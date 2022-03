Željko Komšić odgovorio Vučiću: Niko iz BiH ne želi uvući Srbiju u sukobe (VIDEO)

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u video intervjuu za Radiosarajevo.ba, kojeg integralno objavljujemo sutra, komentirao je izjavu prisjednika Srbije Aleksandra Vučića da države regiona, uključujući i Sarajevo – žele da uvuku njegovu zemlju u sukob.

„Pokušavaju da nas uvuku u sukobe, i dijelovi Podgorice, dio Zagreba, Sarajeva, cijela Priština”, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Komšić kaže da ne bi „pridavao puno važnosti tome što je rekao predsjednik Vučić“.

„Jer se on nalazi zapravo u finišu izborne kampanje. Ja ne primjećujem, a mogu govoriti samo za BiH, ni za jednu drugu zemlju ne mogu govoriti, da ovdje ne postoji bilo ko, bilo kakva organiziranja snaga koja priželjkuje da sad Srbija uđe u neku vrstu sukoba u BiH.

Naprotiv, nama je stalo do toga da stvari se odvijaju na miran način, a ne da idemo u sukob! Maloprije sam govorio o tome koliko je malo potrebno da dođe do sukoba. Jer za rat i za sukob nije potrebno dvoje. Potrebno je jedno dovoljno ludo da krene u to. Ne postoji takva namjera ikoga u BiH koji bi želio da uvuče Srbiju ili bilo koga u sukob“, kazao je Komšić za Radiosarajevo.ba.

Dodao je da političari u kampanji svašta izjavljuju…

„A predsjednik Vučić i cijela ta politička ideja u Srbiji je u vrlo nezgodnom trenutku krenula u kampanju. U trenutku kada je on raspisivao izbore, sigurno nije pretpostavljao da će doći do agresije Rusije na Ukrajinu. Pred njega je stavljen težak izbor. Da odluči na čijoj je stani. Na strani Rusije, na strani Zapada, odnosno EU sa zapadnim saveznicima. On je majstor toga, moram priznati, majstor dramatike, kako je uvijek nešto ugroženo… Kako je on ugrožen, kako je Srbija ugrožena“, dodao je.

Nadalje, ističe da Vučić od toga „pokušava da od toga napravi priču“.

„Koja će mu pomoći da anulira i ono za što ga opozicija proglašava izdajnikom, a to je glasanje u UN-u, kontakti, komunikacija sa Zapadom, gdje se od njega traži i da se priključi politikama, sankcijama i mjerama koje Zapad poduzima protiv Ukrajine. Zato on pravi dramu. Situacija je, govori, teška, teško je njemu, ostario je u jednom danu deset godina… Nama koji smo u politici, i koji to po prirodi posla pratimo, ne samo u BiH, već šta se dešava u regiji, nama je to očekivano ponašanje predsjednika Vučića. Ponavljam niko ne želi nikoga, bar s naše strane, da uvuče u sukobe. Mi u BiH najbolje znamo, nažalost, šta je rat, sukob i šta je živjeti i preživjeti u takvim okolnostima“.

(Radio Sarajevo)