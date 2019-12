Željko Komšić odgovara na optužbe : ”Ako je izdaja traženje multietničkog Sarajeva ja sam ponosan “izdajnik”!”

13.12.2018., Sarajevo – Novoizbarani clan Predsjednistva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Zeljko Komsic Photo: Armin Durgut/HaloPix/PIXSELL

Žestoke reakcije na sporazum o formiranju vlasti koji su u petak postigli lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Demokratske fronte (DF) i Savez za bolju budućnost (SBB) ne jenjavaju ni u subotu.

Mreže ‘gore’. Pristižu razni komentari, prave se karikature… Posebno je na udaru kritika predsjednik Demokratske fronte i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Optužbe se kreću u rasponu od izdaje glasača do izdaje građanske Bosne i Hercegovine…

Potaknuti takvim reakcijama, pitali smo Željka Komšića kako komentira kritike koje su upućene na njegov račun?

U prvoj izjavi za medije nakon žestokih kritika, Komšić je jasan:

”Interesantno je da imaju istu retoriku kao HDZ. Dok se mi na dnevnoj osnovi borimo za ovu zemlju i jednakost svih u njoj oni su spremni da Kanton Sarajevo predaju Zukorliću (Muamer, poslanik Skupštine Srbije i bivši muftija sandžački) na upravljanje. Dok mi tražimo multietničko Sarajevo, i to ne samo na nivou izjava, nego i na praktičnom nivou (imenovanje Marija Nenadića na poziciju premijera Kantona Sarajevo), i dok SDA pristaje na to, oni nas optužuju za navodnu izdaju! Ako je to izdaja, ja sam ponosan “izdajnik”!”, kazao je Komšić .

F.V. (Radio Sarajevo)