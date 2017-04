Željko Komšić potvrdio nagađanja : Ako Izetbegović popusti Čoviću kandidovaću se za člana Predsjedništva BiH (Video)

“Naravno da razmišljam o kandidaturi. Iskreno da vam kažem, ako Izetbegović popusti Čoviću i dozvoli mu ovo što on hoće, da etnički uokviri čak i izbore u ovoj zemlji, ja ću se sigurno kandidovati“, kaže Komšić za TV1.

Dodaje da nema veze šta će biti, jer želi da pokaže da BiH niko ne može dijeliti.

Željko Komšić u dva je mandata bio član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda i to u mandatima 2006. – 2010. i 2010. – 2014.Razgovor prenosimo u cjelini:

TV1: Mostarski sajam pokazao se i kao značajan politički skup lidera iz regije. Prema Vašem mišljenju, koliko su ovi susreti dobri i kako ste vidjeli upućene poruke o stanju u regiji?

KOMŠIĆ: U pravu ste, to postaje dominantno politički skup, što samo po sebi može biti dobro, pogotovo ako se razgovara u nekoj normalnoj atmosferi. Činjenica je da je Dragan Čović, kao očigledni pokrovitelj svega, inicijator tog sajma, uspio da nametne čak i političke teme koje njemu odgovaraju. To je bilo karakteristično, pogotovo za jučerašnje susrete, ne samo u razgovorima Čovića, Izetbegovića, Ivanića i drugih domaćih dužnosnika, nego i Plenkovića, mada vidim da Vučić ipak to nije komentarisao, Čović je uspio da nametne priču koja njemu politički odgovara i treba u BiH, a to je izmjena Izbornog zakona, do jedne, prema mom mišljenju, skandalozne i katastroflane izjave Izetbegovića nakon te večere. Očigledno je to Čović zaista odigrao majstorski u svoju korist.

TV1: Kako ste vidjeli i doživjeli izjave u vezi sa izmjenama Izbornog zakona?

KOMŠIĆ: To meni nije ništa novo. Ja znam da taj Čovićev i HDZ-ov pritisak ide i znam da je Izetbegović spreman da mu tu popusti. Ono što Izetbegovića onemogućava jeste mogućnost da ga se proglasi nekom vrstom izdajnika i da mu ljudi ispostave fakturu na način: “Zašto to sada radiš? Čemu onolike mrtve glave i onoliko razaranje BiH, da mu isporučiš ono što su Mate Boban i Franjo Tuđman tražili”.

No, Izetbegović to intimno hoće i on misli da je to ispravno. I sama njegova rečenica da će se potruditi, a govori kao poglavica plemena, da Bošnjaci izaberu legitimnog predstavnika Hrvata, što je samo po sebi kontradiktorno, jer ne znamo na šta misli. Da li misli na Čovića, da nije dovoljno legitiman, jer Čović je član Predsjedništva BiH izabrani? Šalu na stranu, to sve govori o tome da on u dubini duše misli da je to isptavno, da BiH treba tako da se ustroji, pa do kad traje, da traje. Dakle, da smo odvojeni, podijeljeni, svako sebi, bez onoga na šta smo navikli i kako smo navikli da živimo već kao Bosanci i Hercegovci nekih hiljadu godina, koliko već trajemo.

TV1: Ranije ste napomenuli da se Vučić nije uplitao u priču oko Izbornog zakona. Kako gledate na ulogu Hrvatske u ovome?

KOMŠIĆ: Nije ni to nikakva tajna. Druga je stvar što su kod nas ljudi već navikli da se granica dobrog ukusa, diplomatskog i državničkog ponašanja stalno spušta. Sve to što radi Plenković, što su radili hrvatski parlamentarci u Evropskom parlamentu, u svakoj normalnoj situaciji i u svakoj normalnoj državi, tretiralo bi se kao miješanje u unutrašnje poslove BiH, odnosno susjedne države. Međutim, mi smo tu donju crtu kada je riječ o miješanju u stvari koje se isključivo tiču nas, Bosanaca i Hercegovaca, ne spustili, nego izgubili, pa više to postaje kao normalno da nam stalno popuju iz susjednih država kako to mi treba da živimo.

