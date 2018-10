Željko Komšić: Srbija i Hrvatska nam često vatru gase benzinom

Za nadati se da će Milorad Dodik kao novoizabrani član Predsjedništva BiH iz srpskog naroda postati racionalniji u svojim stavovima i da će voditi računa, prije svega, o načinu na koji je i gdje je izabran, poručio je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Željko Komšić, novoizabrani član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda.

“Jer, stvari tu postavljati na način kako je Dodik to govorio u kampanji su definitivno postupci koji mogu biti iritantni, ne samo više drugoj dvojici članova Predsjedništva BiH nego će biti iritantni i javnosti. To pogotovo zato što za to nema nikakvog razloga. Vidjet ćemo. Ja ne znam sada kako će biti, šta očekivati. Po nekoj njegovoj retorici nakon izbora, ja bih rekao da se on lagano smiruje u tim svojim izjavama. Da li će to voditi do jednog racionalnog pristupa obavljanju te funkcije, ostaje da vidimo. Još je po meni prerano to suditi, izuzev što se nadati da će biti racionalan”, naglasio je Komšić govoreći o Dodiku koji će biti prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH u novom sazivu.

– Dodik neće dobiti podršku za skretanja BiH sa puta ka NATO-u i EU-u –

Komšić je istakao kako se mora vratiti poljuljani imidž Bosne i Hercegovine u svijetu.

“Dosta stvari tu polazi upravo iz Predsjedništva BiH kada je riječ o imidžu i sticanju utiska svana o stanju BiH i stanju politike i vanjskopolitičkih ciljeva. Neke odluke mi već imamo od ranije donesene kada je riječ o bh. vanjskoj politici, a to je i NATO i EU. Te odluke nikada nisu promijenjene. Nikada nisu opozvane. One formalno-pravno žive, postoje. One nisu mijenjane. Da li će se tu moći računati na jednu vrstu kooperativnosti ili racionalnosti, pragmatičnosti Milorada Dodika, ne znam u ovom trenutku, stvarno to ne mogu procijeniti”, rekao je Komšić.

Ali, naveo je Komšić, morao bi i Dodik biti svjestan da naprimjer takve vrste odluka kao što su strateške da BiH ide ka NATO-u i EU-u, bez obzira na to i ako ispostavi zahtjev da se o njima razgovara i da se one promijene, da neće imati saglasnost druga dva člana Predsjedništva BiH da se to desi.

“Pitanje je šta će on odabrati da radi. Da li da pravi krizu, da li da pravi neku predstavu ili će, ipak, biti konstruktivan i pragmatičan u radu. Meni je u ovom trenutku zaista teško procijeniti u kom će se to pravcu kretati. Ja kažem, na osnovu nekih njegovih izjava datih nakon izborne noći, čini mi se da se ta njegova negativna strast smiruje na neki način. Ali, ostaje da vidimo, da sačekamo šta će on, gdje će, kuda će, kuda ide, kuda misli da to treba da ide”, istakao je Komšić.

Novoizabrani član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda komentirao je i buduće odnose unutar BiH nakon rezultata općih izbora i kako se oni mogu manifestirati na stanje u zemlji.

“To može biti i pozitivno i negativno. Pozitivno može biti ako ove stranke koje su osvojile povjerenje birača, tu prije svega mislim na SDA, HDZBiH i u RS-u po onome što do sada vidimo SNSD, koji zaista imaju dovoljnu podršku birača da mogu komotno ući u neku priču o koaliciji, da imaju neku solidnu većinu u Parlamentarnoj skupštini BiH i, naravno, prohodnost za donošenje odluka za koje oni cijene da treba da se donose. Ako se pođe od činjenice da im je ta većina komotna, kao što prije nije bila, onda oni mogu zaista kreirati atmosferu političke stabilnosti bez nekih svađa, šta god to značilo i kakvi god dogovori budu između njih postizani. Govorim o radu Vijeća ministara BiH i zakonodavnom procesu”, ističe Komšić.

– Politika HDZ-a BiH i HNS-a fatalistička –

Međutim, ako se rezultat izbora, prije svega, od HDZ-a BiH bude koristio da bi se ispostavljao žešći i novi politički zahtjev u smislu da se Izborni zakon BiH mijenja na način kako to nije uspjelo i prije kampanje za opće izbore u BiH, Komšić ističe kako se boji da “ponovo idemo u neko zatezanje”.

