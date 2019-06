Željko Komšić pojašnjava : SNSD i HDZ su lažno zabrinuti za finansijsku stabilnost, cilj im je blokada NATO puta (VIDEO)

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je za Klix.ba da se poruke u vezi sa navodnom nemogućnosti usvajanja privremenog finansiranja koje dolaze iz SNSD-a, HDZ-a i nekih drugih stranaka, plasiraju s ciljem hitnog formiranja Vijeća ministra BiH bez usvajanja ANP-a.

“Očito je da se i na ovaj način pokušava izvršiti pritisak kako bi se odustalo od poštivanja zakonom utvrđenih obaveza države BiH, da se odustane od poštivanja Zakona o odbrani. Sa druge strane potpuno je jasno da ne može doći do blokade institucija BiH jer je Ustavom BiH propisano da u slučaju ako budžet institucija BiH ne bude donesen, primjenjuje se budžet od prethodne godine. Po slovu zakona nije moguća finansijska blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, jer je Ustavom BiH onemogućena takva blokada. Planovi za eventualne finansijske blokade institucija jednostavno nisu mogući”, rekao je Komšić.



Komšić dodaje da građani neće nasjesti na manipulacije i lažnu zabrinutost za funkcioniranje državnih institucija od strane neskrivenih neprijatelja države.



“Savršeno je jasno da se na razne načine pokušava trajno blokirati NATO perspektiva Bosne i Hercegovine, i u tu vrstu pokušaja spadaju već pomenute insinuacije. Međutim, oni kojima ova država kada je riječ o korištenju budžeta treba više negoli nama koji je volimo, neće nas zaplašiti time što će govoriti kako tobože neće primati plate”, rekao je Komšić.



On je uz to pozvao političke partije iz Sarajeva koje su se odlučile na opoziciono djelovanje da se u vezi s diskusijom oko budžeta ne ponavljaju za SNSD-om i HDZ-om, i da na taj način igraju, po SNSD-u i HDZ-u, ulogu korisnih političkih naivaca.