Željko Komšić : HDZ-ov prijedlog derogira prava Hrvata i svodi ih na nacionalnu manjinu

VIJESTI.BA: U Domu naroda PS BIH nije usvojen HDZ-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona. Ujedno je upućena i apelacija ka Ustavnom sudu BiH od strane Kluba Bošnjaka. Pošto u ovoj državi građane ne zastupa niko, nego ih se zastupa preko etničkih kolektiviteta, inicijativa je jedino i mogla biti odbačena od strane nekog od klubova naroda, u ovom slučaju, Kluba Bošnjaka. Predlagači zakona takav potez ocijenili su kao želju “Bošnjaka” da “Hrvatima” biraju predstavnike.Da li je takav prigovor apsurdan i politička insinuacija?

KOMŠIĆ: Da. Takav odgovor je potpuno apsurdan i predstavlja političku insinuaciju ne Hrvata kao naroda, nego HDZ-a i Dragana Čovića. Mislim da te stvari treba upravo ovako razdvojiti i ubuduće posmatrati. Hrvati kao narod nemaju nista sa, vrlo često, šovinistickim manipulacijama dijela HDZ-a i pogotovo Dragana Čovića. S tim sto treba napomenuti da sam, do sada, najšesće ja bio okrivljen za to od strane ČoviĆa, a od prije nekog vremena se ta krivica pocela svaljivati na cijeli narod – Bošnjake. Šta je to drugo nego šovinizam?

VIJESTI.BA: Iz HNS-a često ističu da je Ustavni sud naložio izmjene Izbornog zakona. Propagandna HDZ-ova mašina u javnosti je stvorila predodžbu da bi izmjene Izbornog zakona, trebale ići baš u onom pravcu u kojem oni predlažu, kao da je Ustavni sud dao zapravo HDZ-ovim zahjevima a nije. Ako se podsjetimo presude uvidjet ćemo da je Ustavni sud BiH utvrdio da odredba potpoglavlja B člana 10.12.stav 2. u dijelu: „Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonu“ i odredbe poglavlja 20 – Prelazne i završne odredbe člana 20.16A stav 2. tač. a-j. Izbornog zakona nisu u skladu s članom I/2.Da li bi upravo realizacija HDZ-ovog prijedloga značila derogiranje prava da iz svakog kantona mogu biti birani predstavnici?

KOMŠIĆ: Tačno. Zapravo je Ustavni sud samo potvrdio ono sto već piše u Ustavu. Ustav nije definisao ni Hrvate ni Bošnjake I i II reda, kao što to tumači i sada traži HDZ. Jer po HDZ-ovom tumačenju odluke Ustavnog suda, treba da postoje pripadnici konstitutivnih naroda I i II reda. U prvi, “povlašteni” red pripadnika naroda spadaju Hrvati, Bošnjaci ali i Srbi koji žive u većinskim područjima “njihovog naroda”, dok svi oni Hrvati, Bošnjaci i Srbi koji žive u dijelovima FBiH gdje nisu većina, spadaju u red onih koji manje vrijede u smislu da njihov glas nije uopće bitan kod izbora.

Postupajući ovako, HDZ, kao etnička stranka, kojoj je, kako oni kažu, pripamarni cilj zaštita Hrvata i hrvatskog nacionalnog bića,“skače sam sebi u stomak” derogirajući Hrvate i njihova već ustavom utvrđena prava, a koji ne žive u kantonima sa hrvatskom većinom, na status klasične nacionalne manjine. Blago rečeno, ovo je toliko političko i ljudsko licemjerje koje bilo teško očekivati čak i od Dragana Čovića!

VIJESTI.BA: Po prvi put nakon Dejtona jedna politička partija održavanje izbora uslovljava svojim političkim zahtjevima. Kako to komentirate? Da li HDZ ima kapacitet da realizira svoje prijetnje koje plasira preko vodonoša iz HNS-a, dovede u pitanje ustavni poredak, formiranje vlasti na svim razinama, ili iza tako bučnih najava stoji želja za ispunjavanjem skrmonijih zahtjeva koji bi u rezervnoj varijatni osigurali opstanak na vlasti i politicki monopol?

KOMŠIĆ: Naravno da je održavanje na vlasti i jačanje svoje političke pozicije kroz etničku homogenizaciju tzv. “bliži cilj” ČoviĆa i HDZ-a. Ali nemojte da upadnemo u zamku “amnestiranja” Čovića i HDZ-a i da pomislimo da oni ovo rade samo i iskljucivo zbog izbora 2018.i rezultata na istim.

Zar smo vec zaboravili dane kada je Dodik počeo sa svojim šovinistickim divljanjem i kada su mnogi govorili – nije to ništa, to je samo politička taktika u funkciji izbornih kampanja i izbora. Držat će njega stranci “pod kontrolom”. Pogledajte gdje smo samo došli praveći se “slijepi kod očiju” u slučaju Dodika.

