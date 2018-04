Željko Komšić: Potez Čovića i Ivanića duboko vrijeđa sve nas

Odbijanje zaključenja Ugovora između Islamske zajednice BiH i države BiH od dva člana Predsjedništva BiH – Dragana Čovića i Mladena Ivanića, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ocijenio je vrlo štetnim i “iritantnim po većinu dobronamjernih građana BiH, bez obzira da li su vjernici ili ne, i bez obzira kojoj religijskoj grupi pripadaju”.

Kako se navodi u saopćenju za javnost Demokratske fronte, Komšić je naglasio da je svaki dobronamjeran građanin BiH svjestan da, kada već postoje zaključeni slični ugovori sa Vatikanom, odnosno Katoličkom crkvom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odbijanje zaključenja istog ili sličnog ugovora sa Islamskom zajednicom BiH “duboko vrijeđa ne samo muslimane nego i sve nas koji poštujemo svoju domovinu i koji smo svjesni kakve to sve posljedice može ostaviti i na međureligijske, ali i na međuetničke odnose u BiH”.

“Zaključujući na osnovu onoga što je objavljeno u medijima i navedeno kao razlog odbijanja zaključenja pomenutog ugovora od strane jednog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, smatram se slobodnim istaći da nije na članovim Predsjedništva BiH, kao što to nije ni na jednoj od institucija vlasti u BiH, da određuje način kako i kada će neko ispoljavati i iskazivati svoje religijsko uvjerenje, kada će i kakvu nositi odjeću u skladu sa svojim religijskim uvjerenjem, i sl. To je stvar religije, vjerovanja uopće, kao i religijskih zajednica, a ne organa vlasti ili pojedinaca u vlasti. To je stvar poštivanja osnovnih ljudskih prava, a ne stvar Čovića i Ivanića”, smatra Komšić, navodi se u saopćenju.

Također, Komšić smatra da je potrebno, istine radi, navesti i činjenicu da do zaključenja Ugovora između BiH i IZ BiH u prethodnim mandatima Predsjedništva BiH nije došlo iz razloga što takav ugovor nije bio ni pripremljen jer su u tadašnjem rukovodstvu IZ BiH imali određenih dilema o samoj potrebi da se takav ugovor zaključuje.

“Tadašnja tri člana Predsjedništva BiH bila su spremna i voljna zaključiti takav ugovor u svakom trenutku i oko toga nije bilo nikakvog neslaganja. Sada, kada je taj stav potpuno definisan od strane IZ BiH, lično smatram da se ne smije odugovlačiti sa njegovim zaključenjem i pozivam članove Predsjedništva BiH da isto učine na prvoj sljedećoj sjednici”, istaknuo je Komšić.