“Bojim se da politika i Čovićeva i HNS-ova i HDZ-ova, podržana očigledno iz Zagreba, bar nekih krugova u Zagrebu, jednostavno je na neki način fatalistička, koja može rezultirati i može biti pogubna po njih. Jer, oni guraju stvari pogrešno: ucjenjuju, pritišću da se desi ono za što su svjesni i oni da se ne može desiti. To je ono zašto ja imam problem da shvatim logiku poteza. Dugo sam u politici i znam da su većina političara racionalni ljudi, da znaju domete svoje politike, da znaju s obzirom na izborni rezultat, kapacitete koje imaju, stranačku infrastrukturu, dokle mogu. Ne mogu da shvatim da ni Čović ni HDZ BiH nisu svjesni da oni nemaju kapacitet da ispostavljaju ove političke zahtjeve koje ispostavljaju. To što oni rade jeste jedna vrsta ucjene. To što oni rade i način na koji oni rade može proizvesti samo veći kontraefekat od onog koji imaju sada. Ne mogu da procijenim racionalnost tih poteza. Ne liči mi to na racionalnu politiku i racionalne političare”, poručio je Komšić.

To što traži Čović, navodi Komšić, ne samo da nema više onoga ko će to prihvatiti u Sarajevu nego i u međunarodnoj zajednici.

“Vi znate da je takvo stanje i uporno dalje idete glavom kroz zid. Jedino možete očekivati, ne da pukne zid, nego da razbijete glavu. U tom smislu situacija se može pogoršavati ako se bude insistiralo na nečemu što je jednostavno nemoguće da se desi”, ističe Komšić.

O inicijativi Bože Petrova, zastupnika MOST-a u Saboru Republike Hrvatske, da Komšić ne bude primljen u Zagrebu kao predstavnik hrvatskog naroda iz BiH, te da bude proglašen personom non grata, novoizabrani član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda Željko Komšić ima jasnu poruku.

“Ta osoba koja je to tražila nije relevantan politički faktor u Hrvatskoj. On je ispao iz jednog klerikalnog šešira, pa upao u politiku. Međutim, morat će se vratiti ponovno u taj šešir. To je neozbiljno o čemu je on govorio, jer je nebitan. Ali, što se mene tiče, neka rade šta hoće, na kraju krajeva. Njihovo je pravo da i to urade, da to ocjenjuju. To je njihov problem, ne moj. Mogu garantovati da ja sa svakim mogu raditi, ali da neke granice ipak postoje. Pored granica na Uni, na Savi, na Drini, postoje granice uobičajnog diplomatskog ponašanja, na kraju krajeva, lijepog ljudskog ponašanja, pristojnog ljudskog ponašanja. Ako se možemo dogovoriti oko te tri stvari, ja mogu raditi sa svakim i sa Zagrebom i sa Beogradom i, što se mene tiče, može sve. Ako fali jedna od ove tri stvari, vjerujte da ja mogu biti gori nego što oni mogu i da zamisle. Meni je stalo do ove zemlje – BiH. Ne dam da je iko dira i to će tako biti dok ja hodam po ovoj zemlji”, istakao je Komšić.

– Interesi BiH ne ugrožavaju nikoga –

Željko Komšić, u intervjuu za Anadolu Agency, poručio je da “sve poštuje”, te naveo da mu je jasno, da je dugo u politici, te da zna procijeniti odnose i političke planove nekih drugih.

“Ali, ono što ja tražim jeste da se poštuje BiH i njeni interesi, koji nisu veliki. Naši interesi ne ugrožavaju nikoga. Mi hoćemo samo da nas puste na miru, da mi ostvarimo stabilnost ovdje, da se mi između sebe dogovorimo, da se oni ne miješaju sa strane. Mi jednostavno hoćemo da budemo jedna normalna i zemlja i zajednica. Nemojte nam pomagati tako što ćete nam gasiti vatru benzinom, kao što to često komšije naše rade. Kada to ne primijetite da radite naravno da ćete dobiti žestok odgovor. Ovisno o intenzitetu prijetnje, ovisit će i taj odgovor. Ali, nismo mi ti koji započinju bilo kakvu kavgu. Mi samo odgovaramo”, kazao je Komšić.

Hrvatska i Srbija bi, kaže Komšić, najbolje poručile da su prijatelji BiH kada bi učinile napor da se kroz sporazum riješi pitanje međudržavnih granica, imovinsko-pravni odnosi…

Almir Terzić (AA)