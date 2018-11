Željko Komšić : Ni mnogo veći od Dodika i Čovića nisu uspjeli uništiti BiH

Željko Komšić, novi hrvatski član Predsjedništva BiH, političar je koji je, ni kriv ni dužan, izazivao velike kontroverze samom svojom kandidaturom jer ga određene strukture u i oko oba HDZ-a (bosanskohercegovačkog i hrvatskog) i Dragana Čovića, kojeg je Komšić pobijedio u utrci za Predsjedništvo, ne smatraju „legitimnim Hrvatom“.

Na pisane odgovore smo zbog njegove prezauzetosti čekali prilično dugo, ali smo ih dočekali, iako sa žaljenjem da mu ne možemo postaviti mnoga potpitanja koja su se naprosto nametala iz njegovih odgovora.

U odgovorima na naša pitanja jasno je da se Komšić previše i ne obazire na to i da ga ne brinu određene najave o nemogućnosti funkcioniranja novog saziva kolektivnog šefa države. Isključivi mu je cilj i misija, kako je naglasio, raditi u interesima Bosne i Hercegovine i građana ove zemlje, a za kampanje vođene protiv njegove kandidature, od kojih su poneke bile i krajnje degutantne, pravdu namjerava potražiti pravnim sredstvima.

Pitanje koje neizostavno nameće jeste da li Vam je svih ovih dana nakon 7. oktobra ugodno u koži Željka Komšića zbog svega što slušamo i gledamo iz dijelova zapadne Hercegovine, ali i od strane zvaničnog Zagreba?

KOMŠIĆ: Reakcije iz, kako kažete, zapadne Hercegovine, a ja kažem iz HDZ-a i od strane zvaničnika iz Zagreba, ne mogu me pokolebati u namjeri da štitim interese Bosne i Hercegovine. Osjećam se vrlo ugodno u svojoj koži kada je to u pitanju. Ovo je moja domovina, ja nemam dvije, i koliko god me ti politički neistomišljenici pokušali obeshrabriti da sam na strani BiH – neće im uspjeti. Ako im je to namjera, uzalud se trude.

U tim dijelovima BiH, koji su pod dugogodišnjom političkom kontrolom HDZ-a i Dragana Čovića, proglašeni ste nepoželjnom osobom, no i potpredsjednik Sabora Hrvatske Božo Petrov nedavno je zatražio da budete proglašeni personom non grata u Hrvatskoj. Kako gledate na sve ovo, odnosno, da li ćete svoj mandat limitirati na način koji bi prihvatio takve kvalifikacije?

KOMŠIĆ: Naravno da ne, ta proglašavanja nepoželjnom osobom su apsurdna, jer niti se kantoni niti općine pitaju kada je to u pitanju. To su isključivo interesno–političke poruke HDZ-ovih zvaničnika. Pa na kraju krajeva, u jednom od tih kantona, u jednoj od tih općina provodim svaki vikend. Ne razumijem kako misle u praksu provesti to.

Postoji li uopće mogućnost, hajdemo to tako reći, personalnog legitimiranja Željka Komšića kao institucije hrvatskog člana Predsjedništva BiH u zapadnoj Hercegovini odnosno na cijeloj teritoriji BiH, šta zapravo namjeravate učiniti po tom pitanju?

KOMŠIĆ: Moj izbor za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je potpuno legitiman i legalan, u skladu je sa Ustavom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Po istim tim pravilima je izabran i Dragan Čović, međutim sada nakon što je izgubio tu utrku pokušava problematizirati izbor građana Federacije Bosne i Hercegovine, pa još dodatno pokušava to predstaviti kao problem cijelog jednog naroda. To uopšte nije tako, to je isključivo problem HDZ-a i Dragana Čovića.

Gospodine Komšiću, bolji poznavaoci političkih prilika vjeruju da je vaš izbor u Predsjedništvo spriječio provođenje plana „B“ kojim su, navodno, Dodik i Čović namjeravali da do kraja destabiliziraju državu i obesmisle njene institucije. Vjerujete li i Vi da je to upravo tako?

