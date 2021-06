Željko Komšić: NATO je odbacio konstitutivnost koju je tražila Hrvatska, to je jasna delegitimizacija takvog etničkog principa

Član Predsjedništva BiH, Željko Komšić, pozdravio je deklaraciju usvojenu na NATO samitu. On je, također, zadovoljan i time što su u deklaraciji ne stoji konstitutivnost naroda, što je princip, kako kaže Komšić, suprotan NATO i EU standardima.

– U Deklaraciji ne stoji konstitutivnost naroda na čemu su iz Hrvatske snažno insistirali. To je još jedna delegitimizacija tog prevaziđenog etničkog koncepta na međunarodnoj sceni, jer se pokazuje da je on suprotan NATO i EU standardima.

Stoga, ali i zato, pozdravljam Deklaraciju koja je usvojena na samitu NATO-a, i koja je još jednom potvrdila suverenitet BiH i podršku euroatlanskim reformskim procesima, rekao je Komšić za Oslobođenje.

Poručuje da je podrška našoj zemlji sasvim očekivana.

– Što se tiče uvrštavanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, podrška tome je očekivana, konstantna i nije nikakva novost. Neki su očekivali uvrštavanje tzv. legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, ali do toga nije došlo jer bi to bilo u suprotnosti sa temeljenim vrijednostima NATO saveza, kazao je on.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona, Komšić je jasno rekao da se reforma mora provesti isključivo u skladu sa presudama Evropskog suda.

– Kada je riječ o izbornoj reformi, jasno je da se ona mora provesti isključivo u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, koje vrlo eksplicitno nalažu odbacivanje konstitutivnosti.

Značajnim smatram i poziv, odnosno osudu politika koje pozivaju na podjele, zaključio je on.

