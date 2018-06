Željko Komšić : Neka Ljubić, Čović i zagrebačka kompanija prestanu plakati i otužno prijetiti

Obzirom da zastupnik u Saboru Republike Hrvatske Božo Ljubić prijeti raspadom Bosne i Hercegovine ukoliko se u Domu naroda usvoji Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata, kojeg su podržale sve stranke osim HDZ-a i HDZ-a 1990, pozivam nadležne da se pomenuti prijedlog Zakona što hitnije uputi u proceduru i stavi na glasanje, poručio je predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

– Kada se Zakon izglasa, vidjet ćemo da se neće desiti ništa od onog što Ljubić priželjkuje. Baš me zanima čime to prijeti Ljubić iz sabora susjedne države. Da li to znači da Hrvatska sprema novu agresiju na Bosnu i Hercegovinu zbog toga što joj se ne sviđa neki prijedlog zakona u Bosni i Hercegovini, i na kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ako je tako, neka Ljubić, Čović i zagrebačka kompanija prestanu plakati i otužno prijetiti. Bosna i Hercegovina se odbranila i 1993. odbranit će se i opet – kazao je Komšić

(Kliker.info-NAP)