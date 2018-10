Željko Komšić : Nije ovo vrijeme kolebanja, nego vrijeme odluke, ili smo za BiH ili protiv nje,

Nije ovo vrijeme kolebanja, nego vrijeme odluke, ili smo za BiH ili protiv nje, poručio je kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte.

“Pojedini dušebrižnici danas nam govore da smo pogriješili kada smo 2015. napustili vlast, da nismo trebali izaći iz vlasti, iako su nam rado ugledali leđa, i prepustili Draganu Čoviću sve što su mogli prepustiti. Zato Čović danas združeno sa Dodikom, i po uzoru na njega pravi paralelne institucije, i prijeti građanima BiH. Posljedica je to ‘relaksacije’ odnosa s Čovićem i HDZ-om, pa su zauzvrat bili nagrađeni time što ih se javno htjelo predstaviti kao ni manje ni više nego isilovce, kao strani element na tlu Evrope”, kazao je na skupovima u Bihaću i Cazinu kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, a prenosi TV N1.

“Varaju se ako misle da će Čovićeva osnovna politička intencija koja se sastoji u tome da se uzme što više vlasti, a da se za njeno obnašanje ne snosi nikakva odgovornost, biti suzbijena ukoliko se udovolji njegovim željama. Na osnovu dosadašnjeg iskustva vrlo je jasno da se tome mogu nadati samo naivni. Radi se o politici koja kada joj se pruži prst, ona odmah hoće da vam izvadi obje ruke iz ramena. Međutim, građani to uviđaju i nisu slijepi”, rekao je Komšić.

“Za nas su govorili da smo propali, da smo se raspali, da nas nigdje nema. Kako to da nas nigdje nema a zvanični Zagreb, hrvatska diplomatija, mediji i obavještajne službe, ne prestaju da pričaju o nama? Ta valjda da nas nigdje nema, niko i ne bi govorio o nama”, naveo je Komšić.

“Očito je da nas ima, itekako. Koliko nas ima, to ja ne znam. Uostalom ko to može znati. Nemamo mi sveske u kojima bilježimo to ko je naš građanin i glasač. Mi ne držimo nikoga za vrat, niti mu stvaramo osjećaj partijske dužnosti da nama da glas. Naši su svi građani Bosne i Hercegovine. Ako ih već ne dijelimo po nacionalnoj, nećemo da ih dijelimo ni po stranačkoj pripadnosti”, dodao je.

“Zato ne znamo koliko nas je, ali znamo nešto drugo. Znamo da smo spremni da se žrtvujemo za našu državu. Nismo toliko masovni kao neke druge političke stranke, kao što rekoh, nemamo sveske u koje to bilježimo, ali znamo i vjerujemo u ono što je rekao komadant Izet Nanić: ‘Bolje pet stotina hrabrih koji su spremni život dati za Bosnu i Hercegovinu, nego pet hiljada onih koji se kolebaju’. Mi se ne kolebamo”, zaključio je Komšić.

(Kliker.info)