Željko Komšić: Ne odustajem, sve da se udruže i Trump i Putin

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić kazao je danas za N1 da neće odustati od kandidature za člana Predsjedništva BiH i ako bude pritiska međunarodne zajednice da to učini.Komšić je poručio da neće odustati od kandidature ”sve i da se udruže Trump i Putin i da dodaju Kim Jong-una”.

‘‘Sve da se udruže i Trump i Putin. Pa nek’ dodaju tu i Kim Jong-una, to se neće desiti. Da se svi udruže, to se neće desiti. Ovdje se radi o tome u kakvoj ćemo mi zemlji živjeti. Odoliću svakom pritisku”, istakao je Komšić u razgovoru za N1.

Govorio je potom i o zahtjevima odnosno prijedlozima za izmjene Izbornog zakona BiH.

”Mislim da je glavni politički zadatak ljevice u ovom trenutku zaustaviti sve što je vezano za zahtjeve HNS-a i HDZ-a i Dragana Čovića. To su zahtjevi – formalno za izmjenu Izbornog zakona, a u suštini za potpunu promjenu čak i ovakvog ustavnog uređenja i to na jedan tihi, puzajući način bez promjena Ustava kroz Izborni zakon. Onaj ko ne vidi koliko je to opasno i šta se zapravo dešava i šta će se još dešavati, taj jednostavno nije svjestan u kakvom trenutku živi i on i Bosna i Hercegovina”, rekao je on.

Kako će njegova kandidatura doprinijeti rješenju problema?

”Izborni zakon se mora rješavati u skladu s onim što su međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine. Tako se rješavaju pitanja u Bosni i Hercegovini. Kako će moja kandidatura doprinijeti? Tako što ćemo zaustaviti Dragana Čovića i HDZ. Zamislite šta bi bilo da Čović nije u Predsjedništvu”, dodao je on.

(Kliker.info-N1)