I danas se čuju iste teze kada je u pitanju Čovic i HDZ – nije to ništa, samo politička taktika u svrhu homogenizacije pred predstojeće izbore. Tvrdim da nije u pitanju samo izborna taktika, u pitanju je vrlo precizno razrađen plan. Pa to čak tvrdi i Dragan ČoviĆ. Kada se jednog dana “probudimo” sa etniČkim federalnim jedinicama “pod prozorom”, kada shvatimo da su nam podijelili zemlju a mi govorili kako “to nije niŠta i kako je to samo politička taktika”, biće kasno.

Ono što je poseban problem u ovom slučaju, kao nikada do sada, jeste da su i Čovic i Dodik u Sarajevu našli partnere kojima je ovo prihvatljivo. Opravdanja tih sarajevskih “partnera” jesu da je to razumljivo pa i normalno, da se narod “već umorio” od borbe za BiH kakva ona jedino može i biti, itd. itd. U suštini tim sarajevskim “partnerima” treba jedan knez među Srbima, jedan ban među Hrvatima, kako bi i oni mogli imati svog pašu, kada već ne može sultan. Jer, zna se gdje sultan već živi. A sve u funkciji gotovo feudalnog vladanja “svojim” narodom a pogotovo resursima koji se nalaze na teritoriji na kojoj živi “svoj” narod.

VIJESTI.BA: U kontekstu, navedenog svjedoci smo toga da ne prestaje mrzilačka propaganda prema svemu što ne stoji uz HNS. Politički protivnici HDZ-ovih prijedloga su navodni “isilovci”.Najveći isilovici, nisu probošnjačke odnosno “promuslimanske” opcije nego njihova suprotnost.( SDP, DF, GS, NS) Konfesijom svog koalicinog partnera HNS-ovci mlate kao nekakvim šugavim štapom po “islovskoj radikalnoj ljevici”, a da pri tome nitI ih njihov koaliconi partner opominje zbog vrijeđanja njihove vjere, nit evropski zvaničnici osuđuju taj neskriveni rasistički govor mržnje. Kako Vi gledate na to?

KOMŠIĆ: Pa jedino se ta “isilovska ljevica” opire tome i o tome javno govori. “Podanici” paše zapravo veličaju, za sada tiho, Čovićev prijedlog jer im on omogućuje ono šta sami nemaju hrabrosti da izgovore i javno se bore, i to iz razloga što još nisu sigurni da ih narod neće optuziti za izdaju svega bosanskohercegovačkog, uključujući i ratne žrtve. Ovakvo ponašanje oni opravdavaju govoreći sami sebi ali i drugima kako je HDZ njihov strateški koalicijski partner već 30-ak godina (sve sam znao ali nisam znao da su oni bili koalicijski partneri čak i u ratu) i kako se oni sa HDZ-om najbolje razumiju.

Zato njima svima smeta ta “isilovska ljevica”. Jer kada bi i ljevica zašutjela, sve bi se poslagalo gotovo samo po sebi.Dobili bi vazalsku kneževinu, vazalsku banovinu i vazalski pašaluk.Bosne i Hercegovine ne bi bilo nigdje.

VIJESTI.BA: Imate priliku a imali ste je i ranije kao član Predsjedništva razgovarati sa brojnim zvaničnicima. Da li je igdje u Evropi neka ozbiljna politička partija predložila izmjenu Izbornog zakona po kojoj je narod izborna jednica a građanin kao subjekt izbornog procesa potpuno obesmišljen. Može li EU podržati ono što je u potpunoj suprotnosti sa njenom građanskom suštinom?

KOMŠIĆ: EU moze podržati sve i svasta ako nacionalisti ostvare konačnu pobjedu. Svi stranci će nam tada reći da je to naš izbor, nas Bosanaca i Hercegovaca, i da oni nemaju ništa sa tim. Što bi, u suštini, i bilo tačno. Pa neće se oni boriti za našu zemlju kao multietničku zemlju, zemlju jednakih prava svakog njenog građanina bez obzira na njegovu etničku pripadnost. To je naš posao. Što uspješniji budemo u tom poslu, to će i stranci više prihvatati takvu BiH. Mi smo za njih mali i ne tako važni i sve dok ovdje vlada mir, stranci su spremni sve prihvatiti.

Samo tu postoji jedan “konstruktivni problem”sa kojim ni nacionalisti ni stranci nikako ne mogu da izađu na kraj – isključivo etnička BiH je uvijek konfliktna zemlja. Konflikt može imati različite verzije, od ratnog do političkog, čega smo svjedoci već 30-ak godina. Jedina stabilna i mirna Bosna i Hercegovina, jeste multietnička Bosna i Hercegovina u kojoj nije važno kojem narodu pripadaš i koliko ima pripadnika tvog naroda jer sva svoja prava, uključujući i kolektivna, ostvaruješ isključivo kao pojedinac na svakom metru zemlje Bosne i Hercegovine. Svi isti i svi jednaki kao pojedinci jeste rješenje za mirnu Bosnu i Hercegovinu. Dug je put do toga, ali valja početi. U našim je rukama kakva će ova zemlja biti!

Nihad Hebibović (Vijesti)