Željko Komšić : Čović i Dodik vode politiku Tuđmana i Miloševića, oni su ruski favoriti !

Predsjednik Demokratske stranke Željko Komšić ima šansu da osvoji treći historijski mandat u Predsjedništvu BiH. Bivši borac Armije RBiH i predsjednik Demokratske fronte jedinstvena je politička pojava.

Neki u njemu vide borca za građanski koncept i ideju bosanskohercegovačke državnosti i identiteta, dok ga drugi opisuju kao „trojanskog konja“ koji remeti efikasno funckioniranje tri nacionalna politička koncepta. Komšić u intervjuu za Nezavisni istraživački centar NICK odgovara na neka od najtežih pitanja u vezi sa svojom političkom misijom.

Upozorava na opasnost osovine Dodik-Čović, koja, kako kaže prijeti da rasturi zemlju. Komšić smatra da su se neki kandidirali za člana Predsjedništva BiH samo kako bi „pomogli da Čović ponovo pobijedi“, te navodi da je mogući utjecaj Rusije na izbore i otkriva ko su favoriti Moskve.

Neki, a nije ih malo, tvrde da su veliki problemi u BiH i počeli vašim ulaskom u Predsjedništvo BiH. Navodno, Hrvati su tu činjenicu iskoristili da dokažu kako su majorizirani, pa su se morali okrenuti savezništvu sa Dodikom, a procesi u BiH su usporeni i blokirani. Oni smatraju da je tako poremećen osljetljivi balans koji je omogućavao kakvo takvo funkcioniranje Federacije, pa onda i BiH. Kako to komentirate?

Glasovi koje sam dobijao na izborima ne govore tako! A, da sam problem nacionalnim i kriminalnim politikama koje se, između ostalog, vole predstavljati kao ljevica, to stoji! Da li je to zaista tako, vidjećemo i na ovim izborima. Ako ljudi u BiH misle ovako kako ste Vi rekli, oni će to pokazati svojim glasanjem i bez obzira šta ja sam o sebi mislio jedino će to biti relevantno šta će oni reći.

I nikako se ne mogu složiti da dijelom Vašeg pitanja koje glasi -“Hrvati su tu činjenicu iskoristili da dokažu kako su majorizirani, pa su se morali okrenuti savezništvu sa Dodikom”. Nije tu riječ o Hrvatima, nego o Čoviću i HDZ-u. A, Čović i HDZ, plus HNS, sigurno nisu kompletan hrvatski narod!

Hrvate, na sreću, ne možemo poistovjećivati sa Čovićem i HDZ-om! Čović je ušao u strateško savezništvo sa Dodikom, ne protiv mene, jer ja u toj priči kao pojedinac nisam niti bitan, nego protiv svoje domovine, svoje države, protiv svih onih koji nisu kao njih dvojica. O tome se radi, a ne o Hrvatima i pogotovo ne o meni.

Da li uopće, građanski koncept BiH koji vi zagovarate ima mjesta u državi, u ustavu, u strukturama ili on jednostavno remeti funkcioniranje tri nacionalne politike?

Slabo me ko i pita da objasnim kakav je to koncept. Ali, se zato mnogi odmah obruše na taj “koncept”, ne pitajući i ne znajući na šta uopće mislim i o čemu govorim. A, govorim o jednoj tako jednostavnoj i vrlo logičnoj stvari – svi smo mi dominantno građani Bosne i Hercegovine, to nam je “zajednički imenitelj” i to što smo Srbi, Bošnjaci, Hrvati, Romi, Jevreji… nigdje se ne sudara sa našim bosanskohercegovačkim identitetom.

Govorim o tome da ova država i njen aparat mora da štiti nas i naše dostojanstvo kao pojedinca, a ne kao pripadnika bilo kojeg i bilo kakvog kolektiviteta. Zaštite me kao pojedinca, zaštitićete i moje hrvatstvo i moje katoličanstvo i moj ateizam i moje pravo da navijam za Želju, Sarajevo, Velež, Slobodu, Iskru, Zrinjski, Krupu … i sve ono do čega mi je stalo.

Zar je ovo tako teško shvatiti i zar u ovome ima išta loše po bilo koga u BiH?

Kako komentirate tvrdnje da je vaša kandidatura samo manevar kako biste utjecali na ishod borbe za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH?

Prije bih rekao da su neke kandidature za bošnjačkog člana usmjerene na to da Dragan Čović ponovo uđe u Predsjedništvo BiH.

Imate li informacije, kakva je uopće podrška javnog mnijenja vašoj kandidaturi? DF se suočava sa određenim problemima, neki ljudi vas napuštaju?