Zamislite samo da neki naš zvaničnik da neku sličnu izjavu koja se tiče Hrvatske. Na primjer, šta Istra treba da bude, da li treba Srbima u Hrvatskoj, koji su ostali ili vratili se, dati status konstitutivnog naroda? Kako bi to bilo dočekano? Dočekano bi bilo na nož, to je sigurno, i u političkim i u medijskim krugovima u Hrvatskoj. Kod nas je to, nažalost, gotovo sasvim “normalno” i gotovo niko ne reaguje, izuzev ljudi iz opozicije.

TV1: Ne desi li se izmjena Izbornog zakona o kojoj se sve više govori, mislite li da je moguće da se ostvare prijetnje da neće biti izbora 2018. godine?

KOMŠIĆ: Ne. Izbora će biti, ali šta ja očekujem i znam – u međunarodnoj zajednici već dugo vremena imaju tu vrstu analize i apsolutno se slažem sa tom procjenom: izbora će biti, bez obzira na to šta Čović rekao. Izbori moraju biti raspisani i oni će biti raspisani, ali problem može biti ako se Čoviću ne svide rezultati, da on opstruiše formiranje vlasti na svim nivoima, pa ćemo imati situaciju donekle sličnu ovoj mostarskoj, s tim što u Mostaru nema izbora. Dakle, time on zapravo prijeti i ucjenjuje.

Što se mene lično tiče, ja mu nikada ne bih popustio, mada mislim i vidim da u ovim vladajućim sarajevskim političkim krugovima postoji spremnost da to bude izgovor za popuštanje u smislu realizacije njegove političkih zahtjeva, kao: “Nemoj, šta će biti, ako on to blokira”. Pa šta će biti ako blokira? Zna se šta radi. To je protivustavno i protivdemokratsko djelovanje. Postoje sankcije i za to.

Druga je stvar što niko nema petlje ovdje u Sarajevu da zaiste krene da provodi Ustav i zakone ove zemlje i sebi kupuje isprike za razne stvari. Sjetimo se proslave 9. januara, da ne ulazimo u političku pozadinu svega, čisto ustavnopravna pozadina je takva da ljudi moraju odgovarati. Ali, ne nemoj, pravimo gužvu, pravimo probleme… Kakvu onda državu pravite ako kažete da zakon i Ustav ne moraju da se poštuju?! Kod nas može sve, nažalost.

TV1: Kada je u pitanju HDZ BiH, nužnost izmjene Izbornog zakona uvijek se vezuje za Vašu kandidaturu i Vaš izbor u Predsjedništvo BiH. Namjeravate li se ponovo kandidovati za člana Predsjedništva BiH?

KOMŠIĆ: Sada imate Dragana Čovića kao člana Predsjedništva BiH. Nema mene. Šta je sad problem? Zašto sad ništa ne funkcioniše? Zašto smo sad u ovolikoj političkoj krizi? Evo, ja nisam tu. Dakle, prema mom mišljenju, to je izgovor. To što se desilo sa moja dva uzastupna mandata u Predsjedništvu BiH, jednostavno je konceptualna razlika u odnosu na ono što pričaju i Izetbegović i Dodik, pa i Savez za promjne, pogotovo Dragan Čović. Oni non-stop pričaju o legitimitetu naroda. Ali stanite ljudi! Mi kao pripadnici određenog naroda, prije svega smo individue, prije svega smo osobe, sa svojim stavovima, načinom razmišljanja, uvjerenjima. Prvo smo to, pa smo onda sve drugo.

