:

“Objašnjavati sad šta nam rade već 30-ak godina, trebalo bi puno vremena. Doveli su nas ovdje gdje su nas doveli. Doveli su nas do toga da ljudi koji su izdržali rat, odlaze. Ljudi koji imaju zaposlenje, čak i ljudi koji su dobrostojeći odlaze. U to može da stane sve. Doveli su nas do toga da smo ostali bez nade. Mase ljude odlaze, to nema veze jesu li Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Svaki dan čujem da je neko otišao. Što je najapsurdnije, nije to ekonomska klasična migracija, ljudi dižu ruke i govore: ovdje nema nafake”, naveo je predsjednik DF-a.

Kako je naveo, svaki pokušaj da se BiH dijeli na bilo koji način dovodi samo do konflikta.

“To je izvor nestabilnosti. Pokušaj da se BiH podijeli krajem prošlog stoljeća su doveli do toga do čega su doveli. Izvlačeći iskustva iz svog života, jednostavan zaključak se nameće: Ne možete je podijeliti i bilo kakvo zaokruživanje u torove je samo izvor konflikta. Dejtonsko ustavno uređenje je takvo kakvo je. Non-stop postoji ta tenzija, imate RS koja je skoro etnički čista. Formiranje takvog entiteta koji je ekskluzivno nacionalni nije nešto što će ljudi u ovoj državi prihvatiti. Zamislite sad da na to dodate još jedan, na šta bi to ličilo”, naveo je Komšić u Pressingu na N1.

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić u Pressingu na N1 govorio je o razlozima svog kandidiranja za člana Predsjedništva BiH.

“Moja ambicija da se ja kandidujem jeste da zaustavim ovu histeriju koja dolazi od HDZ-a. To je moja ambicija. Dragan Čović je personifikacija, vođa te priče, da zaustavim tu histeriju. Dosta ljudi, ne može ovako više. Evo vidite da ne može. Šta god da uradite, kakav god vi da sistem smislite, da cjepkate, dijelite, ucjenjujete, prijetite, neće moći, neće moći. Doći će nek, ne moram to biti ja, uvijek će se pojaviti neko ko će se boriti protiv toga”, kazao je Komšić za N1.

“Nije mi politički ćeif da porazim Čovića, ali jeste cilj. Nije meni ćeif da se bilo s kim svađam. Gledam da izbjegnem svađe koliko god mogu. Ali kad se dotjera car do duvara, onda mi kažu da moram popiti apaurin. Ja ne idem u lični rat s Čovićem, idem u rat protiv koncepta podjele ove zemlje. Nije to stvar granica, fizičke podjele, nego podjele u glavi”,naveo je Komšić.

Čije ste glasove uzeli?

“Neću da uđem na taj teren, neću mentalno da uđem na teren da ljude gledam kao Bošnjake, Srbe ili Hrvate. To su moji sugrađani, neću da ulazim na taj teren. Ne dam da me uvuku na taj teren, baš me briga koliko je tu bilo Bošnjaka, Srba, Hrvata, ateista, Jevreja, Roma, koga god. šta je tu problematično? Ja ne razumijem tu logiku, non stop me pokušavaju uvući na taj teren a ja neću to. Nisam tako vaspitan. Bez obzira šta ko misli u ovoj zemlji, ne prihvatam tu logiku i neću da je prihvatam. Najvažnija je stvar da smo mi svi Bosanci i Hercegovci, u taj identitet stane sve. Zato mi nije važno ko je glasao za mene. Što ne brojite Jevreje, Rome, one koji se izjašnjavaju kao Eskimi, vanzemaljci? Na kraju krajeva, zar nije pozitivna stvar kad bi se tako gledalo”, kazao je on.

Kako je naveo, rezultat iz 2010. se ne može ponoviti.

“To je moje mišljenje. Bez obzira što sam ja izašao iz SDP-a, ima tu u dobroj mjeri SDP-a. To je bio takav trenutak, vidjelo se odmah da je to jedan talas koji sve nosi. ,Ja zaista mislim da građene BiH nisam izdao u dva mandata u predsjedništvu. Radio sam ono što mi UStav dopušta, ne mogu mimo Ustava. Ja vam ne mogu obećati 100.000 radnih mjesta, to ne može član Predsjedništva”, kazao je on.

“Da sam samo ja branio BiH, ne bih je odbranio. Branilo je puno ljudi iz mnogih stranaka, i iz HDZ-a su branili ovu zemlju. Zato mi je enigma šta danas hoće, HDZ je tu direktniji. SDA se busa u prsa da je ovo multietična država i kad god treba da to ispoštuje, isporuči Draganu Čoviću sve što želi. Sjetite se 2014. i 2015. godine, sjetite se Novalićeve izjave da su “to hrvatska preduzeća”. Čisto sumnjam da vrijeđam ijednog borca za BiH kada ovo kažem”, poručio je Komšić.

Predsjednik Demokratske fronte govorio je i o odnosu vladajuće SDA prema koalicionom partneru HDZ-u.

“Ja sam imao to iskustvo sa SDA još 2014. i pitao sam se što su toliko popustljivi prema zahtjevima Dragana Čovića, jer tada nije bilo za tim potrebe. Potrčali su čak da isporuče nešto što se ni on nije nadao da će dobiti. Pitao sam se zašto to rade, iz kojeg razloga. Jednostavno gledajući šta su dalje radili, kada dođe do ključne situacije i kada se lomi: popuste Čovićevom zahtjevu”, kazao je Komšić u Pressingu na N1.

