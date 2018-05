Željko Komšić : Ono što Čović traži je kršenje Ustava, na to nećemo pristati

– Posljednji u nizu sastanaka o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH završen je bez dogovora i približavanja stavova stranaka u FBiH. Imaju li optimističke izjave i očekivanja realnog utemeljenja?

KOMŠIĆ: Na račun onoga što se dešavalo na sastanku, nisam baš optimista. Moram priznati da ono što Dragan Čović iznosi uime HNS-a, odnosno HDZ-a BiH ne ulijeva nadu da će doći do nekog dogovora. Njegovi stavovi su vrlo tvrdi, u smislu da sada traži čak i reinterpretaciju, drugačije tumačenje Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma, odnosno ustava FBiH i BiH. U Odluci Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića, predsjednik HDZ-a BiH vidi utvrđenu činjenicu da je etnički koncept nešto što bi trebalo da dominira BiH i to ne samo kada je riječ o izboru Doma naroda FBiH. Čović to pokušava proširiti i na Predsjedništvo BiH, koje se, usput rečeno, ne pominje nigdje u Odluci Ustavnog suda.

Iz tog razloga ja nisam optimista, jer ne postoji nikakav pokušaj, čak ni naznaka, da bi moglo doći do odstupanja od ovako tvrdog stava. S druge strane, mi se jednostavno ne možemo kretati van ustavnog okvira koji nam je zadan i Ustavom BiH i Ustavom FBiH. Stoga ne znam i da hoćemo, kao što nećemo, kako Čoviću izaći u susret.

– Dakle, ustavni okvir je crvena linija?

KOMŠIĆ: Niko ne može ići mimo Ustava i ustavnog okvira. U suprotnom, narušavate cijeli ustavni sistem i kršite Ustav, a to je u svakoj zemlji kažnjivo. Čak i u BiH imamo krivično djelo nepoštivanja Ustava, odnosno kršenja Ustava. Dakle, niko ne može ići mimo onoga što piše u važećim ustavima BiH i FBiH.

– Ide li HDZ BiH ispod crvene linije insistirajući na svom prijedlogu?

KOMŠIĆ: Ide, jer se zahtjevi ove stranke sada protežu na nešto što duboko ulazi u ustavnu materiju i što nije pomenuto u Odluci Ustavnog suda, a tiče se ne samo Doma naroda FBiH, nego i Predsjedništva BiH. Ponavljam, Ustavni sud nije odlučivao ništa što se Predsjedništva BiH tiče.

– Predstavnici stranaka dogovorili su se da zatraže očitovanje Venecijanske komisije. Kako ovo tijelo može pomoći?

KOMŠIĆ: Venecijanska komisija ne donosi nikakve odluke, ona daje mišljenja vodeći se, prevashodno, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Dakle, da li su akti, uključujući i ustave, a pogotovo izborne zakone, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno da li ustavi i zakoni narušavaju osnovna ljudska prava u skladu sa tim standardom.

Važno je napomenuti da je Venecijanska komisija već jednom dala mišljenje u vezi sa apelacijom Bože Ljubića. Čak u obrazloženju odluke Ustavnog suda postoje pasusi koji citiraju mišljenje Venecijanske komisije i ono je potpuno suprotno onome što je čak i Ustavni sud zaključio. Kada smo se već dogovorili da tražimo mišljenje Venecijanske komisije, očekujem da će to mišljenje biti na tragu ranijeg njihovog stava, te da neće doći do promjene, jer se drže onoga što je za njih obavezujuće, a to je Evropska konvencija o ljudskim pravima, gdje se štite prava pojedinaca. Očekujem da će mišljenje Venecijanske komisije biti na tom tragu.

– Jesu li predstavnici stranaka dogovorili da će poštovati mišljenje Venecijanske komisije, ma kakvo ono bilo?

KOMŠIĆ: Da li će pojedine stranke poštovati to mišljenje ili ne, to je pitanje za njih. Uime Demokratske fronte, kažem da je ova stranka spremna da poštuje mišljenje Venecijanske komisije. Riječ je o tijelu koje ima dokazani autoritet u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava. Do sada nisam pročitao nijedno njihovo mišljenje za koje bih rekao da odstupa od Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava.

Pitanje ljudi koji ispred međunarodne zajednice učestvuju u ovim razgovorima, prije svega misleći na ljude iz Američke ambasade i Delegacije EU, bilo je: “Da li ste spremni poštovati ono što kaže Venecijanska komisija u ovom konkretnom slučaju”, odnosno da li smo spremni djelovati na osnovu njihovog mišljenja. Uime DF-a, rekao sam da smo spremni.

– Kako su se izjasnili predstavnici drugih političkih stranaka?

KOMŠIĆ: Vjerujem da će to poštovati i ostali učesnici sastanka. Ako odbijete da poštujete mišljenje Venecijanske komisije, znači da sve ono što ona štiti kroz davanje svojih mišljenja, a to su osnovna ljudska prava, nisu vrijednosti za koje se borite kao pojedinac i kao politička struktura. Stoga želim da vjerujem da će se mišljenje ispoštovati.

Nevena Ćosić (Vijesti)