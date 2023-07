Željko Komšić : Stranci su se doveli u tu poziciju da Dodiku ne mogu ništa !? (VIDEO)

Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte, u razgovoru za N1 ocijenio je kako visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt neće smijeniti predsjednika entiteta Republika Srpska, Milorad Dodika. On je dodao kako bi najbolja taktika protiv Dodika bila “udaranje po džepu”, konkretnije – “da se obustave isplate sa jedinstvenog računa, ono što se prikuplja od PDV-a”. Komšić je iznio i teoriju zašto međunarodna zajednica “trpi” lidera SNSD-a. Kako je kazao za N1, Dodik im je potreban, kao i Zagreb, da kontrolišu stado koje, po lideru DF-a, čine “dominantno Bošnjaci muslimani i ostali koji ne žele da se smjeste u torove”.

Hoće li Schmidt probati smijeniti Dodika?

Neće on ništa probati. Međunarodna zajednica duži niz godina dovela se u poziciju da ih, narodski rečeno, Dodik ne ferma ni dva posto. Gledao sam njegov pres jučer, vrlo inteligentno radi, malo je smanjio ton, ali sva priča je ista. Stranci su se doveli u tu poziciju da mu ne mogu ništa, čak i da donesu odluku o smjeni ne bi se to provelo. Ako su željeli poslati jaku poruku trebali su obustaviti isplate sa jedinstvenog računa, ono što se prikuplja od PDV-a.

Za koga bi to onda bila kazna, Dodika ili narod u RS-u?

Bila bi kazna i za Dodika i za njegovu politiku koju narod bira.

Uoči posljednjih Schmidtovih intervencija rekli ste da ne očekujete da se bilo šta krupno desi. Kako komentarišete poništenje entitetskog zakona i izmjene Krivičnog? Kakva su očekivanja od Tužilašta?

Tužilaštvo je do sada imalo bezbroj puta osnov da reaguje i nije, pa neće ni sada. Imam utisak da se ovdje čeka da se slegne prašina. Doveli su se do te faze da ih Dodik “ne zarezuje”. Hipotetički da Tužilaštvo pokrene neki postupak sve zavisi od volje Dodika da li će se odazvati. Ko je taj ko će u SIPA-i poslati nalog za privođenje Dodika. Sve ovo je igra mačke i miša i predstava za narod.

Šta je cilj?

On trguje, legitimizuje temu o eliminaciji stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. Sljedeći korak je imovina, to mu je vrlo važna stvar. Važna mu je i u kontekstu Ustavnog suda. Ukoliko se eliminišu strane sudije on i Čović će imati većinu u Ustavnom sudu, i onda će svaka odluka koju on donese dobiti podršku u Ustavnom sudu. Sutra možemo doći u situaciju da on proglasi secesiju i da takav Ustavni sud to proglasi ustavnom odlukom. Može mu se, jer su ga stranci doveli do toga da može ovako raditi. Ali postoje mehanizmi protiv Dodika kao u stvarnom životu – udarite čovjeka po džepu i to ga najviše boli.

A što nisu?

Vidjeli ste izjavu Escobara kad kaže smjena Dodika tek kad krene u secesiju. Pa tad je đavo već odnio šalu. Iz nekog razloga oni neće na Dodika da ga “dovedu u red”. Zašto je to tako – postoji nekoliko teorija. Imam jednu vrlo grubu teoriju i sve ukazuje na to. Dodik djeluje kao vuk. On je nekad samotnjak, a nekad u čoporu sa Beogradom. Kad imate vuka treba vam čoban da čuva stado. Čobana su našli u Zagrebu, a stado je…? Sad zaključite ko je to. To su, da budem pošten, dominantno Bošnjaci muslimani i mi ostali koji ne želimo da se smjestim u torove.

Iz “Trojke” kažu da ne odustaju od razgovora sa Dodikom?

Očigledno se “Trojka” drži razgovora, ali ako to znači stalno pravljenje ustupaka onda šta to mi radimo?

Šta je konkretno “Trojka” učinila od ustupaka?

Hoćete li SIPU-u, UIO, nači na koji funkcioniše vlast? Hoćete li priču o sudiji u Ustavnom sudu (Marinu Vukoji)? Ako je ovo najava za dalje ustupke po pitanju imovine ne znam hoće li ova taktika dati rezultata. Šta je bila priča o OSA-i? Znate li koliko je to važno mjesto? Šta je sa zabranom ulaska ljudima koji su nacionalna prijetnja za BiH? Zabrane su ukinute.

Iz vaše stranke ih nazivaju izdajnicima?

Ja bježim od tih termina i kvalifikacija. “Trojka” ima pogrešnu taktiku, a termin izdajnik ne bih ga koristio.

Član Predsjedništva BiH otkrio je potom kako ga je jednom prilikom lider SDA Bakir Izetbegović pitao zašto ga mrze Amerikanci. Komšić mu je kazao da je moguć razlog što je prekršio obećanje, na što mu je Izetbegović odgovorio da nije, ali i da razlog može biti oko njega, u ljudima u stranci.

SDP vas optužuje da šutite na SDA afere. Optužuju vas da niste progovorili ni o davanju većine, a samim tim i vlasti HDZ-u BiH u SBK-a, zarad nekoliko SDA-ovih ministarskih fotelja?

Koje afere? Nismo bitan faktor u SBK. Šta hoće? Tamo smo bili toliko “važni” da im nismo trebali.

Jeste li u kontaktu sa Izetbegovićem? Viđate li se?

Slabo, posljednji put sam ga vidi na inauguraciji Erdoganu.

Da li je vrijeme Izetbegoviću da ode sa čela SDA? Jeste li ikad pričali s njim na tu temu?

Prije nekoliko mjeseci pitao me je zašto ga Amerikaci. Ja sam mu kazao: “Ili si im nešto obećao pa slagao”, on kaže da nije, “ili da tražiš razloge okolo sebe”. Ne znam zašto on to propituje, nisam kućni prijatelj s njim. To što se događa u SDA je njegov (Izetbegovićev) problem, ja imam svojih problema u Predsjedništvu i stranci.

Da li vam je žao što niste odgovorili na poziv “Trojke”?

Nije mi žao. To nikada nije bio takav poziv, bio je neki mail. Poslali su nam neke stvari i napisali da ako imamo primjedbe da se izjasnimo. Na šta da se izjasnimo, šta znači taj papir? O čemu da se izjašnjavamo? Oni su to poslije protumačili kao poziv, ali da je neko rekao hoćete li da razgovaramo – nije. Ne vjerujem u projekat “Trojke”, to sam rekao i Nikšiću. Previše su popustljivi.

(Kliker.info-N1)