U čemu je tu problem? Oni su uvijek brojali za koga je koliko pripadnika jednog naroda glasalo. Moja teza je suprotna. Ja kažem da su za mene glasali građani BiH. Ja ih ne brojim tako – ko su, šta su, kome se mole, da li se uopšte mole. To su ljudi ove zemlje. Dakle, riječ je o različitim pristupima i različitim konceptima ne samo političkim, nego i životnim, životnoj filozofiji.

Što se tiče kandidature, rekao sam da mislim da je još prerano govoriti o tome.

TV1: Razmišljate li uopšte o tome?

KOMŠIĆ: Naravno da razmišljam. Iskreno da kažem, ako Izetbegović popusti Čoviću i dozvoli mu ovo što on hoće, dakle da etnički uokviri čak i izbore u ovoj zemlji, ja ću se sigurno kandidovati. Nema uopšte veze šta će biti, samo da im pokažem da ovu zemlju ne mogu dijeliti, da će se uvijek naći neko ko će reći: “Ne, to ne može”. Ova zemlja je drugačija.

Napokon, koliko godina već imamo ove nacionalne vlasti, uz jedan kratki izuzetak kada je SDP bio vlast, pa počeo da radi isto ono što su radile etničke stranke, pokazuje se da taj koncept ne može da živi. Koliko se god u njega zaklinjali, taj koncept samo producira krizu. U tom slučaju, kažem, sigurno ću ići, bez obzira na to šta bude, vjerujte, samo da pokažem da BiH treba i mora da bude drugačija od ove kakva je danas i da ljudi u ovoj zemlji nisu prirodno podijeljeni. Naprotiv, ljudi u ovoj zemlji su prirodno upućeni jedni na druge, prije svega, oni su osobe, pojedinci, individue, pa onda sve drugo, što naravno treba poštovati.

Druga situacija kada ću sigurno krenuti u tu vrstu političke borbe jeste da zaustavim ovo što oni hoće. Jednostavno, ako ništa drugo, da kupimo vremena i predaha ovoj zemlji od ove nacionalističke i u dobroj mjeri šovinističke politike koja hoće da nas dijeli. Da sam nešto lično ambiciozan i zainteresovan za tu poziciju, ja sam to već bio. Zaista bila mi je čast i ne moram više nikada biti. Ja ću se stvarno sa ponosom sjećati tog vremena. Ako ništa drugo, moćiću se pohvaliti svojim potomcima da sam to bio. Siguran sam, a to mi je i Dragan Čović jednom rekao, privatno naravno, kada sam ga pitao šta sam ja to uradio protiv hrvatskog interesa u BiH, on je rekao: “Nisi ništa. Ja protiv tebe lično nemam ništa, ali imam protiv tebe kao političkog projekta”. Ali imam i ja sve protiv njegovog političkog projekta.

TV1: Kada su bili prošli izbori, i danas Vam neki zamjeraju da je upravo zahvaljujući DF-u, odnosno ne tako jakom kandidatu kojeg je DF kandidovao za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, između ostalog, Čović pobijedio, a moglo se drugačije. Je li Vam to bila namjera?

KOMŠIĆ: Vama je poznato da je naš kandidat bio zapravo profesor Slavo Kukić.

TV1: Za člana Predsjedništva BiH?

KOMŠIĆ: Da. Nije to ništa novo, nije to neka nova činjenica. Zbog toga je pretučen. Kada je profesor Kukić zbog svih tih stvari odustao, iskreno da kažem, mi smo se našli u velikom problemu. Zapravo, cijela naša tadašnja strategija 2014. na tome se srušila. Siguran sam da oni koji su ga pretukli, a ubjeđen sam da iza toga sotiji HDZ, šta god oni rekli, išli su s ciljem da eliminišu upravo Hrvata kao kandidata iz neke druge političke opcije. Profesor Kukić je bio naš kandidat, kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH. Dakle, ne stoji to.