Po informacijama koje imamo podrška je i više nego dobra. Međutim, tačnu informaciju koika vam je podrška dobijate tek na dan izbora. Sve ostalo je nebitno i vrlo često isfabrikovano sa različitim ciljevima. Mislim na razne ankete čiji rezultati ili lažiraju ili plasiraju kako kome odgovara. Najsmiješnije su ankete koje rade same stranke sa ciljem da sebe ili svoje kandidate prikažu kao pobjednike. Takvih sam se nagledao dok sam bio u SDP-u, broja im nema, a rezultati na izborima su znali biti upravo suprotni.

DF kao stranka ima iste probleme kao i druge stranke. Uvijek postoji struktura ljudi koji u stranke ulaze zarad ličnog interesa i svojih pozicija. Ovo možete i provjeriti i u drugim strankama. Takvih situacija je bilo koliko i izbornih ciklusa. Prolazio sam kroz takve stvari dok sam bio još u SDP-u i to u vise navrata, prolazim i sada u DF-u.

Odlaze ljudi koji su u stranku svakako došli samo zbog svojih interesa. Kada im se stavi do znanja da ne mogu vise računati na pozicije u organima stranke ili na listama, oni idu dalje tražeći novog “poslodavca” i novu priliku. Specifičan problem DF-a jeste bio što je to bila mlada stranka i u nju se ulazilo kao u tramvaj, i onda se tu našlo svakakvih putnika i slučajnih prolaznika. Kako sada za njih vise nema mjesta oni odlaze. I dobro je da je tako, jer ti ljudi sa svojim nerealnim ambicijama samo remete atmsferu i rad stranke.

A, to što je SDP pokušavao od takvih situacija da pravi cirkusku predstavu, potencirajući DF kao svog neprijatelja, dok istovremeno vrlo blisko sarađuju sa provjerenim ljevičarima kao što je SNSD, HDZ, A-sda ili Kukićeva PDA, više govori o njima samima.

Koliko je, po vama, opasna ova osovina Dodik-Čović i gdje nas to vodi? Treba li nam odgovor međunarodne zajednice?



Ta “osovina” je vrlo opasna, jer ako im se to dopusti, mogu rasturiti zemlju. Politike i ciljevi koje oni reprezentuju, a da se ne varamo, to su politike i ciljevi Miloševića i SANU-a, Tuđmana i Bobana, ako se ne poraze, biće fatalne po BiH. Da je borba teška već znamo. U ratu je bila krvava, a sada zahtjeva hrabrost, upornost, nepotkupljivost i jaku volju.

Optužuju vas da ste namjerno minirali ujedinjenje ljevice postavivši se u jednaku poziciju kao SDP koji smatra da je najjača ljevičarska stranka. Kako to komentirate?

Mene su svakako optuživali za svašta. Nabrajanje za šta sve sigurno bi uzelo i vremena i prostora. Što se tiče ujedinjenja ljevice, ako se miniranjem može nazvati naš plan za formalno, potpuno ujedinjenje i za, između ostalog i moje potpuno povlačenje, onda to slobodno zovite, ako Vam zvuči logično, “miniranjem ujedinjenja ljevice”. Meni ne zvuči.

U besmislenom nadmudrivanju tipa “koja je stranka ljevice najjača” niti smo, niti ćemo učestvovati, jer to smatramo bahatom i najčešće djetinjastom politikom.

Kako vidite kandidaturu Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH, ima li SDP snage da pobjedi na ovim izborima? Ali, možda je ključno pitanje, može li se Bećirović u slučaju pobjede u Predsjedništvu nositi sa destruktivnim politika HDZ i SNSD-a, pa i Zagreba i Beograda?

Šta god da bude, jedan se ne može nositi sa dvojicom! Dva je uvijek više nego jedan!

Kako vi komentirate informacije o porastu utjecaja Rusije i Turske u BiH? Da li imaju osnova informacije da se Rusija namjeravama uplitati u izbore u BiH, kao 2014. kada su pomogli pobjedu Dodika protiv Tadića?

Rusija na Balkanu već pokazuje toliku agresivnost da je sasvim moguće i niihovo uplitanje u izborni process u BiH. Njihovi favoriti u BiH su svakako SNSD, HDZ, kao i neke druge stranke u Federaciji BiH. Ali, to je već posebna priča koja uključuje Sergeja Matvijenka, njegovu majku Valentinu Matvijenko koja nam je nedavno napravila haos u BiH tokom njene zvanične posjete, njihovu firmu „Impheria Farma“ koja je preuzela „Bosnalijek“. Povežite ljude i političke stranke koje su u tome učestvovali i biće Vam dosta toga jasno. Nažalost!!!

(NICK)