Željko Komšić: Sarajevo je opstalo i pobijedilo isključivo i prije svega zbog jedinstva

“Poštovani građani Sarajeva, u trenucima kada dočekujemo još jednu godišnjicu kojom se obilježava dan našeg grada, dan u kojem je kroz historiju, Sarajevo napadano, branjeno i odbranjeno, od svih onih koji mu nisu željeli dobro, molim Vas kao svoje sugrađane da nikada ne izgubimo iz vida činjenicu zbog koje je ovaj grad opstao i pobijedio svoje neprijatelje.

Sarajevo je opstalo i pobijedilo sve one koji mu nisu željeli dobro, isključivo i prije svega zbog jedinstva njegovih građana i jedinstva onih koji ga doživljavaju glavnim gradom svoje jedine domovine.

Nikada Sarajevo ne bi pobijedilo fašiste i agresore koji su ubijali njegove građane i nikada ne bi sačuvalo svoj antifašistički i civilizacijski duh, da su prevladali oni koji nastoje da prodube podjele, da rašire mržnju i gnjev među nama, iz svojih interesa.

Šesti april je prilika da se okrenemo jedni drugima, da saslušamo jedni druge, zbog nas samih ali i zbog svih onih koji su dali živote za ovaj grad, a bili bi tužni i nesretni kada bi danas vidjeli u kakvim podjelama živimo. Kako olako dopuštamo da nas zavade ljudi koji zaslijepljeni borbom za lične interese produciraju duboke društvene podjele.

Kroz historiju smo pokazali da znamo dati odgovor na svaku nepravdu koja se ovom gradu namjeravala činiti. Pokazali smo i to da smo spremni da oprostimo ali ne i da zaboravimo. Ne dopustimo danas da nepravdu sami sebi nanosimo. Ujedinimo se protiv svega onog što je loše kao što smo to kao građani ovog grada činili mnogo puta do sada. Ostanimo ponosni i dostojanstveni, onako kako to Sarajevo zaslužuje.”

(Kliker.info-Vijesti)