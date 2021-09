Željko Komšić : Schmidt je napravio početničku grešku

“Schmidt je, da li zbog kratkoće vremena otkako je visoki predstavnik ili brzine ili nekih drugih razloga, izrekao nešto što nije po Ustavu BiH”, rekao je u Dnevniku D predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a Željko Komšić.

“Dakle, u Predsjedništvu BiH ne sjede predstavnici naroda, nego ljudi koji su izabrani iz reda konstitutivnih naroda. Druga stvar, sve ono što je on tu rekao zapravo se kosi sa nekim osnovnim demokratskim načelima po kojima živi npr. i zemlja iz koje on dolazi. Dalje, on govori o Hrvatima. Hrvati su zastupljeni u institucijama BiH na način kako je to propisano Ustavom i zakonima. Po meni, on miješa HDZ i Hrvate. Hrvati čak većinom ne glasaju za HDZ. Naš ustavni sistem ne razvrstava birače na Hrvate, Bošnjake i Srbe, bez obzira kakva je realnost na terenu. Kada je riječ o glasanju naš Ustav prepoznaje građane entiteta, kada je riječ o Predsjedništvu. Tvorci dejtonskog Ustava su sigurno imali na umu i ovakve stvari ali su ipak pokušali da sačuvaju taj građanski moment. Mislim da je Schmidt napravio grešku. Odabrao je stranu odmah na početku i svaki njegov budući potez će biti opterećen nekom vrstom sumnje. I to je njegov problem. Ja znam šta je Ustav i šta je Dejton. Dejtonski Ustav se može mijenjati samo u Parlamentarnoj skupštini BiH i nigdje više. Dakle, on ne podliježe intervencijama bilo koga, izuzev Parlamentarne skupštine BiH. To je jedna greška u koju je upao Schmidt. Druga je pogrešno tumačenje, treće je greška koju je napravio u političkom pristupu, odnosno to što je svoju poziciju već svrstao na jednu stranu.”

Ističe da su znali da su to pozicije Schmidta i prije nego što je on zvanično preuzeo svoju funkciju.

“Nisam očekivao da će napraviti takvu početničku grešku. Znao sam za njegove stavove.”

Komšić kaže da je nakon sastanka na Bledu rekao da mu se sviđa što Schmidt zaključke donosi sam.

“Ja mu zaista želim uspjeh na ovoj poziciji. U tom razgovoru koji smo imali na Bledu sam mu morao objašnjavati kako neke stvari funkcionišu po Ustavu BiH. Da se razumijemo, ja Schmidtu i dalje dajem podršku i davat ću mu podršku i ljudsku i političku, na način da od njega očekujem da donese neke evropske vrijednosti u BiH. Ne doživljavam ovo niti kao kakvu tragediju sve dok, kao posljedica njegovih stavova, ne bude neki potez koji je po meni loš, pa čak i poguban po BiH.”

Ne treba odustati od ideje građanske države BiH

Pojašnjava da oštro kritizira međunarodne predstavnike u BiH zato što odstupaju od onoga što su proklamovali.

“Mislim da je jučerašnji sastanak sa diplomatima članica EU bio dobar. Susret je dogovor prije Schmidtove izjave, nema to veze s tim. Niko ko dolazi iz evropskih zemalja nema tu slobodu da odustane od onoga što je zvanična politika i njegove zemlje i Evropske unije. Druga je stvar šta zapravo pojedine zemlje, a nije tajna da imate zemlje u EU koje drugačije gledaju na situaciju, ali svejedno, postoji dokument koji su i oni dužni poštovati i provoditi.”

Kaže da su, nakon Schmidtove izjave, kontaktirali Ured kancelarke Merkel i pitali da to znači promjenu stava.

“Rekli su nam da to nije tako i da to ne dolazi u obzir. Oni stoje na apsolutno istim pozicijama na kojim su stajali i 6. maja.”

Predsjedavajući Predsjedništva BiH smatra da građanska BiH nije moguća u skoroj budućnosti, ali i da to ne znači da se mora odustati.

“To će biti moguće onda kad dovoljan broj ljudi u BiH bijedimo da je to izlaz, da je to rješenje i ti ljudi povjeruju u to i glasaju za takvu političku opciju. Mi znamo koliko je to sad realno. Ali to vas ne oslobađa od odgovornosti da imate ideju, da imate koncept za koji mislite da je izlaz iz ove situacije u BiH. Jer ova priča više o konstitutivnosti, o legitimnosti. Ne mogu ja osporavati konstitutivnost jer je to ustavna kategorija. Ja sam dužan da to poštujem, ali mislim da je izlaz za BiH odustajanje od takvog koncepta.”

