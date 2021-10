Željko Komšić : ‘Dodik priželjkuje veći incident, ne treba mu dati priliku, sam će pasti’

“Prije svega, bilo je očekivano puštanje Edina Vranja iz pritvora i njegov dolazak u BiH. Vidjelo se to pred sami vikend. Iskreno da kažem, mislim da nisu imali nikakvog razloga ni da ga hapse”, istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić u prvom ovosedmičnom izdanju Rezimea.

“Njegovo hapšenje je značajno doprinijelo pogoršanju odnosa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i sad koji su motivi bili odjednom da vlasti Srbije promijene svoj stav i svoje mišljenje vidjećemo. Uglavnom, dobra je vijest da je čovjek pušten i jedino što ja sad mogu reći jeste da očekujem da će vlasti Republike Srbije prestati sa takvom praksom hapšenja bh. državljana bez ikakvog osnova. Oni su vrlo često pominjali da su krivične prijave osnov da hapse naše ljude, međutim zna se da se na osnovu prijave na hapsi. Vidjećemo da li ovo znači promjenu prakse za ubuduće od strane vlasti Republike Srbije.”

Na pitanje koliko je ozbiljna politička i ustavna kriza u kojoj se BiH nalazi odgovara: “Vrlo je ozbiljno. Pogotovo ako Dodik zaista krene u realizaciju svega onoga što je najavio, to zemlju može uvesti u jednu krizu čiji kraj može biti, objektivno rečeno, svakakav. Dakle rušenje Ustava i sami zakoni koje je isti taj Dodik i njegova stranka usvajala u Parlamentarnoj skupštini BiH, i to na način da to radi organ, u ovom slučaju NSRS bez Parlamentarne skupštine BiH su direktan udar i na ustavni sistem i na provođenje zakona. To onda zahtijeva reakciju institucija koje su po tom istom Ustavu i zakonu ovlaštene da reaguju, a tu prije svega mislim na Tužilaštvo i policijske agencije.”

Ističe da ćemo imati priliku radi li Tužilaštvo svoj posao kako treba.

“Ovo što sad imamo i što slijedi, pogotovo ako dođe do realizacije onoga što je Dodik izjavio, biće zaista pravi test za Tužilaštvo. Tužilaštvo ima elemenata da reagira, pogotovo ako je riječ o negiranju genocida, ali i za podstrekivanje. Niko nema imunitet za takva krivična djela. Imunitet ne podrazumijeva da ste vi neodgovorni za bilo šta što uradite dok ste na toj funkciji.”

Dodik je očekivao veću podršku u RS-u, ali te podrške nema

Komšić ističe da politika Milorada Dodika ima dva pravca.

“Jedan pravac je upućen predstavnicima međunarodne zajednice koji ima za cilj da ih natjera da pristanu na faktično stanje kako ga on kreira i da međunarodna zajednica kaže pa dobro, to sve što je bilo u BiH, hajmo sad ponovo te zavađene strane dovesti za sto da sa njima pregovaramo ali o novom faktičkom stanju. Drugi pravac njegove politike je usmjeren prema BiH. To što on nama igra nekad po živcima i to što on radi su zapravo provokacije kojima on traži bilo kakav incident. Što nasilniji incident s naše strane, to njemu bolje. Dodiku se dešava nešto što on očigledno nije očekivao. On je očekivao veću podršku u Republici Srpskoj za sve ovo što radi. Međutim, te podrške nema. On nikako ne može da se identifikuje sa narodom u RS-u, odnosno da narod stoprocentno stoji iza svega onoga što on radi, jer ljudi su svjesni da to vodi u budalaštinu. I njemu treba incident na način da on pokaže kako je on u pravu i kako smo “mi” ti koji smo spremni da izazove incidente i da on ima opravdanje za svoje sljedeće poteze. Njegov stalni pokušaj da identifikuje svoje poteze kao interes sprskog naroda i RS-a i da svako onaj ko za njegove poteze kaže da nisu uredu, da to nije normalno, da je to loše, pogubno, on ne proglaša neprijatelje sebe i svoje politike nego to pokušava da upakuje u celofan da su svi neprijatelji RS-a i srpskog naroda. To mu malo slabije ide. Pa čak i kod stranaca počinje da opada to stanje šoka u koje su se našli nakon svega onoga što je Dodik počeo da radi. I onda se Dodik nalazi u poziciji da mora da ubrzava, da bude sve agresivniji u izazivaju tih incidenata čime sebe satjeruje u ćošak, oduzima sebi manevarski prostor, a nema adekvatne reakcije niti od međunarodne zajednice koja neće više na taj način da razgovara sa njim. I ovaj drugi pravac koji je upućen prema “nama”, svim Bosancima i Hercegovcima kojima je stalo do mira i stabilnosti, ne daje efekat. Niko mu ne odgovara na njegove provokacije bilo kakvom vrstom nasilja, pa čak ni verbalnog.”

Kaže da, ukoliko NSRS usvoji zaključke koji budu protuustavni i protuzakoniti, onda na scenu stupaju institucije koje su nadležne da sačuvaju zakone i da omoguće njihovo provođenje.

“Najvažnije u ovoj situaciji je da mi sačuvamo legalnost svojih postupaka, jer ako odustanemo od legalnosti ponovo ćemo se svesti na dvije sukobljene strane u očima sviju. U ovom slučaju institucije, kakve god da su, moraju da reaguju. Ako ne reaguju tad imamo ozbiljan problem.”

