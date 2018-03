Željko Komšić: Molio sam Nikšića da ne ubije ideju, prijedlozi SDP-a odgovaraju Čoviću

– Ja sam sa gospodinom Nikišićem bio u petak nakon što smo im poslali taj prijedlog i tada sam ga molio samo da ne ubije ideju o stvaranju jedne partije, navodi lider DF-a u razgovoru za Vijesti.ba

“Molio sam ga, nemoj ubiti ideju, neka ideja ostane. Razumijem tvoju poziciju. Znam da su se vampiri u SDP-u probudili a ti nećeš da upotrijebiš glogov kolac, ali nemoj molim te ubijati ideju, jer moramo ići prema toj tački. To na kraju krajeva može završiti samo tako, ravnopravnim odnosom svih onih koji učestvuju u tome, uklojučujući GS i Našu stranku”, rekao je Komšić.

Komšić kaže da nije insistirao na nikakvom ukidanju SDP-a.

“Kakvo ukidanje SDP-a, pa po toj logoci ukidaju se sve stranke, pa i DF i NS i GS ako ćemo to tako shvatati. Ne radi se o tome jer svaka stranka unosi svoj subjektivitet, i nastavlja se priča o socijaldemokratskoj stranci, jer u našem prijedlogu stoji da ta stranka, čak kada je riječ o imenu i logu i grbu mora da proističe iz socijaldemokratske ideje i tradicije. Prema tome, šta se ukida? Osim toga SDP ne postoji 108 godina nego tek od prije rata, a kad se govori o tradiciji koja se baštini i za koju se govori kao nešto od čega se ne može odustati, moram reći da onda valja poznavati historiju, i postaviti pitanje, jel li SDP baštini, Socijaldemokratsku stranku koja jeste osnovana prije 108 godina ili baštini ideju Komunističke partije. Te dvije stranke su bile suprostavljene jedna drugoj, i zato kada govorimo o tome šta SDP baštini, pitanje je onda šta baštini”, rekao je.

Što se tiče povlačenja kandidature Komšić je naveo kako se nada da su u SDP-u svjesni da to on ne može da uradi zbog Dragana Čovića, kazavši da SDP-ovi prijedlozi odgovaraju Draganu Čoviću.

“To sam im više puta rekao. Ovo nema veze sa vama nego HDZ-om i Draganom Čovićem. Ja to ne mogu uraditi zbog toga, a ne zbog njih da bi navodno njima nešto napakostiio ili tome slično, i to nema veze sa SDP-om i sa drugim stranka”, kazao je Komšić.

On se dotakao i SDP-ovog pominjanja učešća DF-a u vlasti Unsko-sanskog kantona.

“Mi nemamo nijednog ministra u Vladi USK, ali je isto tako činjenica da smo pozvali SDP da srušimo tu vladu na što je SDP prvo pristao pa je onda odbio da učestvuje jer je to bio zaključak kantonalnog odbora SDP-a”, kazao je Komšić.

Komšić je kazao da se događaji od danas ne smiju tumačiti kao kraj razgovara o zajedničkom nastupu ljevice.

“Što se nas tiče i mi smo spremni nastaviti priču sa SDP-om, GS-om, i NS-om o zajedničkom nastupu. Ovo što je SDP odbio našu inicijativu na to ima pravo ali mi ćemo nastaviti i dalje da razgovaramo o zajedničkom nastupu i nećemo odustati. Ne znam šta misle u SDP-u, da li za njih to znači kraj svega, ali za nas ne znači. Mi nemamo problem s tim da nastasvimo razgovore, ali mislim da je šteta ovo bilo odbiti, jer kada bi došlo do realizacije ove inicijative, a mogli smo je završiti do 9.maja, ja garantujem pobijedu na izborima, ali uredu, oni su odbili, to je legitimno”, dodao je Komšić.

– Dodao je da što se tiče nekih drugih SDP-ovih zahtjeva, da ne može vjerovati, da nisu svjesni šta traže.

“Ne traže valjda od mene da kažem, uredu ja ću se povući, neka opet Čović ide u Predsjedništvo”, kazao je Komšić.

(Kliker.info-Vijesti)