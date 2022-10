Željko Komšić tvrdi : HDZ BiH je pravi pobjednik izbora (VIDEO)

Novi/stari član Predsjedništva BiH Željko Komšić danas je u Danu uživo ekskluzivno govorio o jučerašnjim Općim izborima, novom mandatu u Predsjedništvu BiH i očekivanjima od narednog perioda. Komšić je poručio da je “pravi pobjednik izbora HDZ BiH”.

Jeste li bili sigurni u pobjedu?

“Jesam, bio sam siguran i to sam mislio da će se to kretati otprilike oko ove brojke, to možda bude malo više kada dođu glasovi iz dijaspore. Vidjelo se od početka da je fokus kampanje bio u borbi Denis-Bakir, jedno vrijeme se malo ta slika zamutila, pa se činilo da je Schmidt svojim odlukama poremetio nit kampanje, ali se pokazalo da se sve odvija na tom fonu”, kazao je Komšić.

Kako komentariše rezultat Borjane Krišto?

“2018. je HDZ tako da kažem na sva zvona objavio sve ono što je radio kako bi osigurao pobjedu Čoviću, ove godine nisu ništa objavljivali ali su na isti način radili. HDZ ima puno glasova, a gospođa Krišto je dobila glasova otprilike kao i Čović“.

Na pitanje da li ima zamjerki prema nekima koji su osporavali njegovu kandidaturu?

“Ne zamjerim nikome, nisam ljut. Neka gledanja na te stvari su vrlo plitka, ta zamjerka “ne idite u Široki Brijeg i Grude” stoji ako mislite da sam ja kriv i neću da idem dolje. Ti ljudi te proglase personom non gratom, kažu ti da si nepoželjan i pitaju što nisi došao. Ali nema veze, moj je posao da odgovorno radim za i one koji te vole i mrze. Oni mogu računati na mene, moj je posao i obaveza da posmatram ljude kao jednake pojedince“.

Upitan kako komentariše pobjedu Denisa Bećirovića, Komšić je kazao da je mislio da će razlika biti i manja.

“Zapravo, taj odijum koji postoji prema Izetbegoviću je bio očigledan, pogotovo u Sarajevu. Mislio sam da će manja razlika biti, iskreno ali eto rezultati su takvi. Nevjerovatno, SDA ima odličan rezultat a predsjednik stranke ne prati stranku. To govori da je dobar dio SDA nezadovoljan Izetbegovićem. Slično se desilo Sulejmanu Tihiću. Priznao on to sebi ili ne, to mu je tako. Treba učiti na ovim porukama koje ti narod pošalje na izborima i ako ste mudri, pratit ćete taj tok. I dalje je 2:1 za BiH“.

Da li se možete osloniti na Bećirovića?

“Mislim da će to biti sasvim OK, s obzirom da dolazi iz SDP-a koji se ponašao pametno i korisno. Druga je stvar odnos prema političkim strankama i grupacijama. Ono što je mene zanimalo je da u Predsjedništvu BiH sada kada možemo ne dođemo u situaciju kakvu su došli u FS BiH, da zbog pogrešnog omjera u instituciji napravite pogreške za zemlju”.

Kada je riječ o izboru mandatara za mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara, kazao je:

“Izbor mandatara za predsjedavajućeg VM je stvar koja će doći poslije zvanične inauguracije novog saziva Predsjedništva. Neko je rotaciono, nepisano pravilo da taj mandat pripada osobi iz reda hrvatskog naroda. Sad ćemo vidjeti kako će to proći, ne znam ko će biti u igri, ko će se kandidovati. Vjerovatno će HDZ biti taj koji će insistirati na tome“.

Da li ćete vi pristati?

“Ne vjerujem da sam spreman u ovom trenutku to prihvatiti”.

“Pravi pobjednik je HDZ BiH”

Komšić je istakao da je pravi pobjednik Općih izbora ustvari HDZ BiH koji su još ohrabreni odlukom Visokog predstavnika Schmidta.

“Zapravo pravi pobjednik ovih izbora je HDZ, da se ne lažemo. Plus malo zacementiran ovom odlukom Schmidta. U ovoj situaciji kakva je u Sarajevu HDZ će biti u situaciji da bira, na jednoj strani SDA a na drugoj ova trojka ili kako god se zove. Cijena za onoga koga HDZ odabere će biti povisoka. Biti će Izborni zakon, nastavak onoga što je HDZ tražio, da se i ubuduće Predsjedništvo uredi na način kako je HDZ to govorio“.

Izmjene Izbornog zakona?

“Jesu izvjesne jer će se oko toga trgovati. Mislim da HDZ neće sebi dozvoliti situaciju kao sa Izetbegovićem, kada ih je on moram to reći, nadigrao u toj priči. Bez obzira na sve finese tih razgovora i pregovora i šta je obećavano, neće više biti naivni u HDZ-u po tom pitanju“.

Da li je zadovoljan rezultatima DF-a?

“Mi smo četiri godine uspjevali da održimo taj kurs, da ne dozvolimo da do toga dođe, ali u situaciji u kakvoj će se naći Izetbegović i SDA jer je riječ o jednoj vrsti borbe za politički opstanak, sve su varijante moguće. S druge strane, “Trojka” ili kako već je zovemo je toliko željna da se obračuna sa SDA i istjera SDA iz priče o vlasti i samu su rekli nije problem HDZ. Uslov HDZ-a će biti vrlo tvrd, to je moje očekivanje i on će biti ispostavljen u vidu izmjena Izbornog zakona“.

Hoćete li vi promijeniti kurs?

“Ja se sigurno neću okrenuti HDZ-ovim zahtjevima. Ako to znači da ne idem u vlast, ne idem u vlast. S ovom pameću i u ovoj situaciji, radije bih izabrao opoziciju. Ali nemojte me držati za riječ, kažem s ovom pameću”.

(Kliker.info-N1)