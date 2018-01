Željko Komšić : Dobar dio vlasti u Beogradu ipak stoji iza ovoga što Dodik radi

Željko Komšić je danas u izjavi za N1 komentarisao obilježavanje Dana RS, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

“Neprisustvovanje predsjednika Srbije i premijerke Srbije je po meni jača poruka nego prisustvo Nikolića. Zvanični Beograd se u očima Zapada pokuša predstaviti kao neko ko ne stoji iza ovoga u potpunosti što radi Dodik. Drugo, mislim da je to lažna slika i mislim da dobar dio vlasti u Beogradu ipak stoji iza ovoga što Dodik radi”, kazao je Komšić.

Dodao je da nepojavljivanje Vučića i Ane Brnabić predstavlja političko taktiziranje.

“Ovo što danas nije bilo Vučića i premijerke je taktiziranje političko. Ovo što se desilo u Banjaluci po meni nije tako bezazlena stvar. Riječ je o daleko ozbiljnijem projektu nego su neki spremni da priznaju, mada su u Sarajevu shvataju prije svega. Postavlja se pitanje kako na to odgovoriti. Ako hoćete da BiH bude država, onda institucije moraju odgovoriti na to. Kukavičluk i kalkulantsko ponašanje u našim pravosudnim institucijama nas dovode do ovakve situacije, da se Dodik šepuri po Banjaluci. Dok je to tako i dok niko ne reaguje, Dodik će ići dalje u realizaciju svog plana. Korača prema svom cilju, a to je ono što je Nikolić danas javno rekao”, poručio je Željko Komšić.

On je još kazao da niko “neće moći to zaustaviti”, ako se ne reagira.

“Ko će to zaustaviti? Očekivati od međunarodne zajednice koja se licemjerno ponaša je iluzorno. Treba reagirati onako kako bi svaka država reagovala. Podsjetit ću vas kako je Španija reagirala na poteze u vezi sa nezavisnošću Katalonije, po meni tako treba reagirati i BiH. Druga je stvar kukavičluka i licemjerja prisutnog u institucijama u Sarajevu. Danas Dodik, sutra Čović, prekosutra Bog te pit'o”, smatra Komšić.