O izjavi ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman koji ga je pozvao da podnese ostavku budući je protiv konstitutivnosti koja je zagarantirana Ustavom i Dejtonskim sporazumom, Komšić kaže: “Ne znam čijim Vulinom da nazovem Grlić Radmana, zagrebačkim, hrvatskim, Plenkovićevim ili Milanovićevim, ali on očigledno ima tu poziciju, kao što Vulin ima poziciju kod Vučića. I nije moje da, sa ove pozicije na kojoj se nalazim, dalje ulazim u komentare takvih gluposti.”

Dodik priprema teren za formalni i časan povratak u institucije BiH

Ističe da ne vjeruje da će doći do izmjena Izbornog zakona do sljedećeg izbornog ciklusa.

“Od početka se krenulo pogrešnim putem. Visoki predstavnik ga može nametnuti, ali mislim da neće. Ako on ipak krene tim putem, onda snosi odgovornost za sve posljedice takvog poteza. Ja neću odustati od onoga u šta vjerujem. Mogu me eliminisati na bilo koji način, nekim političkim igrama, izmjenama zakona itd., ali ja odustati sam neću, to neka znaju. Može li nam iko u ovom trenutku odgovoriti na pitanje hoće li biti izbora. Ja se nadam da hoće, jer bi bio sunovrat demokratije da ih ne bude. Ako ovakva situacija bude sigurno ću se opet kandidirati.”

Komšić smatra da Dodik sebi priprema teren za formalni povratak u institucije BiH i odlučivanje.

“Prvo, To što je on uradio sada nije prvi put u ovom mandatu. Već je imao jednu takvu scenu pa se vratio. Mislim da je i Schmidtov put u Beograd u funkciji toga da ga i Vučić gurne ka povratku u institucije BiH i radu. Na kraju krajeva, 20. je zasjedanje Parlamentarne skupštine BiH, pa ćemo vidjeti šta će tu biti. Naravno, oni imaju političko pravo da učestvuju u radu institucija i da glasaju. Dodik je već napravio taj korak unazad. Nije se uopšte odazivao na vanredne sjednice koje smo imali u Predsjedništvu, kada je tražen angažman helikoptera za gašenje požara, a onda je došao na sjednicu Predsjedništva. Očekujem na nekoj od sljedećih sjednica, kada budu neke tačke koje su od direktnog interesa za Republiku Srpsku, pa i njega i njegovu političku opciju, a prije svega se tiče kreditnih zaduženja RS-a, da će on glasati. Očigledno se na njega vrši neki pritisak i sve što njemu treba je neka vrsta ‘časnog povratka’ u institucije BiH.”

Navodi da visoki predstavnik neće smijeniti Dodika jer oni tako više ne rade.

“Mislim da je Schmidtu rečeno da se bonska ovlaštenja u tom smislu koriste samo u esktremnim situacijama, kad je ugrožen mir, teritorijalni integritete BiH i eventualno u slučaju izbijanja bilo kakvog nasilja. To je moja pretpostavka.”

Nisam odustao od pozicije predsjednika DF-a

Kada je riječ o izjavama Vulina o Srpskom svetu, predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže: “Isto kao za Grlić Radmana, to su dva ista politička tipa. Oni su megafoni za ekstremne stavove nekih drugih institucija. Vrlo često mislim da Vulin govori ono što Vučić neće javno da kaže. Ne razumijem da ljudima treba ponovo objašnjavti da su Srpski svet, Memorandum SANU 2 nemogući, da su to nerealne stvari.”

O situaciji u Crnog Gori kaže da bi učinio sve što može da ne dođe do bilo kakvog sukoba.

“Nažalost, vidite kako malo vremena treba da od jednog politički stabilnog okruženja i politički stabilne situacije dođete u jednu vrstu vrlo problematične situacije i kako se temperatura brzo podigne među ljudima kad pokušavate realizovati neke koncepte koji su davno prevaziđeni. Ono što nas u BiH treba da interesuje jeste da odnos bilo koje vlasti prema BiH ima odnos kakav je bio godinama, kada je riječ o Podgorici i Sarajevu, odnsono Crnoj Gori i BiH. Nadam se da situacija neće eskalirati jer mislim da bi i mi mogli imati loše posljedice toga.”

Komšić ističe da su u toku pripreme za Kongres Demokratske fronte.

“Kurs stranke se sigurno neće mijenjati. Kada je riječ o državi nema te cijene koju nisam spreman politički i lično platiti.”

“Nisam još odustao od pozicije predsjednika stranke. Malo je pitanje vremena, više sam se posvetio priči oko Predsjedništva i BiH, ali moram naći vrijeme i energiju za te unutarstranačke stvari jer je treba reorganizovati i dići na noge”, zaključio je Komšić.

(Kliker.info-FTV)