KOMŠIĆ: Ono što ja mislim jeste da je moj izbor u Predsjedništvo BiH pokazao da ljudi ove zemlje žele krenuti u pravcu europskih demokratskih vrijednosti bez podjela i diskriminacije, te da odbacuju politiku koju zagovaraju Dodik i Čović, a koja nameće dodatnu diskriminaciju u već dovoljno diskriminatornim okolnostima u smislu presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu. Niti Dodik, a niti Čović neće destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, a pogotove je neće uništiti. Mnogo jači i veći od njih dvojice su pokušavali, pa im nije uspjelo. Carstva i imperije, kojih danas više nema, su prolazile kroz ovu zemlju, a Bosna i Hercergovina je i dalje tu.

Da li je država u ozbiljnoj opasnosti od separatističkih i radikalno desnih politika u BiH, ali i susjedstva, koje se sve više etabliraju kao real-politike, uz prećutno odobravanje međunarodne zajednice?

KOMŠIĆ: Mislim da je država u opasnosti od destruktivnih i retrogradnih politika koje nisu spremne provoditi neophodne reforme u svakoj oblasti, kao i od politika koje nas žele odvesti u dodatnu diskriminaciju i nisu spremne provoditi odluke Ustavanog suda, kao i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Nema ta politika pravac, ona je jednostavno destruktivna.

Veliku odgovornost snose i pojedini mediji, bliski tim režimima, koji šire ksenofobiju i raspiruju vjersku i nacionalnu mržnju te prave svojevrsne mete na čelima svih onih koji se ne uklapaju u nacionalističke koncepte. I prema Vama su provođene – a i dalje se provode najdegutantnije kampanje?

Mediji itekako snose veliku odgovornost u društvu. Iskoristit ću sve pravne resurse da reagujem na pojedine izjave političara upućenih ka meni, ali trudim se da ne učestvujem u medijskim prepucavanjima sa njima.

Mnogi ne skrivaju razočarenje rezultatima izbora nakon katastrofalne četiri godine vladavine nacionalnih stranaka. Istina, postoje mnoge indicije da su se desile velike izbore krađe, ali isto tako činjenica je da i bez toga dobar dio birača dao povjerenje istim tim snagama. Šta nam to zapravo govori?

KOMŠIĆ: Birači biraju one za koje misle da su dobri, ne možemo birače optuživati da su loše izabrali, izabrali su one za koje misle da će raditi u njihovom interesu. Nemojte podcjenjivati ljude ove zemlje, vide oni šta se dešava puno bolje nego što bilo ko od političara misli.

Smatrate li Vi da je ljevica u potpunoj defanzivi, izgubljena u obračunu vlastitih sujeta? Naime, činjenica je da su lideri partija ljevice imali istorijsku šansu za ujedinjenje, odnosno istorijsku odgovornost pred sobom, ali su je prokockali zbog sujeta pojedinaca i borbe za pozicije?

KOMŠIĆ: Mislim da nam je dogovor stranaka ljevice, odnosno lijevih i građanskih stranka, potreban više nego ikada. Ljevica je potegla prve poteze u Kantonu Sarajevo i još nekim kantonima. Nadam se da će ovog puta ti pregovori uspjeti i da će se voditi na nivou programskih načela. Sad kad smo došli u ovu situaciju u kojoj jesmo s ovim izbornim rezultatom, kad Demokratska fronta nije faktor koji može da modelira proces kako će se ljevica postaviti jer drugi imaju više glasova od nas pogotovo u Kantonu Sarajevo, mi očekujemo malo jasniju ideju u tom lijevom bloku šta ljevica hoće. Vidjećemo na šta će ispasti, ja ne garantujem da će biti dobro, ali ćemo dati sve od sebe da ta priča uspije.

Na kraju, čemu se građani BiH mogu nadati u mandatu novog Predsjedništva BiH budući da ne postoje gotovo nikakve dodirne tačke između politika vas trojice kao tri člana kolektivnog šefa države?

KOMŠIĆ: Nije pametno bilo kojem članu Predsjedništva blokirati rad te institucije. Način rada u Predsjedništvu je takav da se obično onome ko prvi počne da koristi kočnicu to razbije o glavu. Jer, sve odluke osim budžeta i imenovanja mandatara donose se konsenzusom, tako da mislim da će to dobro funkcionisati. Evo primjer je da ne može nijedan kredit biti odobren bez saglasnosti sva tri člana Predsjedništva. Ne mogu garantovati za druga dva člana Predsjedništva, ali što se mene tiče ja ne mislim blokirati bilo šta.