Željko Komšić u Parizu : Rekao sam Macronu da iznesene tvrdnje nisu tačne (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić iskoristio je priliku na crvenom tepihu Mirovnog foruma u Parizu da tokom rukovanja s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom istakne kako izjave koje je dao o Bosni i Hercegovini nisu tačne te ga pozvao da o tome posebno razgovaraju.

“Ja sam tu priliku iskoristio sinoć na dočeku u Jelisejskoj palači. To je jedan od razloga zašto sam se nepredviđeno i možda i nediplomatski dugo zadržao na crvenom tepihu ispred počasnog stroja, jer sam iskoristio priliku da predsjedniku Macronu kažem da je ta jedna njegova rečenica u intervjuu za Economist izazvala dosta uznemirenosti u BiH, da je riječ o stvarima koje nisu tačne i da francuski ambasador u Sarajevu ima precizne podatke koje smo mu dostavili, a potrudili smo se i ovdje preko naše ambasade da se to dostavi direktno kabinetu predsjednika Macrona i da o tome moramo posebno razgovarati. On je rekao da se slaže da o tome moramo posebno razgovarati”, istakao je Komšić u razgovoru za Al Jazeeru Balkans.Dodao je da su se dogovarali da se, ovisno o njegovom vremenu, susretnu, ali da je tu 40-ak delegacija i da ostaje mogućnost da se taj susret desi danas.Podsjetimo, Macron je u nedavnom intervjuu za BiH rekao da je “tempirana bomba” koja kuca tik do Hrvatske i to objasnio u kontekstu povratnika sa sirijskog ratišta.Na pitanje šta BiH može uraditi povodom ovakvih izjava, Komšić je istakao da su se se one prvi put pojavile od zvaničnika nama susjedne države, odnosno od predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.“Ne znam je li pametno i mudro pretpostavljati u ovom slučaju, ali moja je pretpostavka da to zvaničnici iz Zagreba koriste i u bilateralnim razgovorima s drugim predstavnicima država. To su notorne neistine. Mi imamo precizne podatke i nismo ih samo mi prikupljali, već u saradnji s prijateljskim zemljama, službama sigurnosti, ne samo u BiH i regiji, već i mnogo šire. Terorizam je veliki problem i postoji veliki interes za svaku vrstu saradnje koja može prevenirati bilo kakve terorističke napade. BiH je, prema ocjenama partnerskih zemalja i službi, vrlo pouzdan saveznik, saradnik i naše službe izuzetno dobro rade”, poručio je Komšić.Govoreći o ciframa, istakao je da je nešto manje od 300 bh. državljana bilo na ratištu u Siriji, da su polovina tog broja žene i djeca, a da je 98 njih poginulo.“Dakle, kada govorimo o postojanju neke realne opasnosti, što se BiH tiče, ta opasnost ne prijeti nikome, jer su te stvari pod kontrolom. BiH je pooštrila svoje zakonodavstvo i služenje u stranim oružanim formacijama je prema našem zakonodavstvu krivično djelo. Mi te stvari ne prepuštamo slučaju. Prema mom mišljenju, druge razvijenije zemlje imaju veći rizik za takvo nešto nego BiH”, poručio je KomšiProkomentarisao je i koliko odbijanje susreta i razgovora hrvatskog rukovodstva utječe na odnose dviju zemalja.“Hrvatsko rukovodstvo daje sebi previše za pravo da interveniše u stvarima koje su unutrašnje pitanje BiH i nemaju veze s hrvatskom unutrašnjom i vanjskom politikom. Ali to je trenutak u kojem živimo i na nama je da se nadamo da će se to prevazići. Svi mi u BiH pokazujemo izuzetnu spremnost da se to riješi i da komuniciramo kao i s drugim zemljama regije.Rekao je da je na prijemu kod Donalda Trumpa s Grabar-Kitarović razgovarao o brojnim temama, ali da to nisu željeli objavljivati jer su vjerovali da bi se u Hrvatskoj moglo različito tumačiti u predizbornoj kampanji.“BiH i Hrvatska su dospjele u takvu fazu odnosa da je svaki potez osjetljiv i može biti povod za neko novo političko sporenje”, kazao je, između ostalog, Komšić.