Poruka Komšića sa Igmana: To što danas ne grme topovi, to što danas ne čujemo škripu gusjenica tenkova, ne znači da se ne vodi rat protiv BiH

“Danas na ovom mjestu, mjestu koje je bilo ključno za odbranu Sarajeva i cijele naše domovine, sjećamo se onih nadljudskih napora, onih koji su srcem i dušom išli u borbu i ginuli za slobodu BiH. Danas se prisjećamo herojskih vremena. Ova teritorija bila je ključna za odbranu Sarajeva, a svi dobro znamo šta bi se dogodilo da je došlo do pada Igmana i pitanje je kakav bi to bio rat i kako bi bio završen”, pojasnio je Komšić.

Podvukao je da zahvaljujući hrabrim ljudima, Igman je odbranjen, odbranjeno je Sarajevo i BiH.

“Dušmani nisu uspjeli da ubiju do tada već ranjeno srce ove države. Znali da onaj ko ima Sarajevo, ima i BiH. No, nisu uspjeli u svim namjerama. Oni, koji nisu danas sa nama, koji su žrtvovali svoje živote, dali najvrednije što imaju, spriječili su ih u tome”, istakao je Komšić.

To je nešto, nastavio je, što nikada mi, kao ljudi, kao generacija, ne smijemo zaboraviti.

“Zbog toga treba govoriti istinu o onome što se događalo u BiH. Mi smo branili ono što zaista jesu civilizacijske vrijednosti. A svi drugi su, neka to shvati kako god ko hoće, te vrijednosti odbacili, pogazili ali o tome će historija dati svoj sud. Zato im s ovog mjesta poručujemo da nam ne prijete. Odbranili smo ovu državu skoro goloruki, dok je u njihovim rukama bilo ono što se 50 godina u vojnoj industriji pravilo i gradilo”, pojasnio je Komšić.

Kako je kazao, BiH i njeni građani imaju svoju prošlost, sadašnjost i imat će i budućnost.

“Budućnost bez lažnih kompromisa, bez podjela, lažnih politika i onih koji otvoreno rade protiv BiH i svih njenih građana. Naše mlade generacije ne nose teret prošlosti koji mi nosimo. I pored zla, koje nam se desilo, ne trebamo ih učiti da mrze ali isto tako moramo im reći istinu o onome što se dogodilo tokom proteklog rata u BiH. Istinu koju je potvrdio čitav svijet, koji je svjedočio strahotama koje su zadesile BiH”, rekao je Komšić danas na Igmanu.

Ne smijemo dopustiti, naglasio je, da se ponovo živi s uvjerenjem da je naša sudbina u rukama drugih.

“Ne, naša sudbina zavisi samo od nas i pouka koje smo izvukli iz prošlosti. Zato pozivam one koji pokušavaju da krivotvore tu istinu, nemojte to raditi zbog ovih mladih ljudi kojima smo dužni osigurati mirnu i bezbjednu budućnost. Nemojte da vodimo međusobne bitke kad smo već dobili jednu koju uopće nismo ni tražili. To što danas ne grme topovi, to što danas ne čujemo škripu gusjenica tenkova, ne znači da se ne vodi rat protiv BiH. Taj rat je danas tih, podmukao, bezobziran”, pojasnio je Komšić.

Kako je kazao, ne postoji danas ništa što može nadoknaditi izgubljene živote.

Povodom obilježavanja manifestacije “Odbrana BiH – Igman 2019”, ranije danas na platou Ratne džamije na Igmanu proučena je dova za sve šehide Bosne i Hercegovine te klanjana džuma-namaz, molitva muslimana petkom.

Kako je planirano, i ovaj put je u sklopu manifestacije, čiji je medijski pokrovitelj i Anadolu Agency, upriličen niz aktivnosti, među kojima je i odavanje počasti na šehitlucima i spomen obilježjima na planini Igman.

Ovogodišnja, 19. po redu, tradicionalna manifestacija “OdbranaBiH – Igman 2019” ima za cilj da okupi preživjele učesnike odbrane iz svih krajeva BiH, koji će evocirati uspomene i sjećanja na teške godine borbe naroda BiH protiv agresora, te upoznati mlade generacije sa značajem herojske borbe u sudbonosnim danima odbrane kako Igmana tako i glavnog grada i države Bosne i Hercegovine.