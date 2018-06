Željko Komšić: Put sam odabrao ‘92. i ostaću na njemu dok ne umrem

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je u programu TV N1 govorio o rezultatima posljednjeg sastanka sa predstavnicima Venecijanske komisije i međunarodne zajednice u našoj zemlji vezanih za predstojeće izbore u oktobru.

Ima li pomaka?

“U odnosu na jučerašnji sastanak i ranije sastanke kada smo u krugovima ponavljali svoje stavove, gospoda iz HDZ-a je pominjala njihov prijedlog Izbornog zakona koji nije prošao. Danas smo došli do jedne tačke kada su svi, tako da kaže, predstavnici međunarodne zajednice i stranaka došli do jedne tačke da kažemo: to je to. Na pitanje da li ste svi za ovo: većina nas je rekla DA. Podrazumijeva se da se poštuje Ustav, zakonski propisi, Dom naroda. Nakon toga, predstavnici HDZ-a su u svom istupu pokazali određenu distancu prema tom načinu”, kazao je Komšić.

Dodao je da se dogovor da se prijedlog ne iznosi javno kako ne bi bilo pogrešnih tumačenja i reakcija.

“Dogovor je da se taj prijedlog ne iznosi javno da opet ne bi izazvali saopštenja, demantije itd. Meni je taj prijedlog logičan, nema potrebe da se nešto bitno mijenja. Naslanja se na ustavna i zakonska rješenja. HDZ ide sa maksimalističkim zahtjevima, pokušavaju uvesti način izbora članova Predsjedništva. Insistiraju na konceptu da imate etničko glasanje, što je direktno suprostavljeno Ustavu BiH. To je nešto o čemu se može razgovarati poslije izbora. Tako kompleksna priča zahtjeva malo više političke volje, mudrosti i stabilnosti”.

Komšić je kazao da je moguće naći rješenje bez saglasnosti HDZ-a.

“Moguće je izvesti rješenje koje ne traži HDZ-ovu saglasnost. Riječ je o ovlaštenju koje CIK ima po zakonu. Predstavnici međunarodne zajednice su tu jako osjetljivi kada je riječ o takvoj vrsti poteza i žele što veći konsenzus. Kada vi idete sa nekim zahtjevima koji nemaju nikakvo utemeljenje, kada oni koji učestvuju u tim razgovorima mogu naslutiti vrstu izborne krize, onda su i predstavnici međunarodne zajednice oprezni”.

Kako da građani shvate poruke?

“Nema nikakve smetnje da se provedu izbori i da se rezultati implementiraju. Kriza odgovara onima koji nisu zadovoljni izbornim rezultatima. Nemam pretenzija da uzdrtmam HDZ, sve dok imaju podršku birača ne možete ih uzdrmati”, dodao je Komšić.

Miješanje Hrvatske unutar bh. politike?

“Ja mislim da zvanična Hrvatska treba da razgovara sa zvaničnom BiH. Mislim da tako treba biti ukoliko se poštujemo kao države. Imate slučaj ovaj sa ovim Zakonom o imovini koji je Hrvatska usvojila, praktično nama se ne omogućava pristup našoj imovini. Daju sebi za pravo da stave koncesije na našu imovinu koja nama pripada. Bilo je problema u RS sa pumpama INA, ali ostatak imovine u BiH koja pripada Hrvatskoj, danas je u rukama Hrvatske. Imate ministra pravde, našeg ministra, koji kaže da to nije tako”, smatra Željko Komšić.

Komšić je kazao da svi kandidati idu na isto biračko tijelo u FBiH.

“Svi mi idemo na isto biračko tijelo u FBiH. Za koga će se građani odlučiti, to je do njih. Znate kako narod kaže: Svako ima svoju nafaku. Na meni je da učinim sve što mogu. Ja kad bih zamjerao svima u političkom i javnom životu, slabo bih sjedio s nekim za istim stolom, a kamoli kafu pio”, poručio je.

“Ja svoje stavove neću promijeniti nikad. Ja sam svoj put odabrao ‘92. i ja ću na tom putu biti dok ne umrem. Ja sam svjestan šta je SDP, bio sam u SDP-u. Ja dobro poznajem te ljude. MI smo razgovarali na sljedeći način; njiuhova teza je bila da su sve ankete govorile da sam ja taj koji može to. SDP sebi nije mogao dopustiti da nema kandidata u tim okolnostima. Hiljadu puita sam rekao da razumijem tu poziciju i da mi to ne smeta”, dodao je Komšić.