Kada je on odustao, razgovarao sam i ja sa njim tada, poslije toga naravno u njegovoj porodičnoj atmosferi, mi smo se našli u situaciji da nekako krpimo tu veliku političku rupu koja nam je nastala. Nažalost, bilo je tako kako jeste. Šta bi bilo kad bi bilo, da se vraćamo u prošlost… Siguran sam da bi profesor Kukić pobijedio kao kandidat za člana Predsjedništva. Da li bi danas bilo drugačije, da li bi se time dolilo dalje ulje na vatru onoj HDZ-ovoj priči da su Hrvati majorizirani, ugroženi… Ko će znati… U istoriji je irelevatno to pitanje – šta bi bilo kad bi bilo.

TV1: Kako god, izbori su za godinu i po. Zna li se ide li ljevica zajedno na opšte izbore? Na koji način?

KOMŠIĆ: Zajedno ćemo ići. U to nemojte imati dileme. Sve ostalo bi bilo vrlo neodgovorno, sve ostalo bi samo dodatno pogoršalo situaciju u zemlji. No, kako ćemo ići na izbore? Ja sam pristalica malo pragmatičnijeg pristupa. Dakle, dajte da vidimo šta će donijeti što veći broj glasova toj ljevici, bez obzira ko to povuče.

TV1: Znate li već sad šta bi moglo donijeti?

KOMŠIĆ: Imamo mi svoju matematiku i računicu. Reakcije koje mogu vidjeti među običnim ljudima jesu zapravo: “Samo idite zajedno”. Zajedno ćemo biti. To garantujem, bez obzira na sve. Ovo nije vrijeme za politička nadmudrivanja, pogotovo među nama koji isto poimamo BiH. Pogotovo nije vrijeme za bilo kakve personalne sujete. Prema mom mišljenju, čak je potrebno da se tu povuče crta u smislu naših bivših personalnih odnosa.

Koji model će donijeti najviše koristi? Meni sad izgleda da je to model proglašene koalicije, dakle, da smo mi koalicija u svakom slučaju, bez obzira na rezultat, ali mi se čini da najviši efekat mogu imati odvojene liste. Dakle, da se sve to biračkog tijela koje će glasati za stranke ljevice, na kraju skupi i sabere u parlamentima.

TV1: Aleksandar Vučić novi je predsjednik Srbije. Prema Vašem mišljenju, kakvi bi u budućnosti mogli biti odnosi BiH i Srbije i u kojem pravcu će ići?

KOMŠIĆ: Sve dok je Vučićeva politika vezana za politiku puta ka EU, mislim da je to dobra činjenica. Do tada mi nećemo imati problema sa Vučićem i njegovom Vladom. U slučaju da tu dođe do nekog poremećaja i skretanja, onda se mogu pojaviti problemi. Imam dilemu kada Vučića pomenem. Prvo mi pada na pamet ona njegova rečenica “Sto za jednog”, izrečena u ratu. To je, prema mom mišljenju, fašizam, koji smo slušali od nacista i fašista u Drugom svjetskom ratu.

TV1: Je li moguć politički zaokret – Vučić nekada i sada?

KOMŠIĆ: Mislim da je on odabrao sasvim drugi politički put, a to je put ka EU. To je pozitivna činjenica za BiH. Mislim da zbog toga on može imati problema i u samoj Srbiji od strane ovih tvrdokornih nacionalista i šovinista, mada vidim da se sada i taj građanski dio Srbije diže i buni zbog načina na koji on upravlja i vlada. Čak ga proizvaju i diktatorom. Ja ne bih išao toliko daleko, ne znam u potpunosti situaciju u Srbiji, ali koliko vidim, ima tu dosta elemenata populizma, demagogije, manipulisanja osjećajima javnosti. Vidjeli smo u izbornoj kampanji kakve su manipulacije rađene, sa padanjem u nesvijest u studiju, a zapravo je riječ o dečku koji se pojavljuje u njegovom spotu… Dakle, ima tu puno populizma i demagogije, ali dok je na putu ka EU, mislim da BiH neće imati problema sa Beogradom.

