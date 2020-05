Željko Komšić : Ovo me podsjeća na aferu Agrokomerc, posljedice će biti pogubne

Povodom saslušavanja i zadržavanja u SIPA-i premijera Federacije BiH Fadila Novalića, kao i Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, član Predsjedništva BiH Željko Komšić za portal Startbih.ba, kaže kako ga sve ovo podsjeća na predratnu aferu Agrokomerc.

-Svaka borba protiv korupcije je za pozdraviti. Ne ulazeći u to šta radi Tužilaštvo, jer to svakako i ne znamo. Politički sve podsjeća na predratnu aferu Agrokomerc. Političke posljedice po cijelu BiH, ne samo Federaciju BiH biće ogromne, kao što je to bila i afera Agrokomerc u ono vrijeme. Nažalost, posljedice te predratne afere su bile pogubne po zemlju! – upozorava Komšić.

(Kliker.info-Start BiH)