“Ne može čovjek da se načudi zašto to SDA radi, nema potrebe za tim. Izuzev, ali samo izuzev ako to što Čović traži nije komplementarno onome što SDA traži. Do ovog stranačkog rukovodstva SDA nije bila ovakva. Imali su crtu do koje su išli, tada SDS-a i HDZ-a i tu crtu nisu prelazili. Ovi pokazuju sklonost da pređu crtu i to je problem. Sva ova priča oko Izbornog zakona je navođenje vode na taj mlin”, kazao je lider DF-a.

“Imali ste izjavu gospođe Bradara koja je kazala da su ‘Oni ispunili svoj dio dogovora, sada je red na SDA da ispuni svoj dio’. Naš prijedlog nije ‘naš’, nego je to Zakon koji rješava problem. Zakon je pošten, nikog ne vara, nema veze sa SDP-om i DF-om. Nema koristi za SDA i HDZ, Zakon rješava problem. Onda jednostavno shvatite da ljudi ne žele riješiti problem, shvatite da SDA želi da ispuni želju Dragana Čovića i HDZ-a”, poručio je Komšić na N1.

“Ja sam izabran glasovima građana BiH i to je legalan i legitiman izbor, jer tako stoji u Ustavu BiH. Kada promijene to u Ustavu i kažu da Srbi glasaju za Srbe i svako za svoje, meni se to neće sviđati ali ću morati poštovati”.

“SDA-u je bliži Dragan Čović nego ja, na sastancima se iznose zaključci da je HDZ njihov strateški partner već 30 godina. Morate shvatiti kako ti ljudi štimaju. Njihovi partneri su HDZ dominantno, a u RS ovisi ko ima više glasova. To je takav koncept na kojem oni štimaju. Njima nije prirodno da sam im ja partner”, naveo je on.

“Tajni” sastanak sa Čovićem?

“Nije bio nikakav tajni sastanak, da je bio tajni sastanak ne bih išao sa pratnjom. Bio je i Fahrudin Radončić na tom sastanku. Ja sam Čoviću u oči rekao da treći entitet i posebna izborna jedinica – nikad. Mislim da trebamo smiriti situaciju u BiH i malo jače krenuti u NATO i to raditi, to sam mu rekao. Kod njega kada tako pričate je sve OK, on prešuti ono što mu ne odgovara. Radončić je bio spreman da se uključi u tu priču”.

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik DF-a Željko Komšić gostovao je u Pressingu na N1 gdje je odgovorio na optužbe da “nije legitimni Hrvat”.

“Ne osjećam potrebu da ikome objašnjavam svoje porijeklo i ko sam i šta sam. Hajde da odemo malo na drugi kraj planete. Zamislite situaciju da je neko Martinu Lutheru Kingu rekao: A šta se ti buniš, živimo u zemlji gdje je rasizam prirodna stvar? Nemojte misliti da je rasizam nestao dan danas, ali u javnom diskursu je skoro pa zabranjen i smatra se nepristojnim”, kazao je Komšić u Pressingu na N1.

“Dakle, hoćemo li živjeti u prošlom stoljeću i brojati krvna zrnca? Mislite da jedna Njemačka nema problema koji su rasistički, šovinistički? U njihovom javnom diskursu toga nema i ne može postati standard”, naveo je on.

S kim ćete to promijeniti u BiH?

“To je situacija koja se ne mijenja na jednim izborima. Ja se nadam da je stvar otišla dovoljno daleko da je ljudima do guše. Nije to samo politički proces, to je društveni proces, komplikovaniji od politike. Mi smo ko zemlja toliko puta udarani, oštećeni, pokušali su da nas sakate i izbrišu sa lica zemlje i nisu nikad uspjeli. Taj koncept je jedini koji ovu zemlju može na zelenu granu odvesti”, poručio je Komšić.

Govorio je i o ratno periodu.

“Rat čak i 1992. je donesen u BiH, nismo ga mi lansirali. Došao je sa strana, uvezen je u BiH. Nismo se mi sami počeli udarati i ubijati. Da nije bilo onakvog Miloševića i onakvog Tuđmana ne bi bilo rata ovdje. Te ideje nisu umrle još uvijek, samo je pitanje koliko mogu dići glavu”, kazao je Komšić u Pressingu na N1.

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić u Pressingu na N1 govorio je o razlozima svog kandidiranja za člana Predsjedništva BiH. Odgovorio je i na pitanje šta kao kandidat za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda nudi Hrvati u BiH.

“Moja kandidatura nije usmjerena da nanese bilo kakvu štetu SDP-u, nego histeriji i ambicijama da se FBiH podijeli. Ja ne tvrdim da ću pobijediti, prihvatiti ću rezultat kakav god bude. Mogu zamisliti da sjedim s Dodikom u Predsjedništvu. Privatno bi razgovor mogao biti čak i prijatan, zvanično bi bio žešći sigurno“, kazao je Komšić na pitanje da li je njegova kandidatura usmjerena protiv nekoga.

Koga očekuje kao kandidata iz reda SDA?

“Izetbegović je izbacio koliko se sjećam, mislim da je Zvizdić ipak najbliži kandidaturi ali ne moram biti upravu. Radončić se malo ušutio u posljednje vrijeme. Radončić je 2014. mogao biti član Predsjedništva da mi nismo imali sa Bošnjakom, malo mu je falilo. U toj priči je profitirao Izetbegović, oštećen Radončić. Ne znam sada kakav rejting ima, mi nismo istraživali javno mnijenje još. Nagledao sam se svakakvih anketa, većinom stranačkih i onda uvijek sumnjate da li je to tako. Treba nam objektivna anekta koju će uraditi neko nezavisan“.

Šta posebno nudite Hrvatima s obzirom da je stvorena atmosfera da je pravi Hrvat samo onaj ko je iz HDZ-a?

“Gospodine Zukiću, ovo! Obraz je velik, a ja to nudim“.

U političkom smislu?

“U svakom“.

(Kliker.info-N1)