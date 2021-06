Željko Komšić: EU prepoznaje hrvatsku blokadu EU puta BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je da su poruke šefa Delegacije za odnose Evropskog parlamenta s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Romea Franca, o tome da Hrvatska ne bi trebala kao članica EU blokirati Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu, jedan sasvim novi momenat u odnosima EU i Bosne i Hercegovine, i novi momenat o ulozi Hrvatske u tome procesu.

“Konstatacija šefa Delegacije za odnose Evropskog parlamenta s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom da Hrvatska ne bi trebala blokirati Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU, ne govori samo da je to trenutno stanje stvari, nego da je to nažalost jedan proces koji traje već duže vrijeme, o čemu sam uostalom pisao u non paperu upućenom u Brisel prije par mjeseci. Uslovno rečeno, dobra stvar je što je to konačno prepoznato, te sada, realno, postoje veće šanse da Evropska unija zvaničnom Zagrebu skrene pažnju na nedozvoljene aktivnosti u vezi Bosne i Hercegovine”, rekao je Komšić.

“Na tragu toga očekujem da Brisel snažnije podrži one politike u Bosni i Hercegovini koje žele da rade i rade na provođenju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, obzirom da je prepoznata činjenica da politike koje slijede zvanični Zagreb (HDZ), ne samo da to ne žele, nego forsiraju prevaziđene etničke koncepte, poput tzv. legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, koncepte koji su pred tijelima EU i NATO-u u potpunosti odbačeni, i označeni kao sredstvo političke destabilizacije Bosne i Hercegovine i regije”, rekao je Komšić.

Komšić također smatra da političke poruke o nužnosti približavanja Bosne i Hercegovine građanskom uređenju koje dolaze iz Evropskog parlamenta, prije svega od grupacije “Zelenih” su veoma značajne.

“Mogao bih se potpuno složiti sa zastupnicima Zelenih koji tvrde da Bosna i Hercegovina mora promijeniti Ustav na temelju građanskog uređenja, i dobiti novi Ustav koji se neće temeljiti na etničkim razlikama. S druge strane raduje me interes, pa rekao bih i angažman Zelenih, koji pripadaju političkom lijevo – liberalnom spektru koji je naklonjen ideji građanske, sekularne i multietničke države Bosne i Hercegovine. To je potrebno i Bosni i Hercegovini i EU”, poručio je Komšić.

Komšić dodaje da takve poruke iz EU stvaraju sasvim novu političku realnost u Bosni i Hercegovini.

“To su veoma jasni signali u kojem pravcu treba da se vode razgovori oko ograničene izmjene Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prije svega u pravcu provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, u građanskom pravcu, a ne u etničkom, nekakvom odbačenom legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda. To je uostalom i signal da one koji zagovaraju ovaj drugi nazadni koncept, ne treba shvatati ozbiljno, osim u smislu da predstavljaju jednu smetnju pozitivnim procesima. Smetnju za koju postoji lijek i demokratsko rješenje. Građani Bosne i Hercegovine već znaju o kakvom rješenju govorim”, zaključio je Komšić.

(Kliker.info-N1)