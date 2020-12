Željko Komšić: Nemam ništa protiv da Irma Baralija bude gradonačelnica Mostara (Video)

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić dao je danas intervjuu “O kanal” i “Oslobođenje”. Komentarisao je i izbore u Mostaru. Kaže da je apsurdno i paradoksalno to što u ovom gradu lokalnih izbora nije bilo 12 godina.

– To je bilo igranje s demokratijom i napokon smo dočekali da se provedu izbori u Mostaru. A što se rezultata tiče, narod je izabrao što misli da je najbolje. Iskren da budem, očekivao sam bolji rezultat BH bloka. Rezultat je solidan i broj vijećnika na osnovu raspodjele mandata će govoriti da bi upravo ti glasovi koji su otišli BH bloku mogli biti presudni. Šta će ljudi u BH bloku uraditi, ne znam. Vidjećemo da li će se izmaći skroz od bilo kakve priče o formiranju vlasti, da li će ući u kombinaciju i tražiti gradonačelnika, bilo je i takvih priča ili će se to opet svesti, ako se izmaknu, da ni SDA ni HDZ nemaju izbor nego da moraju zajedno, što je za njih u Mostaru prirodno stanje, kazao je Komšić.

Na pitanje postoji li mogućnost koaliranja sa HDZ-om, Komšić ističe da, ukoliko BH blok ne bude želio učestvovati u formiranju vlasti u Mostaru, to će biti jedini izlaz.

– Nažalost, jer onda smo opet na istom, ništa se nije u suštini promijenilo, dodaje.

Kada je u pitanju ime gradonačelnika, kaže da je Koalicija za Mostar podržavala dr. Guzina, međutim, pojavile su se neke informacije, još uvijek na nivou glasina, da Irma Baralija bude kandidat za gradonačelnika. Kaže, ne bi imao ništa protiv toga, ako će to donijeti neku promjenu u Mostaru.

– Ako to sve završi opet na SDA i HDZ, onda je pitanje šta smo radili i zašto, kazao je Komšić.



Iz HDZ-a BiH su stigle optužbe na Komšićev račun da je došlo do krađe glasova u Mostaru. Komšić smatra da je HDZ navikao upravljati izborima i da su oni ti koji stavljaju mrtve na biračke spiske, te da je to sada onemogućeno.- Mislim da je to razlog nekog prigovora. A vidjet ćemo, CIK će izvršiti ponovno brojanje, pa ćemo utvrditi da li je toga bilo, ocjenjuje.



Jedna od tema razgovora sa Komšićem bila su i pitanja poput izmjene Ustava u skladu sa presudama Strasbourga. Kaže, davno je bilo vrijeme da se Ustav promijeni.



– Pokušavalo se. Ozbiljan pokušaj bio je aprilski paket, a ja i dan-danas žalim za tom propuštenom prilikom. Na ovim područjima historija nije toliko milosrdna da će vam često davati šanse da se popravite, da ispravite neke stvari. Nažalost, to je propalo. I tada se govorilo kako su svi svjesni da s ovakvom strukturom države, Bosna i Hercegovina neće moći postati članica EU. Te izmjene Ustava su neophodne, ne da bi neko nekog nadmudrio, majorizirao, nego da bi ova država bila funkcionalnija i odgovarala standardu EU. Mislim da je neophodno, ali postoji i strašan otpor, prije svega u RS-u, da se mijenja Dejtonski ustav. Oni misle da će neko nešto od njih uzeti, što je besmisleno. Niti ko ima snage da nekoga tu prevari niti da izdejstvuje nešto više za sebe. Jednostavno, ovu državu treba praviti funkcionalnijom i morate odgovarati na obaveze, smatra Komšić.

(Kliker.info-Oslobođenje)