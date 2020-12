Željko Komšić : Ko se plaši teških odluka, ne treba ni da bude na poziciji

U velikom novogodišnjem intervjuu za magazin BUKA član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a govorio je o izborima u Mostaru, pomirenju sa BH blokom, saradnji s Miloradom Dodikom, migrantskoj krizi, EU i NATO integracijama, posjeti Sergeja Lavrova, ali i o drugim temama.

BUKA: Gospodine Komšiću, kako biste, u političkom smislu, ocijenili godinu iza nas? U ovoj godinu pale su dvije vlade u Kantonu Sarajevo, šta to govori o principima i kontinuitetu koaliranja?

Veoma teška i nepredvidiva godina, za cijeli svijet, pa i za nas u Bosni i Hercegovini s obzirom na pandemiju korona virusa. Što se tiče pomenutih vlada, normalno je da se mijenjaju. To je demokratija, ko ima većinu taj ima i vlast. U Sarajevu je politička scena veoma usitnjena pa te prekompozicije nisu začuđujuće. Ne brine me to što je pala neka kantonalna vlada, država nije pala, to je bitno.

BUKA: Izbori u Mostaru su pokazali dosta toga, nacionalne stranke i dalje imaju povjerenje velikog broja stanovništa, građani nisu previše žurili da iskoriste biračko pravo nakon 12 godina, jeste li Vi zadovoljni podrškom koju je dobila Koalicija za Mostar i je li Vam žao što niste na istoj strani sa Irmom Baralijom?

Iskreno, očekivao sam veći odziv na izbore, međutim moramo poštovati i ovaj odziv, i to je volja građana, koju poštujem ma kakva ona bila. Podrška Koaliciji za Mostar mogla je biti i veća, kao i podrška bloku SDP-a i NS-a. No, šta je tu je. Obje koalicije se moraju zapitati zašto ih nisu podržali građani koji su ostali kod kuće.

BUKA: Kazali ste da biste podržali Irmu Baraliju za gradonačelnicu, koliko je to moguće i je li to poziv BH bloku da koaliraju sa Koalicijom za Mostar?

Kazao sam da ne bih imao ništa protiv da Baralija bude gradonačelnica, i pozvao oba probosanska politička bloka na saradnju, jer ukoliko toga ne bude sve ostaje isto, to jeste Mostar podijeljen između HDZ i SDA. U toj vrsti podjele DF neće učestvovati.

BUKA: Mislite li da je vlast u Mostaru moguća bez HDZ-a BiH?

S obzirom na odnose između probosanskih stranaka, teško, kao što rekoh, bojim se da politički odnosi u Mostaru ostaju manje više isti. Ako smo na državnom nivou kao stranka preuzeli odgovornost za proces NATO integracija, kroz Ministarstvo odbrane koje je pripalo DF-u, i koje zajedno sa OS BiH ispunjava zadatke iz Programa reformi, ako k tome znamo da u Vijeću ministara sjede ministri iz HDZ-a (pa onda neko uz malicioznost kaže da smo koalicija a dabome da nismo, posebno ne nekakva politička koalicija) ne pada nam na pamet da u Mostaru na lokalnom nivou dijelimo vlast sa HDZ-om. Ko hoće neka izvoli.

BUKA: Često Vas stranke koje čine BH blok nazivaju izdajnikom, pojedini analitičari lažnim ljevičarem i lažnim patriotom. Kako se Vi osjećate kada čujete te riječi? Jeste li zaista izdali ideju ljevice?

Svoja ljevičarska, antinacionalistička i građanska uvjerenja branim i branio sam životom kao Hrvat pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedine antifašističke vojske u proteklom ratu. Uvrede koje pominjete, nekada me dotaknu ali sam svjestan toga da se ljudi koji vrijeđaju iz različitih interesa bave politikom, pa se s tim i ne opterećujem. Svjetonazorski i u suštinskom smislu moji su pokojni Čedomir Domuz, Vinko Šamarlić i drugi heroji ove države, ili ako ćemo dalje kroz historiju Rodoljub Čolaković i Avdo Humo.

BUKA: Jedan ste od rijetkih, ako ne i jedini političar u BiH, koji je nakon skidanja ploče s imenom Radovana Karadžića sa zgrade Studentskog centra na Palama kazao kako moramo poskidati ploče sa imenima svih političara? Jesu li oni koji ne misle kao Vi licjemjeri i je li realno da nekada ono što Vi tražite, bude i ispunjeno?

Prije svega dobro je da je sklonjena ta ploča. Karadžić je jedan od najvećih zločinaca dvadesetog stoljeća, osoba zvanično presuđena za genocid. Naravno, sramota je da škole i ulice nose imena po kvislinzima i nacističkim kolaboracionistima, primjera radi u Mostaru, a imamo i Busuladžića u Sarajevu koji je promovirao antisemitska uvjerenja. On mora biti uklonjen, i vjerujem da je to ono gdje se slažemo i DF i SDP i NS.

BUKA: Gospodin Džaferović i Vi, čitali smo i stenograme, imate različita stajališta u odnosu na gospodina Dodika. Kako Vam je sarađivati s njim?

Kada je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine, ja sam spreman da sarađujem sa svima, ali kada to nije slučaj ili se direktno kosi sa interesom države nisam spreman da sarađujem ni s kim. Dodik tu nije izuzetak. On je plahovit čovjek, ima tu neku potrebu da galami pred kamerama, ali nijedna odluka koju smo kao kolektivni organ usvojili, nije usvojena na štetu države Bosne i Hercegovine, a usvojili smo mnoge koje su u interesu države, a posebno su mi drage one koji se tiču NATO integracija. Žao mi je što je gospodin Dodik potezao vitalni entitetski interes na saradnju BiH i SAD-a u borbi protiv terorizma, to je jako loša poruka s njegove strane, što je opet na isti način blokirao PISA testiranje. Mogao je drugačije da se postavi po tim pitanjima, i to bi bilo u interesu građana koje predstavlja.

