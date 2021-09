Željko Komšić: Njemačka ne mijenja politiku prema BiH, potvrdio je ured Merkelove

Na sastanku je bilo govora, potvrdio je novinarima Komšić, i o stavu koji je iznio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt kazavši da “Komšić predstavlja Hrvate, ali da su ga birali najviše Bošnjaci”.

– Razgovarali smo sa uredom kancelarkom Njemačke Angelom Merkel koja je potvrdila da Schmidtov stav nije zvanični stav Njemačke – kazao je Komšić, dodajući da je rečeno da Njemačka ne mijenja svoju politiku prema BiH u odnosu na izjavu kolju je Vlada dala 6. maja bez obzira na izjave Schmidta.

Komšić kaže da je jučer rečeno ambasadorici BiH u Njemačkoj da od Ureda kancelarke Angele Merkel zatraži odgovor na konkretno pitanje “da li izjava Christiana Schmidta predstavlja promjenu politike Njemačke u odnosu na izjavu od 6. maja ove godine koju je dala Vlada Njemačke”.

– Vlada Njemačke je tada rekla šta je njena pozicija i da bi povratak konstitutivnosti bio korak nazad i jučer su potvrdili da nisu promijenili svoju politiku – rekao je Komšić, ocjenjujući da je loše da je Schmidt zauzeo stranu jer čim se to uradi onda svi dalji potezi izazivaju sumnju.

Napominje i da ne želi sa Schmidtom ulaziti u bespotrebne rasprave te ga je pozvao da obavlja svoju funkciju visokog predstavnika i bude čuvar stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine te vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Komšić je naveo da nije nova priča pitanje ograničavanje mandata u Predsjedništvu BiH što je u medijima proteklih dana izneseno kao mogućnost da bi Ured visokog predstavnika (OHR) mogao predložiti takvo nešto.

– I ranije smo čuli takve izjave, ali Ustav BiH to pitanje je već regulirao, a pošto je Ustav aneks Dejtonskog sporazuma, Ustav može promijeniti samo Parlamentarna skupština BiH. To ne može učiniti ni visoki predstavnik jer on nema pravo da mijenja anekse – zaključio je Komšić.

Sastanak u zgradi Delegacije EU u Sarajevu organiziran je u trenutku kada je rad bh. institucija u potpunoj blokadi jer predstavnici Republike Srpske odbijaju dolaziti na posao nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko nametnuo izmjene Krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

(Kliker.info-Fena)