Željko Komšić tvrdi :Poslije Schmidta neće biti više visokih predstavnika

“Čovjek uvijek mora biti oprezan. Uvijek mora pažljivo motriti iz kojeg grma vas neko može zaskočiti. Mislim naravno na cijelu situaciju u BiH, pa i u regiji”, istakao je u Rezimeu član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

“Nakon nešto više od dvije decenije stalne priče o potrebi unapređenja sistema u BiH, a nadajućis e da će to biti trend i u zemljama regiju, pozivajući se prije svega na potrebu uspostavljanja sistema poštivanja osnovnih ljudskih prava, vladavine prava,m poštivanja propisa, međususjedskih odnosa, prijateljskih, dobrih, očigledno da i oni od kojih smo očekivali da nam tu pomognu su digli ruke od takvih planova i ideja i takvog pristupa rješavanju situacije u regiji. Jednostavno krenuli drugim, beskrajno pragmatičnim, makijavelističkim principom da treba zadovoljiti apetite jačih, a da slabiji trebaju platiti cijenu. Zbog toga treba stalno biti na oprezu, biti budan i spreman da vas zaista zaskoče.”

Pojašnjava da je to međunarodna zajednica.

“To su pojedine zemlje, institucije, organizacije, pa čak i dio nevladinog sektora koji se očigledno okrenuo pragmatičnim ciljevima i zastupanju interesa pojedinih zemalja. Više ima vođa, ali zna se ko je glavni baja u ovom globalnom selu. Naravno, SAD su najjači globalni igrač u ovom trenutku.”

Komšić smatra da je BiH žrtva pragmatičnih interesa.

“Zadnjih nekoliko godina se promijenio pristup SAD-a. On je definisan na način hajdemo biti onako anglosaksonski praktičnu, odustanimo od ideala i velikih priča. Okrenuli su se jednostavno pragmatičnom pristupu definišući situaciju u istočnoj Evropi na sljedeći način – da bi se to održalo koliko toliko stabilno valja podržati tri velika nacionalizma u regiji, a to su albanski, srpski i hrvatski. Kad pogledate poteze koje vuku sve ide u tom smjeru.”

Evropskoj uniji se ovo ne sviđa

Na pitanje postoje li svjetske sile koje bi danas pristale na podjelu BiH odgovara: “Naravno da postoje. Vrlo brzo je u BiH zaboravljen onaj čuveni Janšin non paper. Međutim, ono sve što se radi izgleda samo kao operacionalizacija onoga što je pisalo u tom non paperu, pa će se ispostaviti da on čak nije bio njegov. Mi često guramo glavu u pijesak kao noj i ne vidimo stvari koje su očigledne. Ali to je naš problem.”

Ističe da potezi koje američka administracija i međunarodna zajednica vuku vode ka tome.

“Dodik dugoročno gradi svoju politiku i to se jednostavno uklapa. Nije on ništa aktueliziraon, on je stalno na tim tračnicama. Kosovo i Srbija možda u Dodikovoj glavi jesu sistem spojenih posuda, ali praktično nisu. Bar ne na mjestima gdje se odlučuje o tim velikim temama.”

Kada je riječ o visokom predstavniku Christianu Schmidtu kaže: “On provodi američku politiku, uz podršku Britanaca. Evropskoj uniji se ovo ne sviđa, ali njoj je daleko važniji odnos sa SAD-om nego čak i njihovi vlastiti principi u BiH. EU se ovo ne sviđa jer sve ide pogrešnim tokom. Oni znaju, ako ovo bude išlo ovako kako se traži i sve ovo što Schmidt radi i tendencija da nametne takva rješenja kakva će nametnuti, BiH nikad neće biti članica EU. Odmaći ćemo se od svega onoga što EU traži od nas. Činjenica je opet da ima i zemalja kojima takav princip odgovora. To su prije svega zemlje koje ne žele da pričaju o proširenju EU u ovom trenutku.”

Vlast u Federaciji, voljeli se ili ne, moraju formirati HDZ, SDP i SDA

Komšić smatra da je, ukoliko visoki predstavnik nametne nova rješenja, najbolje da ukinemo izbore u Federaciji.

“Čovjek ne zna šta bi rekao na takve planove. Onda je najbolje da visoki predstavnik i američki ambasador bilo koji budu, mada mislim da poslije Schmidta neće biti više visokih predstavnika, najbolje da oni onda određuju. Dođe dan izbora oni odrede. Čemu izbori, sve je farsa onda.”

Navodi da vlast u Federaciji po Ustavu, voljeli se ili ne, moraju formirati HDZ, SDP i SDA.

“DF tu nije igrač nikakav. Jedino je to način da se izađe iz ove potpuno besmislene krize u koju nas je gurnuo Schmidt svojim odlukama. U Federaciji je blokirana vlast od 2018. Blokada je standardno agregatno stanje federalnih vlasti.”

Smatra da nam, dok imamo Dejtonski mirovni sporazum ovakav kakav jeste, treba Ured visokog predstavnika.

“Dok se ne desi neka suštinska promjena cijelog sistema i političke paradigme u BiH”, zaključio je Komšić.

(FTV)