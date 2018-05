Željko Komšić : Podnijeti tužbu protiv Hrvatske zbog pljačke imovine BiH

“Hrvatska nastavlja sa kršenjem međunarodnih ugovora na štetu Bosne i Hercegovine. Tako je bilo u slučaju bespravne gradnje Pelješkog mosta gdje je brutalno prekršena Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora. Sada se doslovno pokušava oteti milionima maraka vrijedna imovina Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj”, kaže Komšić za Vijesti.ba.

On dodaje da je pomalo začuđujući i stav Evropske komisije koja je prvo usvojila potpuno lažiran dokument o saglasnosti BiH za gradnju Pelješkog mosta, te da ovako ponašanje jedne njene članice koja ne poštuje međunarodne ugovore ide štetu ne samo Bosne i Hercegovine nego i Evropske unije jer Hrvatska očito previđa činjenicu da međunarodni ugovori imaju jaču pravnu snagu od domaćeg zakonodavstva.

“Postavljam pitanje zašto se takav presedan čini samo na Bosni i Hercegovini. Mi snažno želimo u Evropsku uniju, međutim, ovakvi potezi jedne članice Evropske unije u Bosni i Hercegovini izazivaju antievrpsko raspoloženje, što nije dobro. Stoga pozivam Evropsku komisiju da sagleda sve relevantne činjenice kada je u pitanju imovina koju Bosna i Hercegovina posjeduje u Hrvatskoj a koja se najblaže rečeno pokušava oteti”,dodao je Komšić.

U tome smislu Komšić se osvrnuo i na mogućnost da se putem apelacije Ustavnom sudu Hrvatske pokuša zaštititi imovina Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.

“Tačno je da ta mogućnost postoji. Prema Hrvatskom Ustavu ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnog akta može pokrenuti svaki građanin i pravno lice koje smatra da se određenim odredbama krši međunarodno pravo. Međutim, iskren da budem ne vjerujem da to u kranjem cilju može rezultirati pozitivnih ishodom, zato plediram da se ozbiljno razmisli o tužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu”, rekao je Komšić.

Komšić se osvrnuo i na odnos bosanskohercegovačkih vlasti prema navedenom pitanju.

“Sama činjenica da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine skinulo s dnevnog reda tačku o hrvatskom Zakonu o upravljanju državnom imovinom na zahtjev Marine Pendeš iz HDZ-a dovoljno govori. Mi u Bosni i Hercegovini imamo posla sa ljudima kojima je veleizdaja u opisu radnog mjesta. Tako oni naime shvaćaju funkcije koje su preuzeli. Koga još čudi stav HDZ-ovog ministra nepravde Josipa Grubeše koji je rekao da za njega to ništa nije sporno. On tobože predlaže nekakvu diplomatsku ofanzivu u Hrvatskoj, ali ne u korist Bosne i Hercegovine nego u korist Hrvatske”, rekao je Komšić.

Dodao je da je u tome smislu važno ko će nakong izbora u oktobru građane BiH predstavljati u Predsjedništvu BiH jer očito je da se ovo pitanje ne može riješiti drugačije nego arbitražom.

“Očekujem u u vezi s tim i podršku člana Predsjedništva iz srpskog naroda, jer treba znati da se radi o zajedničkoj imovini koja pripada i srpskom narodu. Nadam se da će član Predsjedništva iz reda srpskog naroda, ma ko to bio, za to imati sluha. jer se radi o konkretnom interesu. Pozivam i sve one koji pretendiraju na pozicije članova Predsjedništva iz reda bošnjaškog i hrvatskog naroda da unaprijed o tome daju svoj stav. Jedan stav je već poznat. To je Čovićev stav, da će do posljednjeg atoma snage i dalje nastaviti da radi protiv interesa ove države, ali on će u tome biti sprječen od strane građana BiH”, zaključio je Komšić.

(Kliker.info-Vijesti)