BUKA: Da li je incident prilikom dolaska ruskog šefa diplomatije bio skandal ili državnička hrabrost? Javnost je polarizovana?

Građani su očekivali da se odbrani dostojanstvo države, jer je tome prethodilo skandalozno omalovažavanje države. Nije ni bitno koliko je to hrabra odluka. Onaj ko se plaši teških odluka ne treba ni da bude na poziciji koju su mu građani povjerili. Čuo sam poruke i pojedinih političara u smislu toga da je trebalo pognuti glavu, ali ja to ne bih mogao uraditi zbog svih onih koji su dali glavu za ovu državu.

BUKA: Može li doći do pomirenja sa BH blokom, ipak ste im vi (DF) ideološki bliži od Naroda i pravde?

Ako ćemo zajedno braniti interese države, može. Mi smo i ranije na to pozivali, i ja sam i dalje pri stanovištu da u konačnici u odbranu ključnih interesa države mora biti integrisan i lijevi i desni politički spektar, jer u takvoj situaciji HDZ i SNSD nemaju šanse protiv Bosne i Hercegovine.

BUKA: “Neka SDA i DF vežu kerove-botove” kazao je u jednoj izjavi Nermin Nikšić. Može li politika u BiH doživjeti komunikacijsku katarzu, da nemamo teške riječi, uvrede, deminutivne epitete i sl?

Iskreno, ne znam šta da vam kažem na to. Pa sami ste rekli iznad koga se vrijeđa.

BUKA: Na lokalnim izborima, posebno u Sarajevu, niste prošli baš najbolje. U čemu vidite razloge za to?

Na te izbore smo izašli samostalno, i našli se između dvije vatre; između Četvorke i SDA. Javnost se polarizirala, praveći jedan referendum po tome pitanju, a mi nismo nijedno ni drugo. Osim toga nismo bacili za razliku od drugih nikakve a kamoli silne novce na medije i marketing, tako je u javnost teže dopiralo ono što zastupamo, a iskreno govoreći politička agenda DF-a nije bila lokalnog karaktera. Uslijediti će promjena u unutarnoj strukturi DF-a, biće pružena prilika mlađim ljudima koji su željni političke utakmice i nadmetanja.

BUKA: Zašto BiH nema pravi odgovor na migrantsku krizu?

Zaista se postavlja pitanje šta je pravi odgovor. U novembru je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o readmisiji sa Pakistanom, odnosno sporazum o vraćanju migranata koji dolaze iz Pakistana. Realizacija tog sporazuma ne ide željenim tokom što je priznao i sam predsjedavajući Vijeća ministara. Međutim gospodin Tegeltija mora naći načina da realizira ono što se na međunarodnom planu potpiše. Osim toga, kada se govori o pravom odgovoru, jasno je da migranti u BiH posebno u USK žive u lošim uslovima, ali je nepravedno optuživati vlasti USK koje se nose sa tim izazovom. Ne tuku naši ljudi migrante, ne odnose se naši ljudi na fašistički način prema migrantima, a sve je spalo na pleća Bosne i Hercegovine.

BUKA: Hoćemo li konačno dobiti Vladu Federacije u narednoj godini?

Ako HDZ nastavi sa blokadom formiranja nove Vlade FBiH usvajanjem izmjena Izbornog zakona po njihovom anticivilizacijskom modelu, nećemo dobiti novu vladu do 2022, osim u slučaju da se u Sarajevu pojave, tačnije ohrabre, oni koji su mu to spremni dati, a zauzvrat dobiti fotelje u vlasti Federacije. Moj stav je tu poznat. Nikad neću prihvatiti nikakvu fotelju ako to znači dodatno jačanje etničkih podjela i uvođenje apartheida. Za sebe i DF to mogu garantovati, za druge ne.

BUKA: Koja su Vaša očekivanja u 2021. godini i možemo li očekivati napredak na EU putu? Stagniramo predugo, kao da smo taj put poslali na plaćeno odsustvo.

Kada bi bilo samo do mene i DF-a, za par mjeseci bi završili priču oko 14 prioriteta iz Mišljenja EK i ostvarili stopostotni napredak na EU putu. Podsjetiću vas, pa bez lažne skromnosti reći, da jedino Demokratska fronta radi na ispunjavanju tačka iz 14 prioriteta. Odmah smo po objavi Mišljenja predložili Izmjene Izbornog zakona BiH u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, zatim smo predložili prijedlog Zakona o javnim nabavkama kako bi se onemogućili slučajevi poput Respiratora, pa smo nedavno predložili novi Zakon o VSTV-u kako pravosuđem ne bi upravljala jedna osoba pod direktnim političkim utjecajem poput bivšeg predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. I dok drugi na tome planu ispunjavanja prioriteta i ne pokušavaju ništa, naše prijedloge na jedan bizaran način obaraju na Ustavno-pravnoj komisiji Parlamenta BiH, i mi više ne znamo šta da radimo s tim u vezi. Možete raditi, možete dubiti na glavi ali kad imate SNSD i HDZ koji otvoreno kažu da se protive provođenju prioriteta iz Mišljenja EK jer to znači uvođenje građanske države, kakav onda napredak možete očekivati. Teško će biti ikakvog napretka dok se takve stranke išta pitaju, ili dok ih neki spoljni faktor na to ne prisili. Međutim, mi ćemo i dalje nastaviti da se za to zalažemo, i nikad nećemo odustati.

Slađan Tomić (Buka)