Na pitanje da li je tračak nade ponašanje Mirka Šarovića, opozicije RS-a koja ne podržava Milorada Dodika, pogotovo kad je riječ o priči o prenosu nadležnoti sa države na entitet, član Predsjedništva BiH odgovara: “U nekim stvarima je Mirko Šarović dokazano tvrđi od Milorada Dodika kad govorimo hipotetički o toj poziciji srpske politike u BiH. Meni se čini da ti ljudi vide da ovo vodi u jedno ludilo sa nekim neizvjesnim krajem. Siguran sam da vide da ovo u konačnici može biti pogubno po Republiku Srpsku i to je njihov razlog zašto se distanciraju od Milorada Dodika. Jer ako Milorad Dodik krene da ruši ustavni sistem nema više Dejtona. A ako nema Dejtona gdje smo, šta se dešava u tom trenutku? A i Šarović zna šta takve stvari znače. Dakle, jednostavno su ljudi racionalniji u svojim postupcima od njega koji je potpuno iracionalan. I to iracionalan s aspekta interesa onoga i onih u koje se najviše zaklinje. Jedini motivi i razlozi zašto Milorad Dodik ovo radi su vlast i moć. Niko ne ugrožava ni sprski narod i Republiku Srpsku. On brani sebe, svoje interese.

Vojska RS-a bi bila teroristička paravojna skupina

Navodi da je u ovoj situaciji naše samo da zadržimo legalitet svojih postupaka, legalitet institucija, da ne padnemo na njegove provokacije i da mu jasno stavimo do znanja da igranja sa Bosnom i Hercegovinom nema.

“Mislim da mu policija neće prihvatiti ako odluči da ih stavi na granicu između FBiH i RS-a. Eventualno formiranje vojske RS-a bi bila teroristička paravojna skupina.”

Ističe da politički put Milorada Dodika dokazuje da je rijč o jednom beskrajno, na najgori mogući način, pragmatičnom čovjeku koji nema nikakvih ideja, ideala i uvjerenja.

“Vlast i moć su sve što njega interesuje. Ne preza ni od čega, ne interesuju ga žrtve koje drugi moraju da podnesu da bi bili realizovani njegovi politički ciljevi. Istina, on u pojedinim istupima nekad djeluje vrlo neuravnoteženo. Međutim, ja odgovorno tvrdim da u tom njegovom ludilu ima sistema i da ovo nije sve iz njegove glave. Ima tu jedan skup ljudi koji definitivno još uvijek žale što im nema Miloševića, JNA, što nisu završili svoj posao ne samo u BiH nego i regiji. To se vidi. Situacija na Kosovu, u Crnoj Gori, u BiH. Mislim da Dodik nikada ovo ne bi radio bez političkih leđa van BiH. Ono što ja vidim je da je ljudima ovdje dosta više svađe, sukoba, konflikta, prijetnji ratom, nemira. Mislim da je ovo sve, na neki način, dirigirano s vana.”

Smatra da je poruka Aleksandra Vučića da je na političkoj sceni prijetnja nestanku RS-a na neki način podrška Miloradu Dodiku.

“To je vjetar u leđa i plašenje ljudi u RS-u da će RS nestati. Jeste, to je ta vrsta podrške.”

Samo institucije rješavaju krize

Pojašnjava da, u ovom trenutku, postje dva prihvatljiva načina da se ova kriza riješi.

“Jedan je reakcija visokog predstavnika jer on je taj koji ima nadležnosti da sve ovdje gotovo promijeni, sem da mijenja anekse Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle čovjek može sve. I u tom smislu će mu sutra otići jedno pismo iz kabineta jer su neke stvari urađene nelegalno, pa čak i protuustavno, u zadnjih nekoliko dana. Možda će reagovati, možda neće, vidjet ćemo. Kako stvari stoje sad izgleda da neće. Druga instanca jeste onaj ko prima plaću za to u ovoj zemlji, a to je pravosuđe, plus policijske agencije. Ako postoje elementi krivičnog djela, a u svemu ovome što Dodik najavljuje biće elemenata krivičnog djela, moraju oni da reaguju bez obzira na sve. Jer ako te dvije institucije omanu onda svaka sljedeća reakcija neće biti baš dobra i neće se svidjeti mnogima. Branit ćemo ovu zemlju po svaku cijenu. Nema onoga ko će pedalj ove zemlje odnijeti bilo gdje.”

Naglašava da samo institucije rješavaju krizu.

“Danas je, po meni, bilo važno da se ne desi nikakav incident. S ovim pjevanjem i tom harmonikom u Predsjedništvu. Da je krenulo s kakvim pjesmama koje vrijeđaju bilo koga, koje podstiču na rasnu, vjersku, etničku mržnju, naravno da bi se reagovalo.”

Kada je riječ o ponašanju EU prema BiH kaže da je u jednom trenutku počelo da se razmatra šta i kako, ali “dok se 27 članica složi oko nekog konkretnog poteza prođe vrijeme. Čini mi se da sve više i više zvone alarmi u EU i da se sve viši i viši nivoi EU bave ovom situacijom. Bitno je da EU stoji iza onih vrijednosti koje zvaničlno proklamira kao svoju politiku i onda ja odgovorno tvrdim da smo mi i EU na istoj strani. Naravno da ovo sve može eskalirati u vrlo, vrlo ružnom pravcu.”

O odnosu Hrvatske prema BiH kaže da sad vlada jedna vrsta tišina, te da ćemo vidjeti dokad će biti tako.

Kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona komšić kaže: “Vidjećemo šta je tu čiji plan. Svako ima svoje pozicije i ako dođe do toga da se o tome razgovara ja i dalje stojim na stanovištu da će u ovakvim okolnostima biti veliko čudo ako dođemo do dogovora, bar u onom dijelu koji se tiču toga da nemamo lopovske izbore.”

(Kliker.info-FTV)