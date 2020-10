Željko Komšić : EU nije briga za zahtjeve HDZ-a o Izbornom zakonu, oni žele građansko društvo

Prije ulaska na avion koji će članove Predsjedništva BiH odvesti u Brisel, na novi krug sastanaka s EU zvaničnicima, izjave medijima dao je Željko Komšić.

Komentarišući loše ocjene Evropske komisije o stanju u pravosuđu, iskazane u redovnom izvještaju objavljenom prije dva dana, Komšić je kazao da postoji nekoliko zakona koje treba usvojiti. Citirao je ministra Cikotića koji je kazao da je dogovorena kontakt tačka s EUROPOL-om, sve ono što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije, zapinje u BiH.

“Tako je to u svim dijelovima BiH od rata, bez obzira ko je gdje na vlasti”, kazao je on dodavajući da se zalaže za temeljitu reformu pravosuđa.

Na komentar da se očekuje velika izborna krađa, Komšić je kazao da ovaj saziv CIK-a ima volju da popravi stvari i probleme koji su prisutni. Naveo je kako raniji sazivi CIK-a nisu željeli sankcionisati prijave o krađama.

“Zvaničnike EU nije briga šta HDZ traži od Izbornog zakona, već šta piše u izvještaju Evropske komisije. U tom izvještaju piše da presude iz Strazburu treba implementirati, a to mijenja cijeli koncept BiH i njeno društvo. Ako budemo nekad to željeli, a to je uslov za kretanje prema EU, mi ćemo postati društvo slobodnih građana, a ne kolektiviteta”, izjavio je Komšić.



On je kazao da se zahtjevi HDZ-a najviše sudaraju s zahtjevima EU.